ПОЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПОЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ. Основана в 1893 году в Царстве Польском на базе программы, принятой съездом польских социалистов в Париже (17- 23.11.1892 года; предусматривала борьбу за национальную независимость и социальное освобождение пролетариата).
С 1894 года издавала газету «Robotnik». Долгое время оставалась нелегальной, действовала в среде молодой интеллигенции и рабочих. Во время Революции 1905-1907 годов приобрела массовый характер (в 1906 году - свыше 40 тысяч членов; после 1907 года численность резко снизилась), одна из наиболее активных революционных партий в Царстве Польском. В ППС были представлены 2 течения: «молодые» (Г. Валецкий (настоящее имя и фамилия М. Хорвиц), Ф. Кон, М. Кошутская и другие), выступавшие за союз с российским рабочим движением для свержения царизма и социального освобождения трудящихся (основные методы борьбы - забастовки, митинги и манифестации), и «старики» (Ю. Пилсудский, Л. Василевский, С. Войцеховский и другие), главной целью провозглашавшие национальное освобождение с помощью всеобщего вооруженного восстания (контролировали боевую организацию ППС). В 1906 году раскололась на ППС-левицу (в декабре 1918 года объединилась с партией Социал-демократия Королевства Польского и Литвы в Коммунистическую рабочую партию Польши) и ППС-революционную фракцию (с августа 1909 года стала называться ППС). В годы 1-й мировой войны ППС-левица разоблачала её империалистический характер, стояла на позициях интернационализма; ППС поддержала польский легион, сражавшийся на стороне Австро-Венгрии, сотрудничала с германскими и австрийскими властями в период оккупации Царства Польского, принимала участие в деятельности Польской военной организации (создана в октябре 1914 года Пилсудским). В апреле 1919 года ППС объединилась с Социал-демократической партией Галиции и Тешинской Силезии (основана в 1892 году во Львове) и ППС, действовавшей в бывшей германской части Польши (основана в 1893 году в Берлине), в единую ППС (численность около 60 тысяч членов). Успешно выступала на выборах в Сейм Польши в 1919, 1922 и 1928 годы. С ноября 1918 года по апрель 1926 года участвовала в ряде коалиционных правительств. В мае 1926 года поддержала государственный переворот Пилсудского, организовала забастовку железнодорожников, осложнившую положение правительства В. Витоса, создала рабочий батальон. С конца 1926 года начался переход ППС в оппозицию режиму «санации», замедлявшийся, однако, сопротивлением сторонников Пилсудского в её рядах. После раскола в руководстве (1928) вошла в состав блока 6 оппозиционных левых и центристских партий Центролев (основан в 1929). В 1930 году лидеры Центролева были арестованы властями и заключены в Брестскую крепость, после чего влияние ППС снизилось, численность сократилась (в 1934 году - 12 тысяч членов). Протестовала против принятия недемократической конституции 1935 года (так называемая Апрельская конституция), участвовала в бойкоте парламентских выборов 1935 и 1938 годов. После поражения Польши в германо-польской войне 1939 года перешла на нелегальное положение. До мая 1944 года действовала под названием Центральное руководство движением трудящихся масс - свобода, равенство, независимость (ППС-ВРН); в эмиграции работал Заграничный комитет ППС. Вооружённые силы партии (Гвардия Людова ВРН) стали автономной частью Армии Крайовой. До сентября 1941 года члены партии входили в правительство В. Сикорского в эмиграции и подчинявшиеся ему подпольные политические структуры (Делегатура правительства в стране, Политический согласительный комитет, Совет национального единства). Вышла из состава правительства и Делегатуры в знак протеста против советско-польского Соглашения о восстановлении дипломатических отношений и взаимодействии в войне с Германией (30.7.1941), до марта 1943 года оставалась в оппозиции. В мае 1944 года вернулась к названию ППС. После освобождения Польши не сумела легализоваться в стране. Представители левого крыла партии, несогласные с позицией руководства, создали в сентябре 1941 года собственную политическую организацию под названием Польские социалисты. Её представители входили в Политический согласительный комитет. В марте 1943 года часть членов вернулась в ППС-ВРН, оставшиеся - в апреле 1943 года образовали Рабочую партию польских социалистов (РППС). Результатом постепенного сближения левого крыла партии с Польской рабочей партией (ППР) стало признание РППС в 1944 году Крайовой Рады Народовой и участие в создании Польского комитета национального освобождения. В сентябре 1944 года участвовала в создании так называемой возрождённой ППС, тесно взаимодействовавшей с ППР. Деятели ППС дважды возглавляли правительство Польши: Э. Осубка-Моравский в июле 1944 - феврале 1947 годов, Ю. Циранкевич в феврале 1947 - ноябре 1952 годов. 15.12.1948 года произошло объединение ППС с ППР в Польскую объединённую рабочую партию (фактически ППС была поглощена ППР). ППС в эмиграции продолжила существовать: периодически созывались съезды, издавалась газета «Robotnik». В 1960 году раскололась на 2 организации. На территории Польши ППС была воссоздана в 1987 году, в 1990 году объединилась с ППС в эмиграции. В 1993 и 1997 годы была представлена в парламенте. На выборах 2005, 2007 годов получала менее 1% голосов. В начале XXI века небольшая по численности партия (около 1,3 тысяч членов, 2009 год) с малым политическим влиянием. Штаб-квартира - в Варшаве. Председатель - Б. Горский.