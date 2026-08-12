ПОЛЬСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

Родилась в 1969 г. Окончила Ставропольский государственный педагогический институт в 1991 г.

Кандидатская диссертация : Сакральность королевской власти во Франции середины VIII – XIV вв.: церемониальный и символический аспекты проблемы (1999).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений Гуманитарного института Северо-кавказского федерального университета.

Член проблемной группы «Власть и общество» при Ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени (ИВИ РАН); член научного сообщества историков-франковедов (ИВИ РАН).

Область интересов : Сакральная и публично-правовая функция высшей политической власти в средневековой Франции.

Сочинения: Автор около 60 научных и 20 учебно-методических работ.

История: Учебное пособие для вузов (Рекомендовано УМО Министерства общего и профессионального образования РФ). Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2000. (в соавторстве).

Польская С.А. Французский монарх, клир и двор: ролевое участие сторон в церемонии королевского посвящения // Королевский двор в политической культуре средневековой Европы: теория, символика, церемониал. – М.: «Наука», 2004. С.235-242.

Польская С.А. «...Прими власть как испытание...»: королевское помазание и коронация в протоколах франкских коронационных порядков // // Священное тело короля: ритуалы и мифология власти / Под ред. Н.А.Хачатурян. - М.: «Наука», 2005. С.263-292.

Польская С.А. «...Суверенитет. права и достоинство короны Франции...»: юрисдикция монархии в инаугурационных клятвах французских королей (IX-XIV вв.) // Искусство власти Сборник в честь профессора Н.А. Хачатурян. Серия Библиотека средних веков. – СПб.: «Алетейя», 2007. С.221-235.

Польская С.А. Инструментарий средневекового историка // Cogito: Альманах истории идей. - 2007. - Вып. 2. – Ростов-на-Дону: «Логос», 2007. С.11-35

Польская С.А. Rex sacres: культовые и правовые основы французского королевского мифа // Cogito. Альманах истории идей. - 2008. - Вып. 4. - Ростов-на-Дону: «Логос», 2009. С. 251-272

Польская С.А. Борьба за бургундское наследство и становление особого статуса апанажа Филиппа Смелого в 30-е гг. XIV в. // Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. – № 13(84). – Вып. 15. – Белгород, 2010. С.55-61.

Польская С.А. Инаугурационная церемония французскойкороны как игра метафор и символов (IX-XIV вв.) // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2010. – №5. С.106-111.

Польская С.А. Династические и правовые проблемы становления права неотчуждаемости французской короны второй половины XIV в. // Вестник Академии права и управления - М.: Изд-во Академии права и управления. – 2011. – №23. – 221 с. С. 27-40.

Польская С.А. Жан Дю Тийе: рождение археографии и исследовательской практики «... с опорой на букву регистра» // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология - 2011.– №1. – 255 c. С.143-151.

Польская С.А. «Корона Людовика Святого» в потестарной практике французской монархии // Известия Сочинского государственного университета туризма и курортной деятельности. – 2011. – №4(18). С.313-318.

Польская С.А. Сакральная и политическая символика комплекса регалий французской монархии // Cogito. Альманах истории идей / Отв. ред. А.В. Кореневский. – Вып.5. Foundation. – Ростов-на-Дону: Изд-во DSM Group, 2011. – 498 c. C.88-110.

Польская С. А. Монарх перед посвящением: предписания ordo Карла V// Cursor mundi: человек Античности, Средневековья и Возрождения: научный альманах, посвящённый проблемам исторической антропологии / Отв. ред. В.М. Тюленев. Иваново: Изд-во Ивановского гос. университета, 2013. Вып. 5. С 5-27.

Польская С. А. Семантика цвета в образе власти французской средневековой монархии// Культурные коды Средневековья / Отв. ред. А.К. Гладков. – М.: Изд-во «Кучково поле», 2013.

Польская С. А. Чужая» королева на «своём» троне»: матримониальные стратегии Стефана V и Мария Венгерская// Свой – другой – чужой в коммуникативном пространстве контактных зон: Материалы Всероссийской научной конференции/ Под ред. О. В. Воробьёвой, Л. П. Репиной. – М.: ИВИ РАН, 2014. – 158 с. С. 102-104.

Польская С. А. «Контактная зона» генезиса феодальных отношений в преподавании курса истории южных и западных славян // Кавказ–Карпаты–Балканы: геополитические, этноконфессиональные, региональные и локальные компоненты национального менталитета в XVIII–XX вв.: материалы международной конференции (г. Ставрополь 26–29 июня 2014 г.) / Отв. ред. И. В. Крючков, К. В. Никифоров, Ф. Саваи. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 190 с. С. 97-99.

Польская С. А. Образ монарха и образ Парижа в процедурах посткоронационного въезда (XIV-XV вв.) // Историческая наука и образование в на-чале ХXI века: проблемы и перспективы развития (к 70-летию факультета исто-рии, философии и искусств): Сб. научных статей / Отв. ред. И. В. Крючков. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 217 с. С. 77-81.

Польская С. А. Реликвии Страстей Христовых в описи аббатства Сен-Дени 1666 года // Виноградовские чтения // Материалы Международной научно-практической конференции (Армавир, АГПА, 11 апреля 2015 г.). – Армавир: изд-во «Дизайн студия Б», 2015. – 308 с. С. 235-238.

Теория и практика французского средневекового судопроизводства: изъятие из общего правила // Гуманитарные и юридические исследования: Научно-теоретический журнал / Гл. ред. И. В. Крючков. – 2015. – Вып. 1. – 178 с. С. 64-69.