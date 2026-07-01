ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794
ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794 года - вооружённое выступление сторонников так называемой патриотической партии в Речи Посполитой (РП), подавленное главным образом российскими войсками, оказавшими в союзе с прусско-австрийскими военными формированиями поддержку политическим противникам «патриотов» - так называемой старошляхетской партии.
Явилось кульминацией борьбы основных политических сил в РП. Восстанию предшествовали 2 переворота. Во время первого «патриотическая партия» на Четырёхлетнем сейме (1788-1792) добилась упразднения в 1789 году высшего административного органа РП - Постоянного совета (существовал с 1775 года; в его состав входили польский король и великий князь литовский С.А. Понятовский, 18 сенаторов и 18 избиравшихся на 2 года Сеймом депутатов-шляхтичей), а также обманом принятия Третьего мая 1791 года конституции вместо конституции 1775 года. Власть короля объявлялась наследственной (ранее король избирался), преемником не имевшего законных детей С.А. Понятовского после его смерти должен был стать саксонский курфюрст Фридрих Август III, внук польского короля Августа III и двоюродный брат французского короля Людовика XVI. Права Сейма расширялись, принцип либерум вето отменялся, мещанам (горожанам) предоставлялось право приобретать землю и тем самым переходить в шляхетское сословие. На Сейме также было заявлено об увеличении польской армии. Король Понятовский первоначально поддерживал «патриотов». В ответ на их действия представители «старошляхетской партии» стали обращаться с просьбами помочь вернуть старые порядки к российской императрице Екатерине II (согласно Варшавскому договору 1768 года, являлась гарантом неизменности государственного устройства РП), а в мае 1792 года сформировали Тарговицкую конфедерацию (24.7.1792 года в её состав вступил король Понятовский). В РП образовалось 2 центра власти. Тарговицкие конфедераты официально запросили у России военную поддержку. В соответствии с этим в мае 1792 года в РП под командованием генерал-аншефа М.В. Каховского введены российские войска, которые, преодолевая сопротивление польской армии, поддержавшей «патриотов», к середине августа заняли Вильно, Минск, Брест-Литовск, Люблин, Варшаву и другие города. Летом того же года Россия и Пруссия возобновили союз (смотреть в статье Петербургские союзные договоры) и условились для «устранения нововведений» конституции 1791 года действовать «в тесном согласии». Это привело ко 2-му разделу РП в 1793 году, по которому к России и Пруссии отошёл ряд территорий страны (смотреть в статье Разделы Речи Посполитой). В том же году под давлением российского посла Я.Е. Сиверса польский Сейм в Гродно принял новую конституцию и восстановил Постоянный совет.
Одновременно в 1792-1793 годы против Тарговицких конфедератов в стране сложился заговор с центрами в РП (Краков, Вильно, Варшава) и в курфюршестве Саксония, куда уехали генерал-лейтенант Т. Костюшко, крупные деятели «патриотической партии» Г. Коллонтай, маршалок вел. литовский И. Потоцкий и другие. Они планировали заручиться поддержкой революционной Франции, а также Швеции, Дании и Османской империи и начать восстание, чтобы арестовать С.А. Понятовского, возобновить конституцию 1791 года и границы РП, существовавшие до 1793 года. Своим главой, по-видимому, летом 1793 года избрали Костюшко.
В начале 1794 года восстановленный Гродненским сеймом Постоянный совет объявил о сокращении польской армии. Однако бригадный генерал А. Мадалиньский 12.3.1794 года отказался расформировать подчинённую ему 1-ю Великопольскую бригаду национальной кавалерии и во главе неё выступил в направлении Кракова из города Остроленка Мазовецкого воеводства. Узнав об этом, 24 марта в Кракове Т. Костюшко обнародовал «Акт восстания граждан, жителей Краковского воеводства». «Патриотов» поддержали польская армия, часть шляхты, крестьян и мещан. Главы вооруженных сил восставших - Костюшко (весна - осень 1794 года; носил титул Верховного начальника национальных вооруженных сил) и генерал-лейтенант Т. Вавжецкий (осень). В апреле король С.А. Понятовский осудил восстание. В мае Костюшко сформировал Высший национальный совет, разделённый на 8 департаментов, 2 из которых (финансов и иностранных дел) возглавили Г. Коллонтай и И. Потоцкий; просьба короля о включении его в совет была отклонена.
Весной восставшие действовали успешно: 24 марта (4 апреля) Т. Костюшко одержал победу над российским корпусом генерал-майора Ф.П. Денисова и генерал-майора А.П. Тормасова близ деревени Рацлавице, неподалёку от Кракова; в апреле российские гарнизоны с большими потерями в уличных столкновениях покинули Варшаву и Вильно, восставшими был казнён гетман великий литовский Ш.(С.М.) Коссаковский. К подавлению польского восстания подключились союзные России страны. Австрийские военные силы под командованием генерал-фельдмаршала графа Ф.М. фон Ласси 8 июня заняли польский город Хелм. Прусские войска во главе с королём Фридрихом Вильгельмом II (были усилены российским корпусом генерал-поручика И.Е. Ферзена) 15 июня взяли Краков, а 30 июля осадили Варшаву, однако 6 сентября после неудачного штурма Варшавы сняли осаду и направились к Познани в связи с вспыхнувшим там антипрусским восстанием. В сентябре российские войска вновь овладели Вильно и нанесли восставшим ряд поражений в Брест-Литовском (Берестейском) воеводстве. 29 сентября (10 октября) в сражении близ села Мацеёвице Мазовецкого воеводства корпус Ферзена разбил главные силы восставших, Костюшко был взят в плен. 24 октября (4 ноября) российские войска под командованием генерал-аншефа А.В. Суворова штурмом взяли предместье Варшавы - Прагу. 29 октября (9 ноября), после капитуляции Варшавы, Суворов вступил в город. Оставшиеся силы польской армии отступили к австрийской границе, однако вскоре их нагнал отряд Денисова и близ города Опочно Сандомирского воеводства они большей частью сдались в плен. После подавления польского восстания Россия, Пруссия и Священная Римская империя осуществили 3-й раздел РП (1795), положивший конец самостоятельному существованию польско-литовского государства.
Исторические источники:
Восстание и война 1794 г. в литовской провинции. По документам российских архивов. М., 2000;
То же. По документам архивов Москвы и Минска. Минск, 2001.