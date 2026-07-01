ПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОЛЬСКАЯ ПРАВДА - старейшая запись норм польского обычного права .

Так­же из­вест­на как «Древ­ней­ший свод поль­ско­го пра­ва», «Кни­га пра­ва», «ко­декс Ной­ма­на» и под другими на­зва­ния­ми. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ное из них - «Кни­га Эльб­лонг­ская» (польское «Ksiёga Elblаska»), про­ис­хо­дит от названия города Эль­бинг (польское Эльб­лонг; ны­не в Вар­мин­ско-Ма­зур­ском вое­вод­ст­ве Поль­ши) - мес­та об­на­ру­же­ния един­ст­вен­ной из­вест­ной ру­ко­пи­си Польской правды. С 1825 года она при­над­ле­жа­ла городскому со­вет­ни­ку Эль­бин­га, лю­би­те­лю ис­то­рии Ф. Ной­ма­ну (Ней­ма­ну), в 1867-1868 годы ста­ла дос­туп­на ис­сле­до­ва­те­лям. В 1868 году Ной­ман пе­ре­дал ру­ко­пись в городскую библиотеку Эль­бин­га, где она и хра­ни­лась до конца 2-й ми­ро­вой вой­ны, ко­гда вме­сте с другими ру­ко­пис­ны­ми кни­га­ми и многими ин­ку­на­бу­ла­ми бы­ла вы­ве­зе­на в Гер­ма­нию (даль­ней­шая ис­то­рия ру­ко­пи­си не­из­вест­на). Впер­вые опуб­ли­ко­ва­на в 1869 году учи­те­лем Эль­бинг­ской гим­на­зии Э. Фольк­ма­ном.

Польская правда со­став­ле­на на ста­ро­не­мец­ком языке во 2-й половине XIII века или начале XIV века и пред­на­зна­ча­лась для польского на­се­ле­ния, ока­зав­ше­го­ся под вла­стью Тев­тон­ско­го ор­де­на (главным образом жи­те­лей Хел­мин­ской (Кульм­ской) зем­ли). Ав­то­ром за­пи­си, по всей ве­ро­ят­но­сти, был слу­жа­щий ор­де­на, по другой вер­сии - мо­нах ор­де­на цис­тер­ци­ан­цев. Польская правда - важ­ней­ший и уни­каль­ный па­мят­ник польского пра­ва пе­рио­да удель­ной раз­дроб­лен­но­сти. Со­хра­нив­ший­ся текст со­сто­ит из пре­ди­сло­вия и 29 про­ну­ме­ро­ван­ных ста­тей; на 29-й ста­тье, в се­ре­ди­не пред­ло­же­ния, на сло­вах: «Что же ка­са­ет­ся сво­бод­ных лю­дей ме­ж­ду ука­зан­ны­ми...» текст об­ры­ва­ет­ся. В риф­мо­ван­ном пре­ди­сло­вии к Польской правде (на­по­ми­на­ет пре­ди­сло­вие к Сак­сон­ско­му зер­ца­лу ) под­чёр­ки­ва­ет­ся польское про­ис­хо­ж­де­ние за­фик­си­ро­ван­ных пра­во­вых норм. Со­дер­жа­щие­ся в Польской правде по­ста­нов­ле­ния от­но­сят­ся к ор­га­ни­за­ции су­дов, про­це­ду­ре су­до­про­из­вод­ст­ва, уго­лов­но­му пра­ву. Так­же име­ют­ся не­ко­то­рые све­де­ния из об­лас­ти гражданского пра­ва (на­сле­до­ва­ние, со­сед­ские пра­ва). По­ми­мо фик­са­ции пра­во­вых норм, Польская правда да­ёт пред­став­ле­ние о со­слов­ном де­ле­нии польского об­ще­ст­ва: ры­ца­ри, зем­ле­вла­дель­цы, ду­хо­вен­ст­во, куп­цы, за­ви­си­мые кре­сть­я­не, не­воль­ни­ки, про­слой­ка сво­бод­ных кре­сть­ян (упо­ми­на­ют­ся как «vrier luthe»); де­мон­ст­ри­ру­ет­ся их различный пра­во­вой ста­тус, вы­ра­жаю­щий­ся в том числе в различных штра­фах (за убий­ст­во ры­ца­ря или куп­ца - 50 гри­вен, кре­сть­я­ни­на - 30 гри­вен). По­ми­мо цен­ней­ших све­де­ний о польском пра­ве, Польская правда да­ёт ма­те­ри­ал и для срав­ни­тель­но­го изу­че­ния феодального пра­ва у других славянских на­ро­дов.

Исторические ис­точники:

Starodawne prawa Polskiego pomni­ki / Red. A.Z. Helcel. [Krak9ow], 1870. T. 2;

Хре­сто­ма­тия па­мят­ни­ков фео­даль­но­го го­су­дар­ст­ва и пра­ва стран Ев­ро­пы / Под ред. В.М. Ко­рец­ко­го. М., 1961.

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