ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ - представительство польских политических сил в 1-ю мировую войну.
Первый ПНК создан 25.11.1914 года в Варшаве представителями Национально-демократической партии (эндеки) и Партии реальной политики (реалисты), стремившихся к объединению всех польских земель на правах автономии в составе России. Возглавлялся лидером реалистов З. Велёпольским, в него также входили видные члены польской фракции (коло) в Государственной думе и известные политики (Р. Дмовский, С. Войцеховский, М. Замойский и другие). После взятия Варшавы германскими войсками в 1915 году переместился в Петроград. ПНК осудил создание польского легиона на стороне Австро-Венгрии, пытался стать связующим звеном между польским обществом и российскими властями, осуществлял патронат над формированием Пулавского легиона - добровольческого формирования, получившего от российского военного командования (благодаря усилиям ПНК) статус регулярного ополчения. К августу 1917 года фактически прекратил свою деятельность, часть членов ПНК вошли в состав Польского совета межпартийного объединения (существовал до марта 1918 года в Москве). Второй ПНК основан 15.8.1917 года в Лозанне (с местопребыванием в Париже) представителями различных польских политических партий с опорой на эндеков и реалистов. Председатель - Дмовский, среди других членов: Замойский, И. Падеревский, Ю. Галлер, Э. Пильц, М. Сейда. Целью ПНК было восстановление (с помощью стран Антанты) независимого Польского государства путём объединения трёх его частей, находившихся в составе России, Германии и Австро-Венгрии после разделов Речи Посполитой. В него также предполагалось включить значительную часть украинских, белорусских и литовских земель, а также Верхнюю Силезию и Поморье. В течение сентябре-ноябре 1917 года ПНК был признан правительствами Франции, Великобритании, Италии и США в качестве представительства интересов польского народа, выполнял консульские функции по отношению к польским эмигрантам на Западе. В феврале 1918 года под политическое руководство ПНК перешла формировавшаяся во Франции с 1917 года Польская армия под командованием Галлера (так называемая Голубая армия; в 1919 году передислоцирована в Польшу). ПНК отказался признавать созданное 18.11.1918 года в Варшаве правительство Е. Морачевского и добился от главы государства Ю. Пилсудского его замены в январе 1919 года правительством Падеревского. Оно получило признание держав Антанты, представители польских властей в Варшаве, в свою очередь, вошли в состав ПНК. 15.4.1919 года было принято решение о роспуске ПНК, через 4 месяца он прекратил свою деятельность.