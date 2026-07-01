ПОЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ПОЛЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ. Основана в 1893 году в Царстве Польском на базе программы, принятой съездом польских социалистов в Париже (17- 23.11.1892 года; предусматривала борьбу за национальную независимость и социальное освобождение пролетариата).

С 1894 года из­да­ва­ла газету «Robotnik». Дол­гое вре­мя ос­та­ва­лась не­ле­галь­ной, дей­ст­во­ва­ла в сре­де мо­ло­дой ин­тел­ли­ген­ции и ра­бо­чих. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов при­об­ре­ла мас­со­вый ха­рак­тер (в 1906 году - свыше 40 тысяч чле­нов; по­сле 1907 года чис­лен­ность рез­ко сни­зи­лась), од­на из наи­бо­лее ак­тив­ных ре­во­люционных пар­тий в Цар­ст­ве Поль­ском. В ППС бы­ли пред­став­ле­ны 2 те­че­ния: «мо­ло­дые» (Г. Ва­лец­кий (настоящее имя и фа­ми­лия М. Хор­виц), Ф. Кон, М. Ко­шут­ская и другие), вы­сту­пав­шие за со­юз с российским ра­бо­чим дви­же­ни­ем для свер­же­ния ца­риз­ма и со­ци­аль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния тру­дя­щих­ся (основные ме­то­ды борь­бы - за­бас­тов­ки, ми­тин­ги и ма­ни­фе­ста­ции), и «ста­рики» (Ю. Пил­суд­ский, Л. Ва­си­лев­ский, С. Вой­це­хов­ский и другие), главной це­лью про­воз­гла­шав­шие национальное ос­во­бо­ж­де­ние с по­мо­щью все­об­ще­го воо­руженного вос­ста­ния (кон­тро­ли­ро­ва­ли бое­вую организацию ППС). В 1906 году рас­ко­ло­лась на ППС-ле­ви­цу (в декабре 1918 года объ­е­ди­ни­лась с пар­тией Со­ци­ал-де­мо­кра­тия Ко­ро­лев­ст­ва Поль­ско­го и Лит­вы в Ком­му­ни­стическую ра­бо­чую пар­тию Поль­ши) и ППС-ре­во­лю­ци­он­ную фрак­цию (с августа 1909 года ста­ла назы­вать­ся ППС). В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны ППС-ле­ви­ца ра­зо­бла­ча­ла её им­пе­риа­ли­стический ха­рак­тер, стоя­ла на по­зи­ци­ях ин­тер­на­цио­на­лиз­ма; ППС под­дер­жа­ла польский ле­ги­он, сра­жав­ший­ся на сто­ро­не Ав­ст­ро-Венг­рии, со­труд­ни­ча­ла с германскими и австрийскими вла­стя­ми в пе­ри­од ок­ку­па­ции Цар­ст­ва Поль­ско­го, при­ни­ма­ла уча­стие в дея­тель­но­сти Польской во­енной организации (соз­да­на в октябре 1914 года Пил­суд­ским). В апреле 1919 года ППС объ­е­ди­ни­лась с Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­ти­ей Га­ли­ции и Те­шин­ской Си­ле­зии (ос­но­ва­на в 1892 году во Льво­ве) и ППС, дей­ст­во­вав­шей в бывшей германской час­ти Поль­ши (ос­но­ва­на в 1893 году в Бер­ли­не), в еди­ную ППС (чис­лен­ность около 60 тысяч чле­нов). Ус­пеш­но вы­сту­па­ла на вы­бо­рах в Сейм Поль­ши в 1919, 1922 и 1928 годы. С но­ября 1918 года по апрель 1926 года уча­ст­во­ва­ла в ря­де коа­лиционных пра­ви­тельств. В мае 1926 года под­дер­жа­ла государственный пе­ре­во­рот Пил­суд­ско­го, ор­га­ни­зо­ва­ла за­бас­тов­ку же­лез­но­до­рож­ни­ков, ос­лож­нив­шую по­ло­же­ние пра­ви­тель­ст­ва В. Ви­то­са, соз­да­ла ра­бо­чий ба­таль­он. С конца 1926 года на­чал­ся пе­ре­ход ППС в оп­по­зи­цию ре­жи­му «са­на­ции», за­мед­ляв­ший­ся, од­на­ко, со­про­тив­ле­ни­ем сто­рон­ни­ков Пил­суд­ско­го в её ря­дах. По­сле рас­ко­ла в ру­ко­во­дстве (1928) во­шла в со­став бло­ка 6 оп­по­зиционных ле­вых и цен­три­ст­ских пар­тий Цен­тро­лев (ос­но­ван в 1929). В 1930 году ли­де­ры Цен­тро­ле­ва бы­ли аре­сто­ва­ны вла­стя­ми и за­клю­че­ны в Бре­ст­скую кре­пость, по­сле че­го влия­ние ППС сни­зи­лось, чис­лен­ность со­кра­ти­лась (в 1934 году - 12 тысяч чле­нов). Про­тес­то­ва­ла про­тив при­ня­тия не­де­мо­кра­тической кон­сти­ту­ции 1935 года (так называемая Ап­рель­ская кон­сти­ту­ция), уча­ст­во­ва­ла в бой­ко­те пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1935 и 1938 годов. По­сле по­ра­же­ния Поль­ши в гер­ма­но-поль­ской вой­не 1939 года пе­ре­шла на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние. До мая 1944 года дей­ст­во­ва­ла под названием Центральное ру­ко­во­дство дви­же­ни­ем тру­дя­щих­ся масс - сво­бо­да, ра­вен­ст­во, не­за­ви­си­мость (ППС-ВРН); в эмиг­ра­ции ра­бо­тал За­гра­нич­ный комитет ППС. Воо­ружённые си­лы пар­тии (Гвар­дия Лю­до­ва ВРН) ста­ли ав­то­ном­ной ча­стью Ар­мии Край­о­вой. До сентября 1941 года чле­ны пар­тии вхо­ди­ли в пра­ви­тель­ст­во В. Си­кор­ско­го в эмиг­ра­ции и под­чи­няв­шие­ся ему под­поль­ные по­ли­тические струк­ту­ры (Де­ле­га­ту­ра пра­ви­тель­ст­ва в стра­не, По­ли­тический со­гла­си­тель­ный комитет, Со­вет национального един­ст­ва). Вы­шла из со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва и Де­ле­га­ту­ры в знак про­тес­та про­тив советско-польского Со­гла­ше­ния о вос­ста­нов­ле­нии ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний и взаи­мо­дей­ст­вии в вой­не с Гер­ма­ни­ей (30.7.1941), до мар­та 1943 года ос­та­ва­лась в оп­по­зи­ции. В мае 1944 года вер­ну­лась к названию ППС. Пос­ле ос­во­бож­де­ния Поль­ши не су­ме­ла ле­га­ли­зо­вать­ся в стра­не. Пред­ста­ви­те­ли ле­во­го кры­ла пар­тии, не­со­глас­ные с по­зи­ци­ей ру­ко­во­дства, соз­да­ли в сентябре 1941 года собственную по­ли­тическую ор­га­ни­за­цию под названием Поль­ские со­циа­ли­сты. Её пред­ста­ви­те­ли вхо­ди­ли в По­ли­тический со­гла­си­тель­ный комитет. В мар­те 1943 года часть чле­нов вер­ну­лась в ППС-ВРН, ос­тав­шие­ся - в апреле 1943 года об­ра­зо­ва­ли Ра­бо­чую пар­тию польских со­циа­ли­стов (РППС). Ре­зуль­та­том по­сте­пен­но­го сбли­же­ния ле­во­го кры­ла пар­тии с Поль­ской ра­бо­чей пар­ти­ей (ППР) ста­ло при­зна­ние РППС в 1944 году Край­о­вой Ра­ды На­ро­до­вой и уча­стие в соз­да­нии Польского комитета национального ос­во­бо­ж­де­ния. В сентябре 1944 года уча­ст­во­ва­ла в соз­да­нии так называемой воз­рож­дён­ной ППС, тес­но взаи­мо­дей­ст­во­вав­шей с ППР. Дея­те­ли ППС два­ж­ды воз­глав­ля­ли пра­ви­тель­ст­во Поль­ши: Э. Осу­б­ка-Мо­рав­ский в ию­ле 1944 - феврале 1947 годов, Ю. Ци­ран­ке­вич в феврале 1947 - но­ябре 1952 годов. 15.12.1948 года про­изош­ло объ­е­ди­не­ние ППС с ППР в Поль­скую объ­е­ди­нён­ную ра­бо­чую пар­тию (фак­ти­че­ски ППС бы­ла по­гло­ще­на ППР). ППС в эмиг­ра­ции про­дол­жи­ла су­ще­ст­во­вать: пе­рио­ди­че­ски со­зы­ва­лись съез­ды, из­да­ва­лась газета «Robotnik». В 1960 году рас­ко­ло­лась на 2 орга­ни­за­ции. На тер­ри­то­рии Поль­ши ППС бы­ла вос­соз­да­на в 1987 году, в 1990 году объ­е­ди­ни­лась с ППС в эмиг­ра­ции. В 1993 и 1997 годы бы­ла пред­став­ле­на в пар­ла­мен­те. На вы­бо­рах 2005, 2007 годов по­лу­ча­ла ме­нее 1% го­ло­сов. В начале XXI века не­боль­шая по чис­лен­но­сти пар­тия (около 1,3 тысяч чле­нов, 2009 год) с ма­лым по­ли­тическим влия­ни­ем. Штаб-квар­ти­ра - в Вар­ша­ве . Пред­се­да­тель - Б. Гор­ский.

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