ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863-1864

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863-1864 годов - национально освободительное выступление поляков в Российской империи с целью восстановить своё государство в границах 1772 года, существовавших до разделов Речи Посполитой .

Ох­ва­ти­ло Цар­ст­во Поль­ское (ЦП), Лит­ву, а так­же час­тич­но Бе­ло­рус­сию и Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну. В нём до­ми­ни­ро­ва­ли 2 ла­ге­ря. «Крас­ные» (ра­ди­каль­ные де­мо­кра­ты), являв­шие­ся сто­рон­ни­ка­ми во­оруженного вос­ста­ния (на­ме­ти­ли его на­ча­ло на вес­ну 1863 года) и со­циаль­ных ре­форм, груп­пи­ро­ва­лись во­круг об­ра­зо­ван­но­го в 1862 году не­ле­галь­но­го Центрального национального комитета (ЦНК) (С. Боб­ров­ский, А. Гил­лер, Я. Дом­бров­ский, З. Пад­лев­ский, Б. Швар­це), ус­та­но­ви­ли кон­так­ты с российскими ре­во­лю­цио­не­ра­ми, на по­мощь ко­то­рых рас­счи­ты­ва­ли, ес­ли вспых­нет борь­ба, чёт­ко­го пла­на дей­ст­вий и воо­руженной ор­га­ни­за­ции не име­ли. «Бе­лые» (ли­бе­ра­лы Л. Кро­нен­берг, К. Ма­ев­ский, Э. Юр­генс), ви­дев­шие путь к не­за­ви­си­мо­сти в по­все­днев­ной дея­тель­но­сти по хо­зяйственному и куль­тур­но­му раз­ви­тию польской на­ции, в по­мо­щи западных дер­жав, на­дея­лись до­бить­ся от российского пра­ви­тель­ст­ва ус­ту­пок ле­галь­ны­ми сред­ст­ва­ми, име­ли своё пред­ста­ви­тель­ст­во за гра­ни­цей (груп­па «Отель Лам­бер» в Па­ри­же).

В ус­ло­ви­ях ре­во­люционного бро­же­ния в ЦП российское пра­ви­тель­ст­во про­во­ди­ло по­ли­ти­ку по­дав­ле­ния национальных и ре­лигиозно-пат­рио­тических вы­сту­п­ле­ний и в то же вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ло не­ко­то­рые эле­мен­ты его ав­то­но­мии. В 1861-1862 годы император Алек­сандр II уч­ре­дил Государственный со­вет Цар­ст­ва Поль­ско­го, вы­бор­ные гу­берн­ские и уезд­ные со­ве­ты, изъ­ял из под­чи­не­ния центральным ве­дом­ст­вам ме­ст­ные ор­га­ны управ­ле­ния, поч­ту и пу­ти со­об­ще­ния, в крае про­во­ди­лась по­ло­ни­за­ция шко­лы и ор­га­нов ад­ми­ни­ст­ра­ции и другое. Осу­ще­ст­в­лён­ные ме­ро­прия­тия не да­ли ожи­дае­мых ре­зуль­та­тов. В 1862 году со­вер­ше­ны по­ку­ше­ния на на­ме­ст­ни­ка в ЦП великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча, сто­рон­ни­ка ли­бе­раль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, и на на­чаль­ст­вую­ще­го гражданской ча­стью в крае марк­гра­фа А. Ве­лё­поль­ско­го, ав­то­ра ре­форм са­мо­управ­ле­ния. Вско­ре бес­по­ряд­ки пе­ре­рос­ли в вос­ста­ние. По­во­дом по­слу­жил рек­рут­ский на­бор, про­ве­дён­ный в Вар­ша­ве в ночь на 3(15).1.1863 года не по жре­бию, как обыч­но, а по за­ра­нее со­став­лен­ным спи­скам (по все­му ЦП вклю­ча­ли 8 тысяч человек, пре­имущественно уча­ст­ни­ков мани­фе­ста­ций). 10(22).1.1863 года ЦНК при­звал к вос­ста­нию, объ­я­вил о ра­вен­ст­ве всех гра­ж­дан в пра­вах, пе­ре­да­че кре­сть­я­нам в соб­ст­вен­ность без вы­ку­па по­ме­щичь­их зе­мель, ко­то­ры­ми они поль­зо­ва­лись за по­вин­но­сти, обе­щал за государственный счёт вы­пла­тить ком­пен­са­цию по­ме­щи­кам и на­де­лить зем­лёй примк­нув­ших к вос­ста­нию без­зе­мель­ных кре­сть­ян. В ночь на 11(23).1.1863 года пов­стан­цы на­па­ли на ряд российских гар­ни­зо­нов. Сре­ди вос­став­ших пре­об­ла­да­ли шлях­та, го­ро­жа­не и ка­то­лическое ду­хо­вен­ст­во (не­смот­ря на то, что па­па Рим­ский Пий IX осу­дил вол­не­ния). Кре­сть­я­не обыч­но за­ни­ма­ли вы­жи­да­тель­ную и да­же вра­ж­деб­ную по от­но­ше­нию к вос­ста­вшим по­зи­цию, осо­бен­но по­сле объ­яв­ле­ния российского пра­ви­тель­ст­ва о про­ве­де­нии кре­сть­ян­ской ре­фор­мы в Цар­ст­ве Поль­ском 1864 года. Пов­станческое дви­же­ние наи­бо­лее ак­тив­но раз­ви­ва­лось в ЦП и Лит­ве. ЦНК дей­ст­во­вал в Вар­ша­ве тай­но. Не имея ре­гу­ляр­ной ар­мии, вос­став­шие (все­го около 200 тысяч человек, максимальная еди­но­временная чис­лен­ность около 30 тысяч человек в августе 1863 года) ис­поль­зо­ва­ли так­ти­ку пар­ти­зан­ской вой­ны. Ме­ж­ду ни­ми и российскими вой­ска­ми, по официальным дан­ным, со­стоя­лось 631 во­енное столк­но­ве­ние (наи­бо­лее ча­стые - в ап­ре­ле - сентябре 1863 года). Во­енными ру­ко­во­ди­те­ля­ми (дик­та­то­ра­ми) вос­ста­ния яв­ля­лись Л. Ме­ро­слав­ский, за­тем - М. Лан­ге­вич; в фев­ра­ле - мар­те 1863 года их от­ря­ды раз­гром­ле­ны, они по­ки­ну­ли Поль­шу. В фев­ра­ле к вос­ста­нию примк­ну­ли «бе­лые» (28.4(10.5).1863 года взя­ли в свои ру­ки ру­ко­во­дство вос­ста­ни­ем и пе­ре­име­но­ва­ли ЦНК в Национальное пра­ви­тель­ст­во), рас­смат­ри­вав­шие воо­ружённую борь­бу как спо­соб под­толк­нуть западные дер­жа­вы к ре­шительному вме­ша­тель­ст­ву в польский во­прос. Вско­ре ру­ко­во­дство вос­ста­ни­ем пе­ре­шло к уме­рен­ным «крас­ным», а в ию­не сфор­ми­ро­ва­но коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с К. Ма­ев­ским. Несколько от­ря­дов, соз­дан­ных в Га­ли­ции польскими ко­ми­те­та­ми по­мо­щи вос­ста­нию, пе­ре­шли на тер­ри­то­рию Российской им­пе­рии.

Император Алек­сандр II ма­ни­фе­стом от 31.3(12.4).1863 года объ­я­вил ам­ни­стию по­встан­цам, ко­то­рые в те­че­ние ме­ся­ца сло­жат ору­жие, и обе­щал про­дол­жить ре­фор­мы. Прусское пра­ви­тель­ст­во в со­от­вет­ст­вии с Аль­венс­ле­бе­на кон­вен­ци­ей 1863 года про­ве­ло в княжестве По­знан­ском , По­мо­рье и Си­ле­зии мас­со­вые аре­сты уча­ст­ни­ков польского национально-ос­во­бо­дительного вы­ступ­ле­ния и тем са­мым не до­пус­ти­ло рас­про­стра­не­ния вос­ста­ния на сво­ей тер­ри­то­рии. Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция и Ав­ст­рия в июне 1863 года по­тре­бо­ва­ли от российского пра­ви­тель­ст­ва за­клю­чить пе­ре­ми­рие с вос­став­ши­ми, вы­не­сти польский во­прос на об­су­ж­де­ние ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции, ам­ни­сти­ро­вать уча­ст­ни­ков вос­ста­ния, вос­соз­дать польский пред­ста­ви­тель­ный за­ко­но­дательный ор­ган, национальную ад­ми­ни­ст­ра­цию и другие Алек­сандр II от­кло­нил эти тре­бо­ва­ния как вме­ша­тель­ст­во во внутренние де­ла Рос­сии, а на­ме­ст­ник и глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми в Цар­ст­ве Поль­ском Ф.Ф. Берг и ви­лен­ский во­енный гу­бер­на­тор и грод­нен­ский, ко­вен­ский и мин­ский генерал-гу­бер­на­тор М. Ни­ко­лае­вич Му­равь­ёв по­лу­чи­ли при­каз ак­ти­ви­зи­ро­вать борь­бу с вос­став­ши­ми, не ос­та­нав­ли­ва­ясь пе­ред жё­ст­ки­ми ре­прес­сия­ми в от­но­ше­нии под­дер­жи­вав­ше­го их на­се­ле­ния.

Пер­спек­ти­ва по­ра­же­ния при­ве­ла к сни­же­нию ак­тив­но­сти «бе­лых», К. Ма­ев­ский в сентябре 1863 года доб­ро­воль­но ос­та­вил свой пост, вновь бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пра­ви­тель­ст­во «крас­ных» (И. Хме­лень­ский, Ф. Доб­ро­воль­ский, С. Фран­ков­ский, П. Ко­бы­лин­ский), 5(17).10.1863 года оно рас­пу­ще­но, ру­ко­во­дство вос­ста­ни­ем воз­гла­вил близ­кий к пар­тии «бе­лых» ко­ман­дир пов­станческих от­ря­дов в Западной Бе­ло­рус­сии Р. Трау­гутт, ко­то­рый пред­при­нял по­пыт­ки ре­ор­га­ни­зо­вать раз­роз­нен­ные от­ря­ды в ре­гу­ляр­ную ар­мию, най­ти сред­ст­ва на про­дол­же­ние борь­бы, реа­ли­зо­вать объ­яв­лен­ную ЦНК аг­рар­ную ре­фор­му. Од­на­ко к маю 1864 года вос­ста­ние в основном бы­ло по­дав­ле­но (окон­ча­тель­но - к вес­не 1865), ве­ду­щие дея­те­ли пов­станческого пра­ви­тель­ст­ва каз­не­ны.

По­гиб­ли около 30 тысяч уча­ст­ни­ков вос­ста­ния, со­сла­ны на по­се­ле­ние и на ка­торж­ные ра­бо­ты свыше 38 тысяч человек, эмиг­ри­ро­ва­ли около 10 тысяч человек. По­те­ри российских войск - свыше 3,3 тысяч человек по­гиб­ших и ра­не­ных. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния ЦП окон­ча­тель­но ин­кор­по­ри­ро­ва­но в со­став Российской им­пе­рии (в свя­зи с этим бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка за­кре­пить за польскими гу­бер­ния­ми название При­вис­лин­ский край). Польские кре­сть­я­не по­лу­чи­ли зем­лю в соб­ст­вен­ность и бы­ли ос­во­бо­жде­ны от по­вин­но­стей в поль­зу по­ме­щи­ков, вве­де­но все­со­слов­ное гмин­ное (во­ло­ст­ное) са­мо­управ­ле­ние. На тер­ри­то­рии, за­тро­ну­той вос­ста­ни­ем, сис­те­ма управ­ле­ния и су­да уни­фи­ци­ро­ва­на с об­ще­рос­сий­ской, в ад­ми­ни­ст­ра­ции, су­до­про­из­вод­ст­ве и об­ра­зо­ва­нии вве­де­но обя­за­тель­ное упот­реб­ле­ние русского языка, поч­ти все ка­то­лические мо­на­сты­ри за­кры­ты; при на­зна­че­нии на долж­но­сти в ме­ст­ных ор­га­нах управ­ле­ния, по­ли­ции, су­де, учеб­ных за­ве­де­ни­ях пред­поч­те­ние от­да­ва­лось уро­жен­цам ве­ли­ко­рус­ских гу­бер­ний, а так­же ме­ст­ным жи­те­лям пра­во­слав­но­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния (в Мин­ской, Ви­теб­ской и Мо­ги­лёв­ской гу­бер­ни­ях с 1869-1870 годов по­ля­кам бы­ло за­пре­ще­но за­ни­мать государственные долж­но­сти). Под­верг­лись се­к­ве­ст­ру и пе­ре­да­ва­лись вы­ход­цам из ве­ли­ко­рус­ских гу­бер­ний 3454 име­ния польских дво­рян, уча­ст­во­вав­ших в вос­ста­нии, на мно­гих шлях­ти­чей на­ло­же­на кон­три­бу­ция на об­щую сум­му 34 миллиона рублей. В Западном крае ли­цам ка­то­лического ве­ро­ис­по­ве­да­ния за­пре­ща­лось при­об­ре­тать име­ния. На польских зем­лях Прус­сии так­же пре­кра­ща­лось школь­ное пре­по­да­ва­ние на польском языке, в ор­га­нах ад­ми­ни­ст­ра­ции, са­мо­управ­ле­ния и в су­де вво­дил­ся немецкий язык.