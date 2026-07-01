ПОЛОВИНКИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

ПОЛОВИНКИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ - российский композитор и дирижёр.

В 1918 году окон­чил юри­дический факультет МГУ, в 1924 году - Московскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции С.Н. Ва­си­лен­ко (ди­ри­жи­ро­ва­нию обу­чал­ся у Н.А. Маль­ко). С 1924 года сек­ре­тарь Ас­со­циа­ции со­вре­мен­ной му­зы­ки. В 1924-1926 годы ра­бо­тал в те­ат­рах Ле­нин­гра­да. С 1926 года заведующий музыкальной ча­стью и ди­ри­жёр Московского те­ат­ра для де­тей, здесь по­став­ле­но 12 спек­так­лей с му­зы­кой Половинкина, сре­ди ко­то­рых - ба­лет «Нег­ри­тё­нок и обезь­я­на» (1927 год, либр. и пост. Н.И. Сац), дет­ская опе­ра «Сказ­ка о ры­ба­ке и рыб­ке» (текст од­но­именной сказ­ки А.С. Пуш­ки­на, 1935 год), пье­са «Зо­ло­той клю­чик» (по А.Н. Тол­сто­му , 1936 год). Сре­ди мно­го­численных со­чи­не­ний раз­ных жан­ров: опе­рет­ты - «Си­рок­ко» (1928 год, Мо­ск­ва, Ка­мер­ный те­атр), «Да­же в три­ко­та­же» (1931 год, Московский те­атр опе­рет­ты); для ор­ке­ст­ра - 9 сим­фо­ний (1929-44), сюи­ты, в том числе «Я - ма­ло, мы - си­ла» (1931); Фортепианный кон­церт (1933); для фортепиано - со­на­ты (5-я - «По­след­няя», 1929 год), цик­лы пьес («Эле­гия», «Элек­три­фи­кат», «Не­от­вяз­ное», оркестр 9, 1924-1926 годы; «Маг­ни­ты», 1933 год; «Про­ис­ше­ст­вия»), му­зы­ка к филь­мам («Ма­рио­нет­ки», 1934 год, «Ин­три­ган», 1935 год, и другие); ро­ман­сы, пес­ни. Музыкальный стиль от­ли­ча­ет­ся гар­мо­ни­че­ской экс­т­ра­ва­гант­но­стью при опо­ре на клас­сическую то­наль­ность, изо­бре­та­тель­но­стью ор­ке­ст­ров­ки; в ря­де со­чи­не­ний (в том числе 4 сюи­ты для ор­ке­ст­ра «Те­ле­ско­пы», опубликована 2-я, 1928 год) Половинкин по­ка­зал се­бя как пред­ста­ви­тель кон­ст­рук­ти­виз­ма. С 1947 года член Орг­ко­ми­те­та СК СССР. По­сле по­ста­нов­ле­ния ЦК ВКП(б) «Об опе­ре "Ве­ли­кая друж­ба" В. Му­ра­де­ли» (1948) был под­верг­нут об­ви­не­ни­ям в «фор­ма­лиз­ме». Немецкий му­зы­ко­вед Д. Гой­о­ви от­но­сит его к ком­по­зи­то­рам «позд­не­ро­ман­ти­че­ско­го мо­дер­на» (на­ря­ду с А.Н. Алек­сан­д­ро­вым, Н.Я. Мяс­ков­ским и другими). Вме­сте с Л.А. Ма­зе­лем и Д.Б. Ка­ба­лев­ским под­го­то­вил к из­да­нию «Му­зы­каль­ную фор­му» Г.Л. Ка­туа­ра (1-я часть - «Мет­ри­ка», издана в 1934 году). В 1926-1932 годы пре­по­да­вал в Московской консерватории (ин­ст­ру­мен­тов­ка).