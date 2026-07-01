ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ - представительство польских политических сил в 1-ю мировую войну .

Пер­вый ПНК соз­дан 25.11.1914 года в Вар­ша­ве пред­ста­ви­те­ля­ми Национально-де­мо­кра­тической пар­тии (эн­де­ки) и Пар­тии ре­аль­ной по­ли­ти­ки (реа­ли­сты), стре­мив­ших­ся к объ­еди­не­нию всех польских зе­мель на пра­вах ав­то­но­мии в со­ста­ве Рос­сии. Воз­глав­лял­ся ли­де­ром реа­ли­стов З. Ве­лё­поль­ским, в не­го так­же вхо­ди­ли вид­ные чле­ны польской фрак­ции (ко­ло) в Государственной ду­ме и из­вест­ные по­ли­ти­ки (Р. Дмов­ский, С. Вой­це­хов­ский, М. За­мой­ский и другие). По­сле взя­тия Вар­ша­вы германскими вой­ска­ми в 1915 году пе­ре­мес­тил­ся в Пет­ро­град. ПНК осу­дил соз­да­ние польского ле­гио­на на сто­ро­не Ав­ст­ро-Венг­рии, пы­тал­ся стать свя­зую­щим зве­ном ме­ж­ду польским об­щест­вом и российскими вла­стя­ми, осу­ще­ст­в­лял па­тро­нат над фор­ми­ро­ва­ни­ем Пу­лав­ско­го ле­гио­на - доб­ро­вольческого фор­ми­ро­ва­ния, по­лу­чив­ше­го от российского во­енного ко­ман­до­ва­ния (бла­го­да­ря уси­ли­ям ПНК) ста­тус ре­гу­ляр­но­го опол­че­ния. К августу 1917 года фак­ти­че­ски пре­кра­тил свою дея­тель­ность, часть чле­нов ПНК во­шли в со­став Польского со­ве­та меж­пар­тий­но­го объ­е­ди­не­ния (су­ще­ст­во­вал до мар­та 1918 года в Мо­ск­ве ). Вто­рой ПНК ос­но­ван 15.8.1917 года в Ло­зан­не (с ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем в Па­ри­же) пред­ста­ви­те­ля­ми раз­лич­ных польских по­ли­тических пар­тий с опо­рой на эн­де­ков и реа­ли­стов. Председатель - Дмов­ский, сре­ди других чле­нов: За­мой­ский, И. Па­де­рев­ский, Ю. Гал­лер, Э. Пильц, М. Сей­да. Це­лью ПНК бы­ло вос­ста­нов­ле­ние (с по­мо­щью стран Ан­тан­ты) не­за­ви­си­мо­го Польского государства пу­тём объ­е­ди­не­ния трёх его час­тей, на­хо­див­ших­ся в со­ста­ве Рос­сии, Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии по­сле раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той. В не­го так­же пред­по­ла­га­лось вклю­чить зна­чительную часть украинских, бе­ло­русских и ли­товских зе­мель, а так­же Верх­нюю Си­ле­зию и По­мо­рье. В те­че­ние сентябре-но­ябре 1917 года ПНК был при­знан пра­ви­тель­ст­ва­ми Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии и США в ка­че­ст­ве пред­ста­ви­тель­ст­ва ин­те­ре­сов польского на­ро­да, вы­пол­нял кон­суль­ские функ­ции по от­но­ше­нию к польским эмиг­ран­там на За­па­де. В феврале 1918 года под по­ли­тическое ру­ко­во­дство ПНК пе­ре­шла фор­ми­ро­вав­шая­ся во Фран­ции с 1917 года Польская ар­мия под ко­мандованием Гал­ле­ра (так называемая Го­лу­бая ар­мия; в 1919 году пе­ре­дис­ло­ци­ро­ва­на в Поль­шу). ПНК от­ка­зал­ся при­зна­вать соз­дан­ное 18.11.1918 года в Вар­ша­ве пра­ви­тель­ст­во Е. Мо­ра­чев­ско­го и до­бил­ся от гла­вы го­су­дар­ст­ва Ю. Пил­суд­ско­го его за­ме­ны в январе 1919 года пра­ви­тель­ст­вом Па­де­рев­ско­го. Оно по­лу­чи­ло при­зна­ние дер­жав Ан­тан­ты, пред­ста­ви­те­ли польских вла­стей в Вар­ша­ве , в свою оче­редь, во­шли в со­став ПНК. 15.4.1919 года бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о рос­пус­ке ПНК, че­рез 4 месяца он пре­кра­тил свою дея­тель­ность.

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