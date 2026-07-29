ПОЛЬША В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Польша в составе Российской империи образовывала Царство (Королевство) Польское, поначалу имевшее автономию, а затем существовавшее в статусе генерал-губернаторства. Перейдя в состав Российской империи в 1815 году, польские земли фактически находилась там до 1915 года, пока не были полностью оккупированы армиями центральных держав, а формально – вплоть до распада империи в 1917 году.

Королевство Польское в 1815–1830 годах

В мае 1815 года, в ходе Венского конгресса, российским императором Александром I были одобрены «Основы конституции» Царства Польского, в разработке которых принимал активное участие соратник монарха Адам Ежи Чарторыйский. Согласно конституции, Королевство Польское связывалось личной унией с Российской империей. Утверждая конституцию, Александр I внёс в первоначальный текст некоторые поправки: он отказался предоставлять сейму законодательную инициативу, оставил за собой права изменять предлагаемый сеймом бюджет и откладывать созыв сейма на неопределённый срок.

Сохранив более ранние приобретения за счёт земель Речи Посполитой, Россия приросла большей частью территории герцогства Варшавского, которая и образовывала «арство Польское. В административно-территориальном отношении Царство делилось на восемь воеводств: Августовское, Калишское, Краковское, Люблинское, Мазовецкое, Плоцкое, Радомское и Сандомирское. Исполнительная власть принадлежала российскому императору, который одновременно был польским королём, законодательная – распределялась между королём и сеймом (фактически последнее слово оставалось за монархом). Высшим правительственным органом становился Государственный совет, а управление Царством осуществлял назначенный королём наместник. Административное и судебное делопроизводство предполагалось осуществлять на польском языке, формировалось собственное польское войско, жителям гарантировались неприкосновенность личности, свободы слова и печати. Значительная часть польской общественности позитивно отреагировала на предоставленную конституцию: поляки получали больше прав, чем подданные Российской империи; польская конституция 1815 года была одной из самых либеральных конституций того времени.

Королевским наместником стал немолодой генерал Юзеф Зайончек, бывший польский якобинец и участник Восстания 1794 года. Главнокомандующим польской армией был назначен брат Александра I великий князь Константин Павлович, а комиссаром в Административном совете Королевства Польского – Н. Н. Новосильцев. Они взяли под свой контроль положение в Царстве Польском: именно Константин, а не Зайончек, был реальным наместником императора, а функции императорского комиссара вообще не предусматривались конституцией. Поначалу это не вызывало серьёзных протестов со стороны поляков, поскольку польское общество симпатизировало Александру I.

В марте 1818 года собрался первый сейм Царства Польского. Его открывал сам Александр I. Выступая перед присутствующими, император намекнул, что территория Царства может быть расширена за счёт литовских и белорусских земель. В целом сейм показал себя лояльно, тогда как в обществе, тем временем, наметился рост оппозиционных настроений: возникали тайные антиправительственные организации, периодические издания публиковали статьи соответствующего содержания. В 1819 году была введена предварительная цензура на все печатные издания. На втором сейме, созванном в 1820 году, ярко проявила себя либеральная оппозиция, во главе которой стояли братья Винцентий и Бонавентура Немоёвские. Поскольку они были депутатами от Калишского воеводства, либералов-оппозиционеров в сейме стали называть «калишской партией» («калишанами»). Они настаивали на соблюдении конституционных гарантий, протестуя, в частности, против предварительной цензуры. Под влиянием калишан сейм отклонил большую часть проектов правительственных постановлений. Алекандр I распорядился не созывать сейм – его заседания возобновились лишь в 1825 году. Во время его подготовки появилась «дополнительная статья» об отмене гласности сеймовых заседаний. Лидеры оппозиции к заседаниям не допускались.

Подавление и преследование открытой, хотя и умеренной, оппозиции в сейме повлекло за собой рост влияния нелегальной оппозиции: создавались новые тайные революционные организации, особенно среди студенческой молодёжи и военнослужащих, в том числе офицеров. Эти организации не были многочисленными и влиятельными и к тому же не взаимодействовали между собой. Большинство их было разгромлено в ходе арестов 1822–1823 годов. Самой известной студенческой организацией было Общество филоматов в Вильно, в котором состоял Адам Мицкевич. Одну из тайных организаций в армии, «Национальное масонство», возглавлял майор Валериан Лукасиньский. В 1822 году он был арестован и приговорён к девяти годам заключения. Как Лукасиньский, так и подвергшиеся преследованиям филоматы приобрели ореол польских национальных героев и мучеников.

Один из главных вопросов, волновавших польские общественно-политические круги, касался расширения территории Царства Польского на восток: как сеймовая, так и нелегальная оппозиция стремились к восстановлению прежних польских границ за счёт литовских, белорусских и украинских земель. Никаких подвижек в этом направлении со стороны российских властей не наблюдалось, и это усугубляло разочарование даже в консервативной среде. А. Чарторыйский, на тот момент лидер одной из влиятельных польских консервативных группировок, в знак протеста подал в отставку с поста куратора Виленского учебного округа. Другой причиной недовольства консерваторов были решения сеймового суда по делу деятелей антиправительственного «Патриотического общества». В 1828 году польские судьи не признали подсудимых виновными в государственной измене и приговорили их к краткосрочному заключению, но Николай I, сочтя это вызовом в свой адрес, приказал сослать главного фигуранта дела Северина Кшижановского в Сибирь. Противостояние между поляками и императорской властью достигло своего предела. Последняя явно стремилась избежать конфликта: в 1829 году Николай I короновался в Варшаве как польский король.

Система образования уже в первые годы существования Королевства Польского стала развиваться, в том числе и в сельской местности, но вскоре её коснулись ограничения: средние школы и созданный в 1816 году Варшавский университет попали под жёсткий политический контроль. Многое изменилось к лучшему и в сфере экономики, особенно после того, как в 1821 году во главе министерства финансов встал К. Друцкий-Любецкий, убеждённый сторонник союза Польши с Россией. Королевство Польское привлекало ремесленников выгодными условиями поселения и освобождением от налогов. При Друцком-Любецком бюджет Королевства Польского был сбалансирован, Лодзь стала крупным текстильным центром. Для Королевства Польского Россия была необходимым, огромным рынком сбыта.

«Ноябрьское» восстание

Начало восстания, в польской историографии известного как «Ноябрьское», ускорило известие о том, что Николай I собирается направить польские войска для подавления французской революции. 29 ноября вооружённые повстанцы во главе с деятелями Патриотического общества Л. Набеляком и С. Гощиньским напали на Бельведер, резиденцию наместника великого князя Константина. Одновременно группа участников тайного общества в школе подхорунжих под главенством П. Высоцкого попыталась захватить расположенные неподалёку казармы русской армии. План действий заговорщиков был плохо продуман, силы их были немногочисленны, а перспективы – неясны. Атака на Бельведер успеха не принесла: Константин сумел бежать, а польские генералы отказались поддержать и возглавить восставших. Несмотря на это, повстанцы, заручившись поддержкой многих жителей Варшавы, к 30 ноября овладели городом. 4 декабря было создано временное правительство Королевства Польского, а на следующий день диктаторскую власть в Королевстве получил популярный генерал Ю. Хлопицкий. В успех восстания он не верил и рассчитывал, что Николай I помилует поляков. На переговоры с императором отправился Друцкий-Любецкий. Николай I отказался от каких-либо уступок полякам, требуя повстанцев сдаться. 17 января Хлопицкий сложил диктаторские полномочия, и ему на смену пришло консервативное правительство во главе с А. Чарторыйским. 25 января сейм низложил Николая I с польского престола. Вскоре начались военные действия. В начале февраля 1831 года русские войска двинулись на подавление восстания. В конце того же месяца повстанцы сумели остановить противника под Гроховом и тем самым сорвали его план по захвату Варшавы, хотя сами были вынуждены отступить. Некоторых успехов восставшие достигли в Литве и на Волыни. С конца мая ситуация начала меняться: повстанцы терпели одно поражение за другим и после битвы под Остроленкой откатились к Варшаве. Город был готов к обороне, но в лагере повстанцев стали возникать соглашательские тенденции. Глава повстанческого правительства Я. Круковецкий вопреки желанию сейма был готов вступить в переговоры с командующим российскими войсками Ф. И. Паскевичем и за это был отстранён от своего поста. 8 сентября 1831 года силы Паскевича взяли Варшаву. В «наказание» Царство Польское было лишено автономии, а Конституция 1815 года – отменена. Вместо этого в 1832 году Царству был дарован «Органический статут», ликвидировавший сейм и резко ограничивший его самостоятельность. В Царстве было введено чрезвычайное положение, польская армия – упразднена, теперь поляки служили в российской армии. Тысячи представителей шляхты с восточных земель бывшей Речи Посполитой подверглись переселению в другие губернии Российской империи, производилась конфискация помещичьих имений, ликвидировались польские научные и культурно-просветительские организации. В административно-территориальном отношении воеводства были заменены губерниями. Несколько тысяч представителей польской интеллектуальной и политической элиты оказались в эмиграции, прежде всего во Франции. Политически неоднородная, эмиграция, впоследствии получившая название «Великой», была сплочена идеей борьбы за освобождение Польши и вынашивала планы о новом восстании. Лидером одного из самых влиятельных эмигрантских центров стал бывший соратник Александра I А. Чарторыйский.

Между двумя восстаниями

Ещё в 1820-х годах, на фоне аграрных преобразований в Пруссии, в Царстве Польском оживились дискуссии по аграрному вопросу. Настроенные на улучшение методов хозяйствования, польские помещики нуждались в деньгах. Одним из источников средств мог стать перевод крестьян с барщины на чинш, то есть на денежную ренту. После восстания 1830–1831 годов начался процесс очиншевания. Сначала он охватил государственные имения и донации (земли, дарованные высокопоставленным деятелям), где продолжался около 20 лет. В частных хозяйствах очиншевание проходило труднее: денежный выкуп был столь высок, что многие не очень богатые крестьяне, выплачивая его, превращались в «загродников», безземельных крестьян. В 1846 году только около 36% крестьянских хозяйств в частных имениях перешли на чинш. Положение крестьян было трудным: землевладельцы прибегали к сгону крестьян с земли, повышали налоги. Это вызывало среди крестьян протесты: одни жаловались властям, другие шли на радикальные меры, поджигая помещичьи усадьбы. Это принесло определённые плоды: в 1833 году власти запретили принудительный найм, в 1840 году – запретили налагать барщинные повинности на безземельных крестьян. В 1846 году император Николай I наложил запрет на сгон крестьян, чьи хозяйства превышали три морга (1 морг = 0,56 га).

Постепенно рынок Царства Польского развивался, в обществе назревала идея аграрной реформы. Большинство сторонников реформы высказывались за очиншевание, некоторые выступали за освобождение крестьян. В 1858 году приверженцы преобразований объединились в Земледельческое общество, во главе которого встал А. Замойский. В 1861 году общество приняло свой вариант плана освобождения крестьян и направило его властям. Тогда же в России было отменено крепостное право. На Царство Польское это изменение не распространялось, но оно обострило дискуссии по аграрному вопросу. В апреле 1861 года Земледельческое общество было распущено. Перехватив инициативу польской общественности, российское правительство издало два указа: в октябре 1861 года – об отмене барщины при условии выплаты высокого выкупа, а в июне 1862 года – о вводе обязательного очиншевания.

В целом реформы Александра II дали толчок оживлению польского освободительного движения. Такие меры, как отмена военного положения, амнистия узникам и ссыльным и разрешение создать Земледельческое общество, поляки сочли недостаточными. В 1860–1861 годах по стране прокатился ряд общественных выступлений, остановить которые удалось лишь посредством возобновления военного положения. Тогда же произошёл раскол в польском обществе: умеренное крыло во главе с руководителем Земледельческого общества А. Замойским рассчитывало мирным путём добиться восстановления автономии Царства Польского. После переговоров с представителями власти умеренным кругам удалось добиться отмены военного положения. Радикалы, в свою очередь, не исключали возможности восстания. С 1862 года гражданской администрацией Царства Польского руководил маркиз А. Велёпольский, в прошлом министр просвещения, а затем внутренних дел. Его силами в школы и государственные учреждения был возвращён польский язык, а в Варшаве появилась Главная школа (будущий университет), были унифицированы налоги. Велёпольский высказывался за союз Польши с Россией, но считал, что автономия Царства должна быть расширена. Позицию Велёпольского осуждали как умеренные («белые»), так и радикалы («красные»). Среди последних было немало республиканцев. В конце 1861 – начале 1862 года «красные» оформились в политическую организацию во главе с Центральным национальным комитетом (ЦНК). Под его руководством стартовала подготовка к новому восстанию.

«Январское» восстание

Второе польское восстание, также известное как «Январское», началось после проведения рекрутского набора по заранее составленным спискам «политически неблагонадёжных» лиц. 22 января 1863 года ЦНК провозгласил себя Временным национальным правительством и обнародовал манифест, объявивший о независимости Польши и уравнении всех граждан в правах. В ночь на 23 января самопровозглашённое правительство опубликовало декрет, ликвидировавший повинности крестьян-землепользователей без выкупа и предписывавший наделять землёй (до 1,6 га) безземельных крестьян. Шляхте гарантировались компенсации.

В феврале 1863 года восстание было поддержано лагерем «белых», где прежде негативно относились к такому варианту развития событий. Политическая эмиграция пыталась добиться поддержки восстания от Великобритании и Франции, но те ограничились дипломатическими нотами с пожеланием, чтобы Россия предоставила Царству Польскому автономию. Александр II, считавший польские события внутренним делом России, претензии западных держав отверг.

Восстание происходило по большей части в пределах Царства Польского, но охватило также часть украинских, белорусских и литовских земель. Неутешительное положение повстанцев усугублялось внутренними противоречиями в их руководстве: в октябре 1863 года Национальное правительство передало всю полноту власти бывшему российскому офицеру Р. Траугутту, сделав его диктатором восстания. В этом качестве Траугутт сумел добиться значительных успехов: ввёл единую организацию повстанческих вооружённых сил, настаивал на реализации декрета о наделении крестьян землёй. Последнее, впрочем, не помогло привлечь к восстанию крестьян: крестьянство занимало в основном выжидательную позицию, и основу повстанческих сил, как и в 1830–1831 годах, была шляхта. Свою роль сыграло и то, что в марте 1864 года российские власти отменили в Царстве Польском крепостное право. В апреле 1864 года Траугутта арестовали, к осени того же года были разбиты последние отряды повстанцев. Сотни участников восстания были казнены, тысячи – сосланы в Сибирь или в российские губернии. Несмотря на поражение, восстание 1863–1864 годов оказало решающее влияние на национальную консолидацию и рост самосознания поляков.

Царство Польское в 1863–1915 годах

В период с 1863 по 1915 год в Царстве Польском де-факто сохранялось военное положение. Административная автономия Царства постепенно сводилась к минимуму: были упразднены Государственный и Административный советы, ведомственные комиссии, отдельный бюджет. Все органы местной власти перешли в подчинение соответствующих ведомств в Санкт-Петербурге. После смерти графа Ф. Берга в 1874 году был ликвидирован пост наместника. В официальной документации термин «Царство Польское» заменялся на «Привислинский край». Власти России взяли курс на постепенное слияние польских земель империи с метрополией. Особенно жёсткая русификация проводилась в российской Польше в годы царствования Александра III, когда генерал-губернатором Царства Польского был И. В. Гурко. Были русифицированы Варшавский университет, а затем средняя и начальная школа, польский преподавался в качестве факультативного предмета. Католическая церковь подчинялась Католической коллегии в Петербурге, а греко-католическая, униатская, церковь – фактически перестала существовать.

Вместе с тем, в Царстве Польском развивалась крупная промышленность: в 1864–1879 годах по темпам роста она в 2,5 раза превосходила российскую индустрию. Главной промышленной отраслью российской Польши был текстиль. Основными текстильными центрами были Белосток, Варшава и, в первую очередь, Лодзь. Важной отраслью была металлургия, сосредоточенная в основном в Домбровском бассейне. Рос уровень урбанизации: с 1870 по 1910 год население Варшавы увеличилось втрое, а Лодзи – в восемь раз.

После поражения восстания 1863–1864 годов польская общественно-политическая жизнь на долгое время утихла. Оживление в этой сфере произошло лишь в начале 1890-х годов, когда во всех трёх частях Польши были созданы социалистические партии. В российской Польше это были Польская социалистическая партия (ППС) и Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). В 1897 году в Царстве Польском появилась Национально-демократическая партия, её основателями стали члены организации «Лига Народова» («Национальная Лига»), образовавшейся в эмиграции. Национальные демократы (эндеки), в отличие от социалистов, считали, что независимость Польши должна наступить в результате революции национального, а не социального характера.

Накануне революционных событий 1905–1907 годов в России градус протестных настроений в Царстве Польском увеличился. Сказывались последствия мирового экономического кризиса 1901–1903 годов: в условиях безработицы и снижения заработной платы на предприятиях бастовали рабочие. Осенью 1904 года поляки активно протестовали против мобилизации в армию. В январе 1905 года промышленность и инфраструктуру российской Польши охватила всеобщая забастовка. К выступлениям рабочих присоединились учащиеся средних и высших учебных заведений, требовавшие обучения на польском языке. Особенно напряжённой была обстановка в Лодзи: в июне 1905 года демонстранты несколько дней вели баррикадные бои против полиции и войск. Ситуация достигла своего пика в октябре-ноябре того же года, но потом пошла на убыль, и в 1906–1907 годах политические лозунги вновь сменились экономическими. Революция выявила политические разногласия в обществе: осенью 1906 года в ППС произошёл раскол. Левое крыло партии добилось исключения из партии Ю. Пилсудского и его единомышленников, решивших сосредоточиться на террористических методах деятельности. ППС-левица стала постепенно сближаться с СДКПиЛ и декларировать приоритет борьбы за социализм, тогда как революционная фракция ППС ставила во главу угла независимость Польши. Пилсудский направил усилия на подготовку военных кадров для будущей борьбы за восстановление польской государственности. Эндеки во главе с Р. Дмовским, тем временем, активно участвовали в выборах в Государственную Думу и возглавляли в ней национальную фракцию – «Польское коло». Они стремились добиться от властей уступок в польском вопросе, прежде всего, предоставления Царству Польскому автономии.

В начале Первой мировой войны Николай II пообещал после победы объединить Царство Польское с польскими территориями, отнятыми у Германии и Австро-Венгрии, и даровать Польше автономию в составе Российской империи. Эту позицию поддержали эндеки во главе с Дмовским; ППС же, напротив, ратовала за поражение России: Ю. Пилсудский возглавил один из польских легионов в составе армии Австро-Венгрии. Летом 1915 года вся территория Царства Польского оказалась под оккупацией армий центральных держав. 5 ноября 1916 года на этих землях было провозглашено марионеточное Королевство Польское. После Февральской революции 1917 года новые российские власти объявили, что будут содействовать созданию польского государства на всех преимущественно польских землях.