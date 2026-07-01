ПОЛОВИНКИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОЛОВИНКИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ - российский композитор и дирижёр.
В 1918 году окончил юридический факультет МГУ, в 1924 году - Московскую консерваторию по классу композиции С.Н. Василенко (дирижированию обучался у Н.А. Малько). С 1924 года секретарь Ассоциации современной музыки. В 1924-1926 годы работал в театрах Ленинграда. С 1926 года заведующий музыкальной частью и дирижёр Московского театра для детей, здесь поставлено 12 спектаклей с музыкой Половинкина, среди которых - балет «Негритёнок и обезьяна» (1927 год, либр. и пост. Н.И. Сац), детская опера «Сказка о рыбаке и рыбке» (текст одноименной сказки А.С. Пушкина, 1935 год), пьеса «Золотой ключик» (по А.Н. Толстому, 1936 год). Среди многочисленных сочинений разных жанров: оперетты - «Сирокко» (1928 год, Москва, Камерный театр), «Даже в трикотаже» (1931 год, Московский театр оперетты); для оркестра - 9 симфоний (1929-44), сюиты, в том числе «Я - мало, мы - сила» (1931); Фортепианный концерт (1933); для фортепиано - сонаты (5-я - «Последняя», 1929 год), циклы пьес («Элегия», «Электрификат», «Неотвязное», оркестр 9, 1924-1926 годы; «Магниты», 1933 год; «Происшествия»), музыка к фильмам («Марионетки», 1934 год, «Интриган», 1935 год, и другие); романсы, песни. Музыкальный стиль отличается гармонической экстравагантностью при опоре на классическую тональность, изобретательностью оркестровки; в ряде сочинений (в том числе 4 сюиты для оркестра «Телескопы», опубликована 2-я, 1928 год) Половинкин показал себя как представитель конструктивизма. С 1947 года член Оргкомитета СК СССР. После постановления ЦК ВКП(б) «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» (1948) был подвергнут обвинениям в «формализме». Немецкий музыковед Д. Гойови относит его к композиторам «позднеромантического модерна» (наряду с А.Н. Александровым, Н.Я. Мясковским и другими). Вместе с Л.А. Мазелем и Д.Б. Кабалевским подготовил к изданию «Музыкальную форму» Г.Л. Катуара (1-я часть - «Метрика», издана в 1934 году). В 1926-1932 годы преподавал в Московской консерватории (инструментовка).