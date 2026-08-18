ПОЛЬСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

ПОЛЬСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (ПОРП; Polska Zjednoczona Par­tia Robotnicza, PZPR) - создана 15.12.1948 года в результате объединения Польской социалистической партии и Польской рабочей партии, неформальной преемницы КП Польши (1918-1938 годы, до 1925 года Коммунистическая рабочая партия Польши).

Пе­чат­ный ор­ган - газета «Trybuna Ludu». Тес­но со­труд­ни­ча­ла с КПСС (до 1952 - ВКП(б)), в 1947-1956 годы уча­ст­во­ва­ла в дея­тель­но­сти Ин­фор­ма­ци­он­но­го бю­ро ком­му­ни­сти­че­ских и ра­бо­чих пар­тий. При­ня­ла про­грам­му строи­тель­ст­ва со­циа­лиз­ма по советскому об­раз­цу, ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла мо­но­по­лию ПОРП на власть, фор­си­ро­ван­ную ин­ду­ст­риа­ли­за­цию, кол­лек­ти­ви­за­цию сельского хозяйства, про­ве­де­ние куль­тур­ной ре­во­лю­ции и обес­пе­че­ние пол­но­го до­ми­ни­ро­ва­ния идео­ло­гии мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма в про­све­ще­нии, нау­ке, куль­ту­ре, искусстве и так далее. Яв­ля­лась главной опо­рой и про­вод­ни­ком ко­манд­но-рас­пре­де­лительной сис­те­мы управ­ле­ния, сло­жив­шей­ся в Поль­ше. В ка­че­ст­ве од­но­го из ин­ст­ру­мен­тов кон­тро­ля над об­ще­ст­вом ру­ко­во­дство ПОРП при­бе­га­ло к по­ли­тическим ре­прес­си­ям, жерт­ва­ми ко­то­рых в 1949-1955 годы еже­год­но ста­но­ви­лись 12-15 тысяч человек: ряд вид­ных дея­те­лей в са­мой пар­тии (В. Го­мул­ка, З. Клиш­ко, М. Спы­халь­ский и другие), во­ен­ные, свя­щен­но­слу­жи­те­ли, ин­тел­ли­ген­ция, ра­бо­чие, кре­сть­я­не. По­сле смер­ти И.В. Ста­ли­на (1953) в ПОРП обо­ст­ри­лись внутренние раз­но­гла­сия по во­про­су о тем­пах и ме­то­дах со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва, уси­лив­шие­ся в 1956 году по­сле 20-го съез­да КПСС, смер­ти 1-го сек­ре­та­ря ЦК ПОРП Б. Бе­ру­та (в мар­те - октябре 1956 года пост за­ни­мал Э. Охаб), мас­со­вых про­те­ст­ных вы­сту­п­ле­ний ра­бо­чих в По­зна­ни . Вы­шла из кри­зи­са бла­го­да­ря из­бранию в октябре 1956 года 1-м сек­ре­та­рём ЦК ПОРП Го­мул­ки (ос­во­бо­ж­дён из за­клю­че­ния в 1954 году). При со­хра­не­нии ко­манд­но-рас­пре­де­лительные сис­те­мы управ­ле­ния но­вое ру­ко­во­дство ПОРП скор­рек­ти­ро­ва­ло про­грам­му строи­тель­ст­ва со­циа­лиз­ма в Поль­ше по ря­ду важ­ных ас­пек­тов: вне­се­ны из­ме­не­ния в за­кон о вы­бо­рах и уве­ли­че­ны пол­но­мо­чия Сей­ма, воз­рос­ли ин­ве­сти­ции в от­рас­ли промышленности, про­из­во­див­шие то­ва­ры по­треб­ле­ния, рас­пу­ще­ны на­силь­но соз­дан­ные сельско-хозяйственные про­из­водственные коо­пе­ра­ти­вы, реа­би­ли­ти­ро­ва­ны жерт­вы по­ли­тических ре­прес­сий, рас­ши­ре­на са­мо­стоя­тель­ность на­хо­див­ших­ся в сою­зе с ПОРП Объ­е­ди­нён­ной кре­сть­ян­ской и Де­мо­кра­тической пар­тий, де­цен­тра­ли­зо­ва­но мо­ло­дёж­ное дви­же­ние, раз­ре­ше­но фа­куль­та­тив­ное пре­по­да­ва­ние ре­ли­гии в шко­лах и другое. С конца 1950-х годов на фо­не эко­но­мических труд­но­стей и де­фи­ци­та про­до­воль­ст­вия на­ме­тил­ся от­ход от даль­ней­ших пре­об­ра­зо­ва­ний, в ПОРП уси­ли­лись кон­сер­ва­тив­ные на­строе­ния, обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния с Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью и ин­тел­ли­ген­цией. От­кры­тые про­те­ст­ные вы­сту­п­ле­ния польского на­се­ле­ния в 1968 и 1970 годы при­ве­ли к от­став­ке Го­мул­ки. В декабре 1970 года ПОРП воз­гла­вил Э. Ге­рек . Но­вое ру­ко­во­дство пар­тии обе­ща­ло ук­ре­пить свя­зи с об­ще­ст­вен­но­стью, при­сту­пи­ло к мо­дер­ни­за­ции эко­но­ми­ки за счёт западных кре­ди­тов и тех­но­ло­гий. В по­прав­ках к кон­сти­ту­ции 1952 года, при­ня­тых в 1976 году, впер­вые де-юре оп­ре­де­ля­лось ме­сто пар­тии как «ве­ду­щей по­ли­ти­че­ской си­лы об­ще­ст­ва в строи­тель­ст­ве со­циа­лиз­ма». Во 2-й половине 1970-х годов ПОРП столк­ну­лась с ор­га­ни­зо­ван­ной оп­по­зи­ци­ей. Рас­ту­щее не­до­воль­ст­во об­ще­ст­ва сни­же­ни­ем жиз­нен­но­го уров­ня вы­ли­лось в мас­со­вые ак­ции про­тес­та в 1976 и 1980 годы. Кри­зис 1980 года но­сил сис­тем­ный ха­рак­тер: сме­на ру­ко­во­дства ПОРП (пост 1-го сек­ре­та­ря ЦК ПОРП за­нял С. Ка­ня), со­гла­сие на ле­га­ли­за­цию проф­сою­за «Со­ли­дар­ность», как и при­ня­тая позд­нее, на 9-м чрез­вы­чай­ном съез­де (июль 1981), эко­но­мическая про­грам­ма не по­мог­ли его пре­одо­леть. В пар­тии со­пер­ни­ча­ли 2 основных те­че­ния: кон­сер­ва­тив­ное, вы­сту­пав­шее про­тив лю­бых пе­ре­мен, и ре­фор­ма­тор­ское, кри­ти­ко­вав­шее слиш­ком жё­ст­кую ие­рар­хическую струк­ту­ру ПОРП. В октябре 1981 года 1-м сек­ре­та­рём ЦК ПОРП стал генерал В. Яру­зель­ский (в ию­ле 1989 года его сме­нил М. Ра­ков­ский). По­пыт­ки ПОРП ста­би­ли­зи­ро­вать си­туа­цию в об­ще­ст­ве жё­ст­ки­ми ме­то­да­ми (в 1981-1983 годы в Поль­ше дей­ст­во­ва­ло во­енное по­ло­же­ние), а за­тем пу­тём про­ве­де­ния час­тич­ных ре­форм не при­нес­ли же­лае­мо­го ре­зуль­та­та и не по­зво­ли­ли пар­тии вер­нуть ут­ра­чен­ное об­щественное до­ве­рие. В ус­ло­ви­ях по­ли­тического кри­зи­са в СССР и ев­ропейских со­циа­ли­стических стра­нах на Ян­вар­ском пле­ну­ме 1989 года ЦК ПОРП со­гла­сил­ся до­пус­тить «кон­ст­рук­тив­ную оп­по­зи­цию» к уча­стию во вла­сти, что да­ло воз­мож­ность на­чать пе­ре­го­во­ры («круг­лый стол», 6.2-5.4.1989 года). При­ня­тые по их ре­зуль­та­там ре­ше­ния о вне­се­нии из­ме­не­ний в кон­сти­ту­цию и про­ве­де­нии кво­ти­ро­ван­ных вы­бо­ров в пар­ла­мент в ию­не 1989 года при­ве­ли к ут­ра­те ПОРП по­ли­тической вла­сти. 27.1.1990 года 11-й съезд ПОРП при­нял ре­ше­ние о са­мо­рос­пус­ке.

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