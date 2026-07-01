ПОЛОВЕЦКИЕ ПОХОДЫ
ПОЛОВЕЦКИЕ ПОХОДЫ - походы русских князей, военные предприятия правителей Древнерусского государства, а затем древнерусских княжеств по обороне южных границ и предотвращению половецких набегов в конце XI - начале XIII веков.
В последней четверти XI века южно-русские территории стремительно урбанизировались, росло число укреплённых городов, шло массовое строительство и реконструкция укреплений. В начале XII века изменилась тактика борьбы русских князей с половцами. Оборонительная тактика укреплённых линий (городищ по Суле и другим пограничным рекам), перехвата обозов степняков при их отступлении дополнилась, а в какой-то мере сменилась регулярными рейдами в глубь степей, ударами по кочевьям и поселениям противника. Весенние упреждающие удары в глубь степи оказались крайне эффективны, зима ослабляла кочевников гораздо сильнее, чем оседлое население Древнерусского государства. На рубеже XI и XII веков окончательно оформилась всадническая субкультура древнерусской дружины: конная «рыцарская» дружина стала основным ударным элементом войска.
Вероятно, первым собственно половецким походом можно назвать организованный переяславским князем Владимиром Всеволодовичем Мономахом и киевским князем Святополком Изяславичем поход 1095 года, когда их войска захватили половецкие поселения (вежи) и большую добычу. Начиная с 1103 года, после решения Долобского съезда об организации половецких походов силами коалиции русских князей, подобные походы стали регулярными. 4.4.1103 года половцы были полностью разбиты, 20 половецких ханов погибли, хан Белдюзь взят в плен и казнён. В декабре 1109 года воевода Дмитр Иворович захватил вежи на реке Дон. Весной 1111 года состоялся крупнейший половецкий поход, который возглавили киевский князь Святополк Изяславич, переяславский князь Владимир Мономах и черниговский князь Давид Святославич. 24 марта русское войско дошло до реки Дон, 27 марта половцы были разгромлены. В 1113 году одним своим выступлением к границам Древнерусского государства новый киевский князь Владимир Мономах заставил половцев бежать. В 1116 году переяславский князь Ярополк Владимирович и сын черниговского князя Всеволод Давидович захватили на Дону половецкие поселения Сугров, Шарукань и Балин. В киевское княжение Мстислава Владимировича (1125-1132) его воеводы изгнали половцев за Дон, Волгу и Яик, то есть фактически очистили южно-русские приграничные степи. В результате победоносных походов русских князей половцы были разгромлены.
Половецкие походы составили большинство из 83 точно названных Владимиром Мономахом его «путей» (походов), что свидетельствует о том, что в конце XI - начале XII веков русские князья (особенно князья Южной Руси) буквально жили проблемой степной угрозы. Князь помнил практически всех своих противников и союзников (зачастую это одни и те же лица) среди половецких ханов по именам. Его «Поучение» ярко отразило двойственное отношение русских князей к половцам. С одной стороны, Мономах 19 раз заключил мир с кочевниками (это были практически ежегодные, становившиеся традицией, встречи с номадами киевского князя и, видимо, черниговского и переяславского князей). С другой стороны, он предпринимал постоянные военные вылазки в степь, многие его половецкие походы были совершены в один и тот же год. Эти походы в глазах современников имели характер своеобразной «религиозной войны», «крестового похода» (А.В. Лаушкин). После них половцы заняли подчинённое место союзников различных русских князей в их междоусобной борьбе, начиная с князей Олега Святославича и Бориса Вячеславича в 1078 году.
Вновь необходимость организации специальных половецких походов возникла лишь в 1150-х годах и была связана с ослаблением южно-русских княжеств (прежде всего Киевского) в результате междукняжеских усобиц. В 1153 году для обороны южных границ киевский князь Изяслав Мстиславич направил против половцев своего сына - Мстислава Изяславича. В 1159 году русские князья совершили 2 успешных половецких похода: сначала сын черниговского князя Святослава Ольговича - Олег Святославич одержал победу над половцами, а вскоре его успех повторили дорогобужский князь Владимир Андреевич и луцкий князь Ярослав Изяславич при поддержке галичан. В 1161 году чёрные клобуки нанесли поражение половцам на реке Рось. В 1164 году поросский князь Василько Ярополчич повторил этот успех. В конце 1166 года киевские войска под командованием воеводы Владислава Ляха выступили для охраны «Гречника» - торгового пути по Днепру. Тогда же новгород-северский князь Олег Святославич разбил силы хана Кобяка (в летописи ошибочно упоминается Боняк), но одновременно переяславский воевода Шварн потерпел поражение у Переяславля. В начале 1167 года Ольговичи продолжали активно действовать против левобережных половцев: новгород-северский князь Олег Святославич взял «вежи Козины» (хана Кзы), а стародубский князь Ярослав Всеволодович - «Беглюковы вежи». Одновременно киевский князь Ростислав Мстиславич организовал крупный поход коалиции южно-русских князей для охраны торговых путей - «Гречника» и «Запозника».
В 1168 году киевский князь Мстислав Изяславич предпринял попытку объединить русских князей путём организации половецких походов. На его призыв откликнулись почти все соседние правители. В состав коалиции, выступившей 2 марта в половецкий поход, вошли военные силы свыше 10 русских князей. В результате этого похода половцы были разбиты на реках Орель и Самара, отброшены за реку Оскол. Князья захватили значительный полон, одновременно освободив многих пленных русских.
Новая активизация половецких походов произошла в 1180-1190-х годах, после стабилизации в 1181 году политической ситуации в Южной Руси. В 1184 году половецкий поход предпринял новгород-северский князь Игорь Святославич, который вместе с братом, курским и трубчевским князем Всеволодом Святославичем, двоюродным племянником Всеволодом Святославичем Чермным и сыновьями (Романом и Святославом), а также чёрными клобуками под командованием Кулдыря и Кундувдыя, одержал победу в сражении на реке Хирия. Летом того же года состоялся основной половецкий поход русских князей под руководством киевского князя Святослава Всеволодовича, белгородского князя Рюрика Ростиславича (всего свыше 10 князей). Основное сражение состоялось 30 июля, половцы были разгромлены, многие представители половецкой знати были взяты в плен, в том числе Кобяк с двумя сыновьями, Глеб Тириевич, Осолук (Оселук) и другие. Половцам был нанесён существенный урон. В дополнение к этому новгород-северский князь Игорь Святославич с братом Всеволодом, сыном Владимиром и племянником - рыльским князем Святославом Ольговичем разбил небольшой отряд половцев на реке Мерла.
В 1185 году новый половецкий поход на пришедших к реке Хорол половцев хана Кончака совершили киевский князь Святослав Всеволодович, белгородский князь Рюрик Ростиславич, переяславский князь Владимир Глебович, князь Мстислав Романович и чёрные клобуки во главе с Кундувдыем. В результате половцы были разбиты 1 марта, хан Кончак бежал. В апреле 1185 года на половецкие вежи был направлен отряд чёрных клобуков под командованием Романа Нездиловича, который на Пасху (21 апреля) захватил вежи, взяв большой полон и множество коней. Летом 1185 года киевский князь рассчитывал направить новый поход «на все лето» в самый центр половецких кочевий к реке Северский Донец. Однако этот замысел был нарушен сепаратными действиями новгород-северского князя Игоря Святославича, который предпринял совместно с сыном Владимиром, братом Всеволодом и племянником Святославом Ольговичем, а также с черниговской «помощью» самостоятельный половецкий поход, завершившийся тяжёлым поражением русских князей 12 мая и пленением всех руководителей похода. Этим событиям посвящено одно из главных произведений древнерусской литературы - «Слово о полку Игореве». Весной 1187 года киевский князь Святослав Всеволодович и белгородский князь Рюрик Ростиславич решили предпринять новый половецкий поход, однако, узнав о выступлении русских князей, половцы бежали в степь, а поход пришлось прервать из-за начавшегося ледохода на Днепре. Зимой 1189/1190 годов дуумвиры направили против половцев чёрных клобуков во главе с Романом Нездиловичем: вежи были взяты, но самих половцев там не было, поскольку они ушли на Дунай. Зимой 1190/1191 годов чёрные клобуки при поддержке торческого князя Ростислава Рюриковича и князя Ростислава Владимировича одержали победу над половцами, кочевавшими на правом берегу реки Днепр, захватив большой полон. Той же зимой против правобережных половцев успешно действовал сын киевского князя Глеб Святославич, оставленный отцом княжить в Каневе. Он сумел разбить отряд Кундувдыя у города Товаров на реке Рось. В 1191 году основное противодействие левобережным половцам оказали чернигово-северские князья. Сначала успешный поход против них совершил новгород-северский князь Игорь Святославич «с братьею». А зимой 1191/1192 годов большая коалиция, в которую вошли новгород-северский князь Игорь Святославич, курский и трубчевский князь Всеволод Святославич, три сына киевского князя (Всеволод, Владимир и Мстислав Святославичи), князья Ростислав Ярославич и Давид Ольгович, совершила безрезультатный поход до реки Оскол, не найдя половцев. В 1192 году Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславич стояли у Канева для охраны южных границ Киевского княжества. В декабре 1193 года успешный поход на половцев совершили торческий князь Ростислав Рюрикович, его двоюродный брат Мстислав Мстиславич Удатный (сидевший вместе с братом Владимиром в Треполе) и чёрные клобуки. Зимой 1193/1194 годов Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславич стояли с полками у Василёва, прикрывая Киевское княжество. Зимой 1200/1201 годов (по датировке А.В. Майорова) половцев разгромил галицко-волынский князь Роман Мстиславич, выступивший на помощь византийскому императору Алексею III Ангелу Комнину.
Последний крупный половецкий поход состоялся в начале 1203 года (по уточнённым данным); его руководители - киевский князь Рюрик Ростиславич, галицко-волынский князь Роман Мстиславич и переяславский князь Ярослав Всеволодович.