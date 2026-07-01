ПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПОЛЬСКАЯ ПРАВДА - старейшая запись норм польского обычного права.
Также известна как «Древнейший свод польского права», «Книга права», «кодекс Ноймана» и под другими названиями. Наиболее популярное из них - «Книга Эльблонгская» (польское «Ksiёga Elblаska»), происходит от названия города Эльбинг (польское Эльблонг; ныне в Варминско-Мазурском воеводстве Польши) - места обнаружения единственной известной рукописи Польской правды. С 1825 года она принадлежала городскому советнику Эльбинга, любителю истории Ф. Нойману (Нейману), в 1867-1868 годы стала доступна исследователям. В 1868 году Нойман передал рукопись в городскую библиотеку Эльбинга, где она и хранилась до конца 2-й мировой войны, когда вместе с другими рукописными книгами и многими инкунабулами была вывезена в Германию (дальнейшая история рукописи неизвестна). Впервые опубликована в 1869 году учителем Эльбингской гимназии Э. Фолькманом.
Польская правда составлена на старонемецком языке во 2-й половине XIII века или начале XIV века и предназначалась для польского населения, оказавшегося под властью Тевтонского ордена (главным образом жителей Хелминской (Кульмской) земли). Автором записи, по всей вероятности, был служащий ордена, по другой версии - монах ордена цистерцианцев. Польская правда - важнейший и уникальный памятник польского права периода удельной раздробленности. Сохранившийся текст состоит из предисловия и 29 пронумерованных статей; на 29-й статье, в середине предложения, на словах: «Что же касается свободных людей между указанными...» текст обрывается. В рифмованном предисловии к Польской правде (напоминает предисловие к Саксонскому зерцалу) подчёркивается польское происхождение зафиксированных правовых норм. Содержащиеся в Польской правде постановления относятся к организации судов, процедуре судопроизводства, уголовному праву. Также имеются некоторые сведения из области гражданского права (наследование, соседские права). Помимо фиксации правовых норм, Польская правда даёт представление о сословном делении польского общества: рыцари, землевладельцы, духовенство, купцы, зависимые крестьяне, невольники, прослойка свободных крестьян (упоминаются как «vrier luthe»); демонстрируется их различный правовой статус, выражающийся в том числе в различных штрафах (за убийство рыцаря или купца - 50 гривен, крестьянина - 30 гривен). Помимо ценнейших сведений о польском праве, Польская правда даёт материал и для сравнительного изучения феодального права у других славянских народов.
Исторические источники:
Starodawne prawa Polskiego pomniki / Red. A.Z. Helcel. [Krak9ow], 1870. T. 2;
Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В.М. Корецкого. М., 1961.