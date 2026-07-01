ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794 года - вооружённое выступление сторонников так называемой патриотической партии в Речи Посполитой (РП), по­дав­лен­ное главным образом российскими вой­ска­ми, ока­зав­ши­ми в сою­зе с прусско-австрийскими во­енными фор­ми­ро­ва­ния­ми под­держ­ку по­ли­тическим про­тив­ни­кам «пат­рио­тов» - так называемой ста­ро­шля­хет­ской пар­тии.

Яви­лось куль­ми­на­ци­ей борь­бы основных по­ли­тических сил в РП. Вос­ста­нию пред­ше­ст­во­ва­ли 2 пе­ре­во­ро­та. Во вре­мя пер­во­го «пат­рио­ти­че­ская пар­тия» на Че­ты­рёх­лет­нем сей­ме (1788-1792) до­би­лась уп­разд­не­ния в 1789 году выс­ше­го административного ор­га­на РП - По­сто­ян­но­го со­ве­та (су­щест­во­вал с 1775 года; в его со­став вхо­ди­ли польский ко­роль и великий князь ли­тов­ский С.А. По­ня­тов­ский, 18 се­на­то­ров и 18 из­би­рав­ших­ся на 2 го­да Сей­мом де­пу­та­тов-шлях­ти­чей), а так­же об­ма­ном при­ня­тия Третье­го мая 1791 года кон­сти­ту­ции вме­сто кон­сти­ту­ции 1775 года. Власть ко­ро­ля объ­яв­ля­лась на­след­ст­вен­ной (ра­нее ко­роль из­би­рал­ся), пре­ем­ни­ком не имев­ше­го за­кон­ных де­тей С.А. По­ня­тов­ско­го по­сле его смер­ти дол­жен был стать сак­сон­ский кур­фюрст Фрид­рих Ав­густ III, внук польского ко­ро­ля Ав­гу­ста III и двою­род­ный брат французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XVI. Пра­ва Сей­ма рас­ши­ря­лись, прин­цип ли­бе­рум ве­то от­ме­нял­ся, ме­ща­нам (го­ро­жа­нам) пре­дос­тав­ля­лось пра­во при­об­ре­тать зем­лю и тем са­мым пе­ре­хо­дить в шля­хет­ское со­сло­вие. На Сей­ме так­же бы­ло за­яв­ле­но об уве­ли­че­нии польской ар­мии. Ко­роль По­ня­тов­ский пер­во­на­чаль­но под­дер­жи­вал «пат­рио­тов». В от­вет на их дей­ст­вия пред­ста­ви­те­ли «ста­ро­шля­хет­ской пар­тии» ста­ли об­ра­щать­ся с прось­ба­ми по­мочь вер­нуть ста­рые по­ряд­ки к российской императрице Ека­те­ри­не II (со­глас­но Вар­шав­ско­му до­го­во­ру 1768 года, яв­ля­лась га­ран­том не­из­мен­но­сти государственного уст­рой­ст­ва РП), а в мае 1792 года сфор­ми­ро­ва­ли Тар­го­виц­кую кон­фе­де­ра­цию (24.7.1792 года в её со­став всту­пил ко­роль По­ня­тов­ский). В РП об­ра­зо­ва­лось 2 цен­тра вла­сти. Тар­го­виц­кие кон­фе­де­ра­ты офи­ци­аль­но за­про­си­ли у Рос­сии во­енную под­держ­ку. В со­от­вет­ст­вии с этим в мае 1792 года в РП под ко­мандованием генерал-ан­ше­фа М.В. Ка­хов­ско­го вве­де­ны российские вой­ска, ко­то­рые, пре­одо­ле­вая со­про­тив­ле­ние польской ар­мии, под­дер­жав­шей «пат­рио­тов», к се­ре­ди­не ав­гу­ста за­ня­ли Виль­но, Минск, Брест-Ли­товск, Люб­лин, Вар­ша­ву и другие го­ро­да. Ле­том то­го же го­да Рос­сия и Прус­сия во­зоб­но­ви­ли со­юз (смотреть в статье Пе­тер­бург­ские со­юз­ные до­го­во­ры) и ус­ло­ви­лись для «уст­ра­не­ния но­во­вве­де­ний» кон­сти­ту­ции 1791 года дей­ст­во­вать «в тес­ном со­гла­сии». Это при­ве­ло ко 2-му раз­де­лу РП в 1793 году, по ко­то­ро­му к Рос­сии и Прус­сии ото­шёл ряд тер­ри­то­рий стра­ны (смотреть в статье Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той). В том же го­ду под дав­ле­ни­ем российского по­сла Я.Е. Си­вер­са польский Сейм в Грод­но при­нял но­вую кон­сти­ту­цию и вос­ста­но­вил По­сто­ян­ный со­вет.

Од­но­вре­мен­но в 1792-1793 годы про­тив Тар­го­виц­ких кон­фе­де­ра­тов в стра­не сло­жил­ся за­го­вор с цен­тра­ми в РП (Кра­ков, Виль­но, Вар­ша­ва) и в кур­фюр­ше­ст­ве Сак­со­ния, ку­да уе­ха­ли генерал-лейтенант Т. Кос­тюш­ко, круп­ные дея­те­ли «пат­рио­ти­че­ской пар­тии» Г. Кол­лон­тай, мар­ша­лок вел. ли­тов­ский И. По­тоц­кий и другие. Они пла­ни­ро­ва­ли за­ру­чить­ся под­держ­кой ре­во­люционной Фран­ции, а так­же Шве­ции, Да­нии и Ос­ман­ской им­пе­рии и на­чать вос­ста­ние, что­бы аре­сто­вать С.А. По­ня­тов­ско­го, во­зоб­но­вить кон­сти­ту­цию 1791 года и гра­ни­цы РП, су­ще­ст­во­вав­шие до 1793 года. Сво­им гла­вой, по-ви­ди­мо­му, ле­том 1793 года из­бра­ли Кос­тюш­ко.

В начале 1794 года вос­ста­нов­лен­ный Грод­нен­ским сей­мом По­сто­ян­ный со­вет объ­явил о со­кра­ще­нии польской ар­мии. Од­нако бри­гад­ный генерал А. Ма­да­линь­ский 12.3.1794 года от­ка­зал­ся рас­фор­ми­ро­вать под­чи­нён­ную ему 1-ю Ве­ли­ко­поль­скую бри­га­ду национальной ка­ва­ле­рии и во гла­ве неё вы­сту­пил в на­прав­ле­нии Кра­ко­ва из города Ост­ро­лен­ка Ма­зо­вец­ко­го вое­вод­ст­ва. Уз­нав об этом, 24 мар­та в Кра­ко­ве Т. Кос­тюш­ко об­на­ро­до­вал «Акт вос­ста­ния гра­ж­дан, жи­те­лей Кра­ков­ско­го вое­вод­ст­ва». «Пат­рио­тов» под­дер­жа­ли польская ар­мия, часть шлях­ты, кре­сть­ян и ме­щан. Гла­вы воо­руженных сил вос­став­ших - Кос­тюш­ко (вес­на - осень 1794 года; но­сил ти­тул Вер­хов­но­го на­чаль­ни­ка национальных воо­руженных сил) и генерал-лейтенант Т. Вав­жец­кий (осень). В ап­реле ко­роль С.А. По­ня­тов­ский осу­дил вос­ста­ние. В мае Кос­тюш­ко сфор­ми­ро­вал Выс­ший национальный со­вет, раз­де­лён­ный на 8 департаментов, 2 из ко­то­рых (фи­нан­сов и иностранных дел) воз­гла­ви­ли Г. Кол­лон­тай и И. По­тоц­кий; прось­ба ко­ро­ля о вклю­че­нии его в со­вет бы­ла от­кло­не­на.

Вес­ной вос­став­шие дей­ст­во­ва­ли ус­пеш­но: 24 мар­та (4 апреля) Т. Кос­тюш­ко одер­жал по­бе­ду над российским кор­пу­сом генерал-майора Ф.П. Де­ни­со­ва и генерал-майора А.П. Тор­ма­со­ва близ деревени Рац­ла­ви­це, не­по­да­лё­ку от Кра­ко­ва; в ап­ре­ле российские гар­ни­зо­ны с боль­ши­ми по­те­ря­ми в улич­ных столк­но­ве­ни­ях по­ки­ну­ли Вар­ша­ву и Виль­но, вос­став­ши­ми был каз­нён гет­ман ве­ли­кий ли­тов­ский Ш.(С.М.) Кос­са­ков­ский. К по­дав­ле­нию польского восстания под­клю­чи­лись со­юз­ные Рос­сии стра­ны. Австрийские во­енные си­лы под ко­мандованием генерал-фельдмаршала графа Ф.М. фон Лас­си 8 ию­ня за­ня­ли польский город Хелм. Прусские вой­ска во гла­ве с ко­ро­лём Фрид­ри­хом Виль­гель­мом II (бы­ли уси­ле­ны российским кор­пу­сом генерал-по­ру­чи­ка И.Е. Фер­зе­на) 15 ию­ня взя­ли Кра­ков, а 30 ию­ля оса­ди­ли Вар­ша­ву, од­на­ко 6 сентября по­сле не­удач­но­го штур­ма Вар­ша­вы сня­ли оса­ду и на­пра­ви­лись к По­зна­ни в свя­зи с вспых­нув­шим там ан­ти­прус­ским вос­ста­ни­ем. В сен­тяб­ре российские вой­ска вновь ов­ла­де­ли Виль­но и на­нес­ли вос­став­шим ряд по­ра­же­ний в Брест-Ли­тов­ском (Бе­ре­стей­ском) вое­вод­ст­ве. 29 сентября (10 октября) в сра­же­нии близ села Ма­цеё­ви­це Ма­зо­вец­ко­го вое­вод­ст­ва кор­пус Фер­зе­на раз­бил главные си­лы вос­став­ших, Кос­тюш­ко был взят в плен. 24 октября (4 но­ября) российские вой­ска под ко­мандованием генерал-ан­ше­фа А.В. Су­во­ро­ва штур­мом взя­ли пред­ме­стье Вар­ша­вы - Пра­гу. 29 октября (9 но­ября), пос­ле ка­пи­ту­ля­ции Вар­ша­вы, Су­во­ров всту­пил в го­род. Ос­тав­шие­ся си­лы польской ар­мии от­сту­пи­ли к австрийской гра­ни­це, од­на­ко вско­ре их на­гнал от­ряд Де­ни­со­ва и близ города Опоч­но Сан­до­мир­ско­го вое­вод­ст­ва они большей частью сда­лись в плен. По­сле по­дав­ле­ния польского восстания Рос­сия, Прус­сия и Свя­щен­ная Римская им­пе­рия осу­ще­ст­ви­ли 3-й раз­дел РП (1795), по­ло­жив­ший ко­нец са­мо­сто­я­тель­ному су­ще­ст­во­ва­нию поль­ско-ли­товского го­су­дар­ст­ва.

Исторические ис­точники:

Вос­ста­ние и вой­на 1794 г. в ли­тов­ской про­вин­ции. По до­ку­мен­там рос­сий­ских ар­хи­вов. М., 2000;

То же. По до­ку­мен­там ар­хи­вов Мо­ск­вы и Мин­ска. Минск, 2001.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)