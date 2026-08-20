ПОЛЬСКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ XVII ВЕКА

ПОЛЬСКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ XVII ВЕКА - войны между Речью Посполитой и Османской империей главным образом за обладание украинскими землями (Волынью, Подолией и другие).

В 1620 году Ос­ман­ская им­пе­рия вос­поль­зо­ва­лась уча­сти­ем Ре­чи По­спо­ли­той (РП) в об­ще­ев­ро­пей­ской Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618-1648 годов и на­ча­ла про­тив неё во­енные дей­ст­вия. Основным со­юз­ни­ком турецкого сул­та­на ста­ло Крым­ское хан­ст­во, чьи вой­ска со­вер­ша­ли на­па­де­ния на южной зем­ли РП и ра­нее.

По­во­дом к вой­не 1620-1621 годов по­слу­жи­ло всту­п­ле­ние польских войск (в со­ста­ве ко­то­рых на­хо­ди­лись рее­ст­ро­вые ка­за­ки) под ко­мандованием гет­ма­на С. Жол­кев­ско­го в Молдавское княжество с це­лью ока­зать по­мощь австрийским Габс­бур­гам. В кон­це сен­тяб­ря ар­мия РП столк­ну­лась с чис­лен­но пре­вос­хо­див­шим турецко-татарским вой­ском под ко­мандованием Ис­кан­дер-па­ши в рай­оне города Це­цо­ра (ны­не деревня Цу­цо­ра, Мол­да­вия) на реке Прут и по­тер­пе­ла по­ра­же­ние. В ночь на 7 октября близ города Мо­ги­лёв (ны­не Мо­ги­лёв-По­доль­ский Вин­ниц­кой области, Ук­раи­на), на реке Днестр, про­изош­ла ре­шаю­щая бит­ва, где по­гиб­ли зна­чительная часть поль­ско-ка­зац­ко­го вой­ска и сам Жол­кев­ский. От­ря­ды крым­ских та­тар до­шли до Льво­ва и Пе­ре­мыш­ля, ра­зо­ряя всё на сво­ём пу­ти. Вдох­нов­лён­ный эти­ми по­бе­да­ми, турецкий сул­тан Ос­ман II (смотреть в статье Ос­ма­ны) в 1621 году, рас­счи­ты­вая на со­юз с Рос­си­ей и Шве­ци­ей, ор­га­ни­зо­вал но­вый по­ход про­тив РП. Польскй ко­роль Си­гиз­мунд III вы­ста­вил про­тив не­го вой­ско (около 32 тысяч человек) под ко­мандованием гет­ма­на Я.К. Ход­ке­ви­ча, к ко­то­ро­му за­тем при­сое­ди­ни­лись ка­за­ки (около 40 тысяч человек, в том числе за­по­рож­ские (смотреть в статье За­по­рож­ская Сечь)) во гла­ве с ко­рон­ным гет­маном П.К. Са­гай­дач­ным. В сра­же­нии у Хо­ти­на (Чер­но­виц­кая область, Ук­раи­на), на Дне­ст­ре, в сентября 1621 года по­ля­ки и ка­за­ки на­нес­ли по­ра­же­ние турецко-татарской ар­мии (свыше 100 тысяч человек) Ос­ма­на II и ос­та­но­ви­ли её про­дви­же­ние. Не­смот­ря на чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во, тур­кам и крым­ским та­та­рам не уда­лось вторг­нуть­ся на восточный бе­рег Дне­ст­ра.

Стрем­ле­ние сул­та­на Мех­ме­да IV за­хва­тить тер­ри­то­рию современной Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны при­ве­ло к вой­не 1672-1676 годов. По­ло­же­ние РП бы­ло кри­ти­че­ским: на­зре­ва­ла гражданская вой­на ме­ж­ду маг­нат­ско-шля­хет­ски­ми груп­пи­ров­ка­ми, ко­роль не имел зна­чительной во­енной си­лы, что­бы про­ти­во­сто­ять турецкой аг­рес­сии. Турецко-татарское вой­ско (свыше 100 тысяч человек) в августе 1672 года ов­ла­де­ло кре­по­стью Ка­ме­нец (ны­не город Ка­ме­нец-По­доль­ский , Ук­раи­на). В сен­тяб­ре турецкое ко­ман­до­ва­ние, соз­дав 2 груп­пи­ров­ки (во 2-ю вхо­ди­ли от­ря­ды крым­ских та­тар и ка­за­ки во гла­ве с П.Д. До­ро­шен­ко), на­ча­ло на­сту­п­ле­ние по 2 основным на­прав­ле­ни­ям - на Бу­чач и Львов. РП бы­ла вы­ну­ж­де­на 17.10.1672 года за­клю­чить с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей Бу­чач­ский мир­ный до­го­вор, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го под власть ту­рок пе­ре­хо­ди­ли По­до­лия и поч­ти вся Пра­во­бе­реж­ная Ук­раи­на. Од­на­ко польский Сейм не ра­ти­фи­ци­ро­вал этот до­го­вор, и осе­нью 1673 года во­енные дей­ст­вия во­зоб­но­ви­лись. 11.11.1673 года вновь сфор­ми­ро­ван­ная польская ар­мия под ко­мандованием великого ко­рон­но­го гет­ма­на Я. Со­бес­ко­го (с мая 1674 года польский ко­роль Ян III) в сра­же­нии под Хо­ти­ном штур­мом взя­ла турецкий ла­герь и поч­ти пол­но­стью унич­то­жи­ла турецкое вой­ско (около 20 тысяч ту­рок по­гиб­ли и 129 ору­дий дос­та­лось по­ля­кам). В зим­ней кам­па­нии 1674/1675 годов польские вой­ска, раз­гро­мив крым­ско-татарские от­ря­ды на Ук­раи­не, пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние про­тив ту­рок на Пра­во­бе­ре­жье. В начале 1676 года турецко-татарские си­лы дви­ну­лись на Львов. Осе­нью 1676 года под городом Жу­рав­но (ны­не посёлок городского ти­па Львов­ской области, Ук­раи­на) обе сто­ро­ны, ис­то­щив си­лы, за­клю­чи­ли мир­ный до­го­вор, под­твер­див­ший по­ло­же­ния Бу­чач­ско­го до­го­во­ра. Но польский Сейм вновь не ут­вер­дил его, чем соз­дал пред­по­сыл­ки к во­зоб­нов­ле­нию во­енных дей­ст­вий.

Вой­на 1683-1699 годов на­ча­лась и раз­ви­ва­лась в свя­зи с ав­ст­ро-турецкой вой­ной (смотреть Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков), в ко­то­рой РП вы­сту­пи­ла со­юз­ни­цей Ав­ст­рии. Турецкя ар­мия (около 80, по другим дан­ным, около 300 тысяч человек) под ко­мандованием ви­зи­ря Ка­ра-Мус­та­фы втор­глась в Западную Венг­рию, вхо­див­шую в со­став им­пе­рии Габс­бур­гов. К тур­кам при­сое­ди­ни­лись вой­ско крым­ско­го ха­на, от­ря­ды венгерского фео­да­ла И. Тё­кёй (Тё­кё­ли) и другие (все­го около 100 тысяч человек). 14.7.1683 года турецкая ар­мия оса­ди­ла Ве­ну. Чис­ло её за­щит­ни­ков не пре­вы­ша­ло 13 тысяч человек, к то­му же они бы­ли пло­хо воо­ру­же­ны. В ночь на 12 сентября на по­мощь оса­ж­дён­ным по­до­шёл 25-ты­сяч­ный поль­ско-ка­зац­кий от­ряд под ко­мандованием Я. Со­бес­ко­го. Ут­ром 12 сентября тур­ки на­ча­ли сра­же­ние од­но­временно на­сту­п­ле­ни­ем про­тив войск про­тив­ни­ка и штур­мом Ве­ны. Ав­ст­ро-поль­ско-ка­зац­кие вой­ска вы­дер­жа­ли 3 ата­ки ту­рок, по­сле ко­то­рых Со­бес­кий бро­сил все си­лы в контр­на­сту­п­ле­ние, ре­шив­шее ис­ход сра­же­ния. Тур­ки об­ра­ти­лись в бег­ст­во, не­ся по­те­ри - до 20 тысяч уби­тых; кро­ме то­го, по­бе­ди­те­лям дос­та­лась поч­ти вся ар­тил­ле­рия и на­граб­лен­ная тур­ка­ми во­енная до­бы­ча. Од­на­ко Ос­ман­ская им­пе­рия всё ещё ос­та­ва­лась зна­чительной во­енной си­лой, что по­бу­ж­да­ло РП и Ав­ст­рию к рас­ши­ре­нию ан­ти­ту­рец­кой коа­ли­ции. В 1684 году соз­да­на ан­ти­ту­рец­кая «Свя­щен­ная ли­га», в ко­то­рую во­шли Свя­щен­ная Римская им­пе­рия , РП, Ве­не­циан­ская рес­пуб­ли­ка и Рос­сия (с 1686). К это­му вре­ме­ни во­енное со­стоя­ние Ос­ман­ской им­пе­рии рез­ко ухуд­ши­лось и она не мог­ла ус­пеш­но про­ти­во­сто­ять коа­ли­ции го­су­дарств. Тур­ки тер­пе­ли по­ра­же­ния в Восточной Венг­рии, на Дне­ст­ре, в Мо­рее (Пе­ло­пон­нес), Дал­ма­ции, в устье До­на. Ус­пе­хи австрйских и польских войск спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию борь­бы бал­кан­ских на­ро­дов про­тив турецкого гнё­та. В сентябре 1686 года тур­ки сда­ли поль­ско-австрийским вой­скам г.ород Бу­да, за­тем по­тер­пе­ли по­ра­же­ние в Мо­хач­ском сра­же­нии 1687 года и ос­та­ви­ли поч­ти всю Венг­рию. Вос­став­шие яны­ча­ры в 1687 году сверг­ли Мех­ме­да IV, и сул­та­ном стал Су­лей­ман III. В 1688 году тур­ки по­те­ря­ли Хор­ва­тию и Сер­бию. В 1691 году польские вой­ска всту­пи­ли в Мол­да­вию, в 1696 году Рос­сия за­вое­ва­ла Азов (смотреть Азов­ские по­хо­ды 1695-1696 годов). 11.9.1697 года в рай­оне города Зен­та (ны­не Сен­та, Сер­бия) при пе­ре­пра­ве че­рез реку Ти­са тур­ки (около 80 тысяч человек) вновь по­тер­пе­ли со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние. Вос­поль­зо­вав­шись тем, что большая часть турецкой ка­ва­ле­рии и ар­тил­ле­рии во гла­ве с Мус­та­фой II (сул­тан Ос­ман­ской им­пе­рии в 1695-1703 годы) пе­ре­пра­ви­лась на ле­вый бе­рег, а пе­хо­та, 100 ору­дий и обоз ос­та­ва­лись на пра­вом и пе­ре­прав­ляв­шие­ся вой­ска мед­лен­но пе­ре­хо­ди­ли че­рез мост, ко­мандующий Со­юз­ной ар­ми­ей Ев­ге­ний Са­вой­ский при­ка­зал ата­ко­вать их. По­те­ри ту­рок - свыше 20 тысяч человек уби­тых (в том числе по­гиб­ли великий ви­зирь и 50 па­шей). Сул­тан бе­жал в Те­меш­вар (ны­не Ти­ми­шоа­ра, Ру­мы­ния). В 1699 году в Бол­га­рии у кре­по­сти Ви­дин, на Ду­нае, со­юз­ни­ки раз­гро­ми­ли турецкий флот. Тя­жё­лое по­ра­же­ние и внутренний со­ци­аль­но-эко­но­мический кри­зис вы­ну­ди­ли Ос­ман­скую им­пе­рию про­сить ми­ра. По Кар­ло­виц­ко­му мир­но­му до­го­во­ру от 16.1.1699 года (смотреть Кар­ло­виц­кий кон­гресс 1698-1699 годов) РП вер­ну­ла се­бе По­до­лию с кре­по­стью Ка­ме­нец, но долж­на бы­ла вы­вес­ти свои вой­ска из Мол­дав­ско­го княжества.

Польско-турецкие войны при­ве­ли к ос­лаб­ле­нию Ос­ман­ской им­пе­рии, раз­ви­тию в ней со­ци­аль­но-эко­но­мического кри­зи­са, уси­ле­нию национально-ос­во­бо­дительной борь­бы по­ко­рён­ных тур­ка­ми ев­ропейских на­ро­дов. В то же вре­мя вой­ны вскры­ли сла­бость РП в по­ли­тическом и во­енном от­но­ше­нии. Маг­нат­ско-шля­хет­ское го­су­дар­ст­во не справ­ля­лось с обо­ро­ной от внеш­ней опас­но­сти без со­юз­ни­ков. Пра­во­бе­реж­ная Ук­раи­на в те­че­ние всей вой­ны не бы­ла за­щи­ще­на от турецко-татарских втор­же­ний, и многие рай­оны её поч­ти обез­лю­де­ли.

Исторические ис­точники:

Woli9nski J. Materialy do dziej9ow wojny polsko-tureckiej 1672-1676 // Studia i materialy do historii wojskowo9sci. Warsz., 1964-1970. T. 10-16.

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