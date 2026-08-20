ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830-1831
ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830-1831 годов - вооружённое выступление в Царстве Польском (ЦП), распространившееся на ряд западных губерний Российской империи.
Вспыхнуло в связи с революционным подъёмом в Западной Европе - Июльской революцией 1830 года во Франции и Бельгийской революцией 1830 года. Вечером 17(29).11.1830 года в Варшаве группа заговорщиков во главе с Л. Набеляком и С. Гощиньским по приказу инструктора Варшавской школы подхорунжих пехоты П. Высоцкого напала на дворец Бельведер - резиденцию фактического наместника в ЦП великого князя Константина Павловича. При поддержке горожан заговорщики захватили арсенал (около 40 тысяч ружей), убили 7 польских военачальников, сохранивших верность Николаю I, в том числе военного министра ЦП генерала от инфантерии графа М.Ф. Гауке. Под воздействием этих событий вместо Совета управления Государственного совета Царства Польского последовательно образованы Временное правительство (ноябрь/декабрь - декабрь 1830), Высший национальный совет (декабрь 1830 - январь 1831) и Национальное правительство (январь - сентябрь 1831) во главе с князем А.А. Чарторыйским (сменён в августе генерал-лейтенантом графом Я.С. Круковецким). Временное правительство назначило главнокомандующим польской армией генерал-лейтенанта Ю. (Й.Г.) Хлопицкого, высказавшегося в условиях отсутствия военной помощи западно-европейских государств за разрешение конфликта путём переговоров. Однако бежавший из Варшавы Константин Павлович на предложение Хлопицкого вернуться ответил отказом. Желая воздержаться от военных столкновений, великий князь фактически сдал новому польскому правительству главные крепости Модлин (ныне в черте города Новы-Двур-Мазовецки Мазовецкого воеводства, Польша) и Замостье (ныне город Замосць Люблинского воеводства) со складами оружия и покинул ЦП вместе с российскими гарнизоном Варшавы. Тогда же Хлопицким в Санкт-Петербург направлена делегация во главе с К.Ф. (Ф.К.) Друцким-Любецким. До её прибытия Николай I в «Воззвании к войскам и народу Царства Польского» от 5(17) декабря и в Манифесте от 12(24) декабря распорядился восстановить Совет управления, жителей ЦП призвал немедленно отойти «от преступнаго, но минутнаго завлечения», а польскую армию - следовать присяге, данной российскому императору как польскому царю. Тем не менее польская делегация довела до сведения графа К.В. Нессельроде, а затем Николая I свои требования: передача в состав ЦП территории бывших Великого княжества Литовского и Малопольской провинции Польского королевства; соблюдение императором Конституции Царства Польского 1815 года (ранее допущен ряд нарушений, в том числе дважды превышены сроки созыва Сейма, в 1825 году отменена гласность его заседаний, в 1819 году введена предварительная цензура); амнистия участникам польского восстания; российская дипломатическая поддержка польской оккупации Галиции. Николай I отклонил большинство требований, но пообещал амнистировать «мятежников». После известия о твёрдой позиции императора и под давлением организованной «Патриотическим обществом» уличной манифестации 13(25).1.1831 года Сейм в нарушение конституции 1815 года объявил о низложении Николая I как царя польского, но сохранил конституционно-монархическое устройство ЦП, заявив, что польский народ является «свободной нацией», имеющей право отдать польскую корону тому, кого «её достойным сочтёт». Вскоре Сейм назначил новым главнокомандующим польской армией князя М. Радзивилла (в дальнейшем многократно заменялся, в частности в феврале - бригадным генералом Я. Скжинецким, в июле - дивизионным генералом Г. Дембинским).
В феврале 1831 года между российскими и польскими армиями начались военные действия. Под натиском российских войск под командованием генерал-фельдмаршала И.И. Дибича после первых сражений под Вавром и Грохувом (ныне в черте Варшавы) польская армия отступила к Праге - сильно укреплённому восточному пригороду Варшавы, а затем за реку Висла (одновременно в феврале/марте российские войска под командованием начальника штаба армии генерала от инфантерии К.Ф. Толя заняли город Люблин). Российская армия начала подготовку к штурму Варшавы с запада. Дважды Дибич откладывал штурм; в частности, по приказу Николая I он ждал подхода Гвардейского корпуса великого князя Михаила Павловича, однако вскоре выступил на помощь самому Гвардейскому корпусу и одержал 2 победы над польской армией, в том числе 14(26) мая близ города Остраленка Мазовецкого воеводства. 4-8(16-20) июля российские войска под командованием генерала-фельдмаршала И.Ф. Паскевича, заменившего скончавшегося от холеры Дибича, у польско-прусской границы форсировали реку Висла и двинулись к Варшаве, которую взяли штурмом 26-27 августа (7-8 сентября). Паскевич предложил остаткам польской армии капитулировать, разоружившись в Плоцке и отправив оттуда Николаю I депутацию с повинной (условия приняты Я.С. Круковецким, но отвергнуты Сеймом). В сентябре корпус бригадного генерала Дж. Раморино перешёл австрийскую границу, а в сентябре/октябре основная часть польской армии - прусскую границу, покинув территорию ЦП. Польское восстание завершилось сдачей российским войскам крепостей Модлин (26 сентября (8 октября) и Замостье (9(21) октября). Весной - летом восстание также затронуло Литовско-Виленскую, Гродненскую, Минскую, Волынскую, Подольскую губернии и Белостокскую области Российской империи.
Манифестом от 20.10(1.11).1831 года император Николай I амнистировал большую часть участников польского восстания, затем отменил конституцию 1815 года и ввёл Органический статут Царства Польского 1832 года, объявивший ЦП частью Российской империи. Участники подавления восстания награждались «Польским знаком отличия за военные подвиги», учреждённым в 1831/1832 годы и являвшимся точной копией польского ордена «Virtuti militari».
События польского восстания отражены в стихотворениях К. Делавиня «Варшавянка», В.А. Жуковского «Старая песня на новый лад», А.С. Пушкина «Перед гробницею святой…», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», музыкальном произведении Ф. Шопена - «Революционном» этюде для фортепиано (opкестр 10, c-moll) (все 1831) и других. В память об убитых восставшими в первый день польского восстания военачальниках польской армии в Варшаве установлен памятник (1841 год, автор проекта - А. Корацци; уничтожен в 1917 году).
Исторические источники:
Война с польскими мятежниками 1831 г... // Русская старина. 1884. Т. 41, 43;
Мохнацкий М. Польское восстание в 1830-1831 гг. // Там же. 1884. Т. 43; 1890. Т. 65; 1891. Т. 69;
Голицына Н.И. [Воспоминания о Польском восстании 1830-1831 гг.] // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. М., 2004. Вып. 13.