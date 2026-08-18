ПОЛЬСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
ПОЛЬСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (ПОРП; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR) - создана 15.12.1948 года в результате объединения Польской социалистической партии и Польской рабочей партии, неформальной преемницы КП Польши (1918-1938 годы, до 1925 года Коммунистическая рабочая партия Польши).
Печатный орган - газета «Trybuna Ludu». Тесно сотрудничала с КПСС (до 1952 - ВКП(б)), в 1947-1956 годы участвовала в деятельности Информационного бюро коммунистических и рабочих партий. Приняла программу строительства социализма по советскому образцу, которая предусматривала монополию ПОРП на власть, форсированную индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства, проведение культурной революции и обеспечение полного доминирования идеологии марксизма-ленинизма в просвещении, науке, культуре, искусстве и так далее. Являлась главной опорой и проводником командно-распределительной системы управления, сложившейся в Польше. В качестве одного из инструментов контроля над обществом руководство ПОРП прибегало к политическим репрессиям, жертвами которых в 1949-1955 годы ежегодно становились 12-15 тысяч человек: ряд видных деятелей в самой партии (В. Гомулка, З. Клишко, М. Спыхальский и другие), военные, священнослужители, интеллигенция, рабочие, крестьяне. После смерти И.В. Сталина (1953) в ПОРП обострились внутренние разногласия по вопросу о темпах и методах социалистического строительства, усилившиеся в 1956 году после 20-го съезда КПСС, смерти 1-го секретаря ЦК ПОРП Б. Берута (в марте - октябре 1956 года пост занимал Э. Охаб), массовых протестных выступлений рабочих в Познани. Вышла из кризиса благодаря избранию в октябре 1956 года 1-м секретарём ЦК ПОРП Гомулки (освобождён из заключения в 1954 году). При сохранении командно-распределительные системы управления новое руководство ПОРП скорректировало программу строительства социализма в Польше по ряду важных аспектов: внесены изменения в закон о выборах и увеличены полномочия Сейма, возросли инвестиции в отрасли промышленности, производившие товары потребления, распущены насильно созданные сельско-хозяйственные производственные кооперативы, реабилитированы жертвы политических репрессий, расширена самостоятельность находившихся в союзе с ПОРП Объединённой крестьянской и Демократической партий, децентрализовано молодёжное движение, разрешено факультативное преподавание религии в школах и другое. С конца 1950-х годов на фоне экономических трудностей и дефицита продовольствия наметился отход от дальнейших преобразований, в ПОРП усилились консервативные настроения, обострились отношения с Римско-католической церковью и интеллигенцией. Открытые протестные выступления польского населения в 1968 и 1970 годы привели к отставке Гомулки. В декабре 1970 года ПОРП возглавил Э. Герек. Новое руководство партии обещало укрепить связи с общественностью, приступило к модернизации экономики за счёт западных кредитов и технологий. В поправках к конституции 1952 года, принятых в 1976 году, впервые де-юре определялось место партии как «ведущей политической силы общества в строительстве социализма». Во 2-й половине 1970-х годов ПОРП столкнулась с организованной оппозицией. Растущее недовольство общества снижением жизненного уровня вылилось в массовые акции протеста в 1976 и 1980 годы. Кризис 1980 года носил системный характер: смена руководства ПОРП (пост 1-го секретаря ЦК ПОРП занял С. Каня), согласие на легализацию профсоюза «Солидарность», как и принятая позднее, на 9-м чрезвычайном съезде (июль 1981), экономическая программа не помогли его преодолеть. В партии соперничали 2 основных течения: консервативное, выступавшее против любых перемен, и реформаторское, критиковавшее слишком жёсткую иерархическую структуру ПОРП. В октябре 1981 года 1-м секретарём ЦК ПОРП стал генерал В. Ярузельский (в июле 1989 года его сменил М. Раковский). Попытки ПОРП стабилизировать ситуацию в обществе жёсткими методами (в 1981-1983 годы в Польше действовало военное положение), а затем путём проведения частичных реформ не принесли желаемого результата и не позволили партии вернуть утраченное общественное доверие. В условиях политического кризиса в СССР и европейских социалистических странах на Январском пленуме 1989 года ЦК ПОРП согласился допустить «конструктивную оппозицию» к участию во власти, что дало возможность начать переговоры («круглый стол», 6.2-5.4.1989 года). Принятые по их результатам решения о внесении изменений в конституцию и проведении квотированных выборов в парламент в июне 1989 года привели к утрате ПОРП политической власти. 27.1.1990 года 11-й съезд ПОРП принял решение о самороспуске.