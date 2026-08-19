ПОЛТАВКИНСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЛТАВКИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура бронзового века в степях и прилегающих районах лесостепи от реки Дон до бассейна реки Урал.

Основной мас­сив па­мят­ни­ков рас­по­ло­жен по­ло­сой вдоль ле­во­го бе­ре­га Вол­ги от её устья до рек Са­ма­ра и Сок. На­зва­на по мес­ту рас­ко­пок П.Д. Рау в 1927 году у села Ста­рая Пол­тав­ка (рай­он­ный центр Вол­го­град­ской области, Рос­сия). Вы­де­ле­на Pay в 1928 году как «пол­тав­кин­ская сту­пень» куль­тур брон­зо­во­го ве­ка По­вол­жья, пред­ше­ст­во­вав­шая сло­же­нию сруб­ной куль­ту­ры. По­сле дис­кус­сии, в 1960-е годы Н.К. Ка­ча­ло­ва обос­но­ва­ла су­ще­ст­во­ва­ние са­мо­стоя­тель­ной полтавской культуры. По­ле­ми­ка по основным во­про­сам изу­че­ния Полтавкинская культура вновь раз­го­ре­лась в 1970-1980-е годы и про­дол­жа­ет­ся по­ны­не.

По­се­ле­ния со сла­бо вы­ра­жен­ным куль­тур­ным сло­ем, без сле­дов со­ору­же­ний, из­вест­ны в При­кас­пии и Верх­нем По­су­рье. Мо­гиль­ни­ки рас­по­ло­же­ны, как пра­ви­ло, на над­пой­мен­ных тер­ра­сах и вы­со­ких уча­ст­ках пой­мы рек. Кур­га­ны (в том числе «цар­ские» высота до 9 м пре­имущественно в Са­мар­ском За­вол­жье и Южном При­ура­лье: Утёв­ка и другие), кур­ган­ные и грун­товые (в основном ме­ж­ду До­ном и Вол­гой) мо­гиль­ни­ки. Мо­ги­лы (из­вест­ны ок­ру­жён­ные коль­це­вым ро­ви­ком) - пря­мо­уголь­ные (ре­же оваль­ные) ямы глу­би­ной ино­гда бо­лее 2 м; встре­ча­ют­ся с ши­ро­ки­ми и глу­бо­ки­ми ус­ту­па­ми-сту­пе­ня­ми, с ос­тат­ка­ми внут­ри­мо­гиль­ных со­ору­же­ний из стоя­щих по уг­лам стол­бов или коль­ев и об­клад­ки стен ци­нов­ка­ми из ко­ры, бе­ре­сты или ка­мы­ша, с пе­ре­кры­ти­ем из тол­стых плах, с под­сып­кой дна ох­рой или ме­лом ли­бо с под­стил­кой из ор­га­нических ма­те­риа­лов. Есть и по­гре­бе­ния в под­бо­ях (в основном от До­на до За­вол­жья ). В на­сы­пи бы­ва­ют «жерт­вен­ни­ки» (че­ре­па и кос­ти ног ло­ша­ди). Оди­ноч­ные (ред­ко пар­ные) тру­по­по­ло­же­ния ин­тен­сив­но ок­ра­ше­ны ох­рой, го­ло­вой ори­ен­ти­ро­ва­ны ча­ще на се­ве­ро-вос­ток или вос­ток, вы­тя­ну­ты на спи­не с со­гну­ты­ми на­пра­во но­га­ми ли­бо скор­че­ны на бо­ку; ру­ки - вдоль те­ла или же од­на из них уло­же­на на та­зо­вых кос­тях, иногда ру­ки на­хо­дят­ся пе­ред ли­цом. Сре­ди ин­вен­та­ря: мед­ные то­по­ры, тёс­ла, но­жи, ши­лья; се­реб­ря­ные, мед­ные, сер­до­ли­ко­вые ук­ра­ше­ния; ору­дия из ме­тео­рит­но­го же­ле­за; кос­тя­ные бу­лав­ки, коль­ца, про­ни­зи; крем­нё­вые на­ко­неч­ни­ки стрел; горш­ко­вид­ные и яй­це­вид­ные со­су­ды, ук­ра­шен­ные по всей по­верх­но­сти ря­да­ми «ша­гаю­щей» гре­бён­ки; вы­яв­ле­ны и ос­тат­ки де­ревянной по­су­ды. Пред­по­ло­жи­тель­но ис­поль­зо­ва­лись по­воз­ки, за­пря­жён­ные бы­ка­ми. Ме­тал­ло­обра­бот­ка полтавкинской культуры раз­ви­ва­лась в сис­те­ме Цир­кум­пон­тий­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции при силь­ном им­пуль­се с Кав­ка­за, на ба­зе мед­но­руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний При­ура­лья ( Кар­га­лы ). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ко­че­вое ско­то­вод­ст­во (до­ми­ни­ро­вал мел­кий ро­га­тый скот).

Полтавкинская культура сло­жи­лась на ба­зе ям­ной куль­ту­ры (в ря­де слу­ча­ев её мо­гиль­ни­ки ис­поль­зо­ва­лись но­си­те­ля­ми полтавкинской культуры) при воз­дей­ст­вии май­коп­ской куль­ту­ры и но­во­ти­то­ров­ской куль­ту­ры Северного Кав­ка­за (то­по­ры, но­жи-кин­жа­лы, тёс­ла и другое, сре­ди­зем­но­мор­ский ан­тро­по­ло­гический тип, ис­кус­ст­вен­ная де­фор­ма­ция че­ре­па, боль­шие кур­га­ны, ряд осо­бен­но­стей по­гре­баль­но­го об­ря­да и так далее). Но­си­те­ли полтавкинской культуры (в основном ев­ро­пео­и­ды) бо­лее раз­но­род­ны, чем по­пу­ля­ции ям­ной куль­ту­ры. На тре­ти об­сле­до­ван­ных че­ре­пов есть трав­ма­тические по­вре­ж­де­ния, сви­де­тель­ст­вую­щие о слож­ной во­енно-по­ли­тической об­ста­нов­ке то­го вре­ме­ни. В Полтавкинской культуре про­сле­жи­ва­ют­ся кон­так­ты с бо­лее се­вер­ной во­ло­сов­ской куль­ту­рой и га­рин­ской куль­ту­рой При­ка­мья; на юге, в За­вол­жье и Вол­го-Дон­ском ме­ж­ду­ре­чье, от­ме­че­ны тра­ди­ции за­ро­ж­даю­щей­ся ка­та­комб­ной куль­ту­ры (общ­но­сти). Полтавкинская культура во взаи­мо­дей­ст­вии с до­нец­кой ка­та­комб­ной куль­ту­рой уча­ст­во­ва­ла в сло­же­нии вол­го-дон­ской ка­та-комб­ной куль­ту­ры. В эт­но­лин­гви­с­тическом пла­не полтавкинская культура ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с груп­пой ин­дои­ран­цев (ари­ев).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)