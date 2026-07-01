ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863-1864
ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863-1864 годов - национально освободительное выступление поляков в Российской империи с целью восстановить своё государство в границах 1772 года, существовавших до разделов Речи Посполитой.
Охватило Царство Польское (ЦП), Литву, а также частично Белоруссию и Правобережную Украину. В нём доминировали 2 лагеря. «Красные» (радикальные демократы), являвшиеся сторонниками вооруженного восстания (наметили его начало на весну 1863 года) и социальных реформ, группировались вокруг образованного в 1862 году нелегального Центрального национального комитета (ЦНК) (С. Бобровский, А. Гиллер, Я. Домбровский, З. Падлевский, Б. Шварце), установили контакты с российскими революционерами, на помощь которых рассчитывали, если вспыхнет борьба, чёткого плана действий и вооруженной организации не имели. «Белые» (либералы Л. Кроненберг, К. Маевский, Э. Юргенс), видевшие путь к независимости в повседневной деятельности по хозяйственному и культурному развитию польской нации, в помощи западных держав, надеялись добиться от российского правительства уступок легальными средствами, имели своё представительство за границей (группа «Отель Ламбер» в Париже).
В условиях революционного брожения в ЦП российское правительство проводило политику подавления национальных и религиозно-патриотических выступлений и в то же время восстанавливало некоторые элементы его автономии. В 1861-1862 годы император Александр II учредил Государственный совет Царства Польского, выборные губернские и уездные советы, изъял из подчинения центральным ведомствам местные органы управления, почту и пути сообщения, в крае проводилась полонизация школы и органов администрации и другое. Осуществлённые мероприятия не дали ожидаемых результатов. В 1862 году совершены покушения на наместника в ЦП великого князя Константина Николаевича, сторонника либеральных преобразований, и на начальствующего гражданской частью в крае маркграфа А. Велёпольского, автора реформ самоуправления. Вскоре беспорядки переросли в восстание. Поводом послужил рекрутский набор, проведённый в Варшаве в ночь на 3(15).1.1863 года не по жребию, как обычно, а по заранее составленным спискам (по всему ЦП включали 8 тысяч человек, преимущественно участников манифестаций). 10(22).1.1863 года ЦНК призвал к восстанию, объявил о равенстве всех граждан в правах, передаче крестьянам в собственность без выкупа помещичьих земель, которыми они пользовались за повинности, обещал за государственный счёт выплатить компенсацию помещикам и наделить землёй примкнувших к восстанию безземельных крестьян. В ночь на 11(23).1.1863 года повстанцы напали на ряд российских гарнизонов. Среди восставших преобладали шляхта, горожане и католическое духовенство (несмотря на то, что папа Римский Пий IX осудил волнения). Крестьяне обычно занимали выжидательную и даже враждебную по отношению к восставшим позицию, особенно после объявления российского правительства о проведении крестьянской реформы в Царстве Польском 1864 года. Повстанческое движение наиболее активно развивалось в ЦП и Литве. ЦНК действовал в Варшаве тайно. Не имея регулярной армии, восставшие (всего около 200 тысяч человек, максимальная единовременная численность около 30 тысяч человек в августе 1863 года) использовали тактику партизанской войны. Между ними и российскими войсками, по официальным данным, состоялось 631 военное столкновение (наиболее частые - в апреле - сентябре 1863 года). Военными руководителями (диктаторами) восстания являлись Л. Мерославский, затем - М. Лангевич; в феврале - марте 1863 года их отряды разгромлены, они покинули Польшу. В феврале к восстанию примкнули «белые» (28.4(10.5).1863 года взяли в свои руки руководство восстанием и переименовали ЦНК в Национальное правительство), рассматривавшие вооружённую борьбу как способ подтолкнуть западные державы к решительному вмешательству в польский вопрос. Вскоре руководство восстанием перешло к умеренным «красным», а в июне сформировано коалиционное правительство во главе с К. Маевским. Несколько отрядов, созданных в Галиции польскими комитетами помощи восстанию, перешли на территорию Российской империи.
Император Александр II манифестом от 31.3(12.4).1863 года объявил амнистию повстанцам, которые в течение месяца сложат оружие, и обещал продолжить реформы. Прусское правительство в соответствии с Альвенслебена конвенцией 1863 года провело в княжестве Познанском, Поморье и Силезии массовые аресты участников польского национально-освободительного выступления и тем самым не допустило распространения восстания на своей территории. Великобритания, Франция и Австрия в июне 1863 года потребовали от российского правительства заключить перемирие с восставшими, вынести польский вопрос на обсуждение международной конференции, амнистировать участников восстания, воссоздать польский представительный законодательный орган, национальную администрацию и другие Александр II отклонил эти требования как вмешательство во внутренние дела России, а наместник и главнокомандующий войсками в Царстве Польском Ф.Ф. Берг и виленский военный губернатор и гродненский, ковенский и минский генерал-губернатор М. Николаевич Муравьёв получили приказ активизировать борьбу с восставшими, не останавливаясь перед жёсткими репрессиями в отношении поддерживавшего их населения.
Перспектива поражения привела к снижению активности «белых», К. Маевский в сентябре 1863 года добровольно оставил свой пост, вновь было сформировано правительство «красных» (И. Хмеленьский, Ф. Добровольский, С. Франковский, П. Кобылинский), 5(17).10.1863 года оно распущено, руководство восстанием возглавил близкий к партии «белых» командир повстанческих отрядов в Западной Белоруссии Р. Траугутт, который предпринял попытки реорганизовать разрозненные отряды в регулярную армию, найти средства на продолжение борьбы, реализовать объявленную ЦНК аграрную реформу. Однако к маю 1864 года восстание в основном было подавлено (окончательно - к весне 1865), ведущие деятели повстанческого правительства казнены.
Погибли около 30 тысяч участников восстания, сосланы на поселение и на каторжные работы свыше 38 тысяч человек, эмигрировали около 10 тысяч человек. Потери российских войск - свыше 3,3 тысяч человек погибших и раненых. После подавления восстания ЦП окончательно инкорпорировано в состав Российской империи (в связи с этим была предпринята попытка закрепить за польскими губерниями название Привислинский край). Польские крестьяне получили землю в собственность и были освобождены от повинностей в пользу помещиков, введено всесословное гминное (волостное) самоуправление. На территории, затронутой восстанием, система управления и суда унифицирована с общероссийской, в администрации, судопроизводстве и образовании введено обязательное употребление русского языка, почти все католические монастыри закрыты; при назначении на должности в местных органах управления, полиции, суде, учебных заведениях предпочтение отдавалось уроженцам великорусских губерний, а также местным жителям православного вероисповедания (в Минской, Витебской и Могилёвской губерниях с 1869-1870 годов полякам было запрещено занимать государственные должности). Подверглись секвестру и передавались выходцам из великорусских губерний 3454 имения польских дворян, участвовавших в восстании, на многих шляхтичей наложена контрибуция на общую сумму 34 миллиона рублей. В Западном крае лицам католического вероисповедания запрещалось приобретать имения. На польских землях Пруссии также прекращалось школьное преподавание на польском языке, в органах администрации, самоуправления и в суде вводился немецкий язык.