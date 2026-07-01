ПОЛОВЕЦКИЕ ПОХОДЫ

ПОЛОВЕЦКИЕ ПОХОДЫ - походы русских князей, военные предприятия правителей Древнерусского государства , а затем древнерусских княжеств по обороне южных границ и предотвращению половецких набегов в конце XI - начале XIII веков.

В по­след­ней четверти XI века южно-русские тер­ри­то­рии стре­ми­тель­но ур­ба­ни­зи­ро­ва­лись, рос­ло чис­ло ук­ре­п­лён­ных го­ро­дов, шло мас­со­вое строи­тель­ст­во и ре­кон­ст­рук­ция ук­ре­п­ле­ний. В начале XII века из­ме­ни­лась так­ти­ка борь­бы русских кня­зей с по­лов­ца­ми. Обо­ро­нительная так­ти­ка ук­ре­п­лён­ных ли­ний (го­ро­дищ по Су­ле и другим по­гра­нич­ным ре­кам), пе­ре­хва­та обо­зов степ­ня­ков при их от­сту­п­ле­нии до­пол­ни­лась, а в ка­кой-то ме­ре сме­ни­лась ре­гу­ляр­ны­ми рей­да­ми в глубь сте­пей, уда­рами по ко­чевь­ям и по­се­ле­ни­ям про­тив­ни­ка. Ве­сен­ние уп­ре­ж­даю­щие уда­ры в глубь сте­пи ока­за­лись край­не эф­фек­тив­ны, зи­ма ос­лаб­ля­ла ко­чев­ни­ков го­раз­до силь­нее, чем осед­лое население Древнерусского государства. На ру­бе­же XI и XII веков окон­ча­тель­но офор­ми­лась всад­ни­че­ская суб­куль­ту­ра древнерусской дру­жи­ны: кон­ная «ры­цар­ская» дру­жи­на ста­ла основным удар­ным эле­мен­том войска.

Ве­ро­ят­но, пер­вым соб­ст­вен­но половецким походом мож­но на­звать ор­га­ни­зо­ван­ный пе­ре­яс­лав­ским князем Вла­ди­ми­ром Все­во­ло­до­ви­чем Мо­но­ма­хом и ки­ев­ским князем Свя­то­пол­ком Изя­сла­ви­чем по­ход 1095 года, ко­гда их вой­ска за­хва­ти­ли по­ло­вец­кие по­се­ле­ния (ве­жи) и боль­шую до­бы­чу. На­чи­ная с 1103 года, по­сле ре­ше­ния До­лоб­ско­го съез­да об ор­га­ни­за­ции половецких походов си­ла­ми коа­ли­ции русских кня­зей, по­доб­ные по­хо­ды ста­ли ре­гу­ляр­ны­ми. 4.4.1103 года по­лов­цы бы­ли пол­но­стью раз­би­ты, 20 по­ло­вец­ких ха­нов по­гиб­ли, хан Бел­дюзь взят в плен и каз­нён. В декабре 1109 года вое­во­да Дмитр Иво­ро­вич за­хва­тил ве­жи на реке Дон. Вес­ной 1111 года со­сто­ял­ся круп­ней­ший половецкий поход, ко­то­рый воз­гла­ви­ли ки­ев­ский князь Свя­то­полк Изя­сла­вич, пе­ре­яс­лав­ский князь Вла­ди­мир Мо­но­мах и чер­ни­гов­ский князь Да­вид Свя­то­сла­вич. 24 мар­та русское вой­ско дош­ло до реки Дон, 27 мар­та по­лов­цы бы­ли раз­гром­ле­ны. В 1113 году од­ним сво­им вы­сту­п­ле­ни­ем к гра­ни­цам Древнерусского государства но­вый ки­ев­ский князь Вла­ди­мир Мо­но­мах за­ста­вил по­лов­цев бе­жать. В 1116 году пе­ре­яс­лав­ский князь Яро­полк Вла­ди­ми­ро­вич и сын чер­ни­гов­ско­го князя Все­во­лод Да­ви­до­вич за­хва­ти­ли на До­ну по­ло­вец­кие по­се­ле­ния Суг­ров, Ша­ру­кань и Ба­лин. В ки­ев­ское кня­же­ние Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча (1125-1132) его вое­во­ды из­гна­ли по­лов­цев за Дон, Вол­гу и Яик, то есть фак­ти­че­ски очи­сти­ли южно-русские при­гра­нич­ные сте­пи. В ре­зуль­та­те по­бе­до­нос­ных по­хо­дов русских кня­зей по­лов­цы бы­ли раз­гром­ле­ны.

Половецкие походы со­ста­ви­ли боль­шин­ст­во из 83 точ­но на­зван­ных Вла­ди­ми­ром Мо­но­ма­хом его «пу­тей» (похо­дов), что сви­де­тель­ст­ву­ет о том, что в конце XI - начале XII веков русские кня­зья (осо­бен­но кня­зья Южной Ру­си) бу­к­валь­но жи­ли про­бле­мой степ­ной уг­ро­зы. Князь пом­нил прак­ти­че­ски всех сво­их про­тив­ни­ков и со­юз­ни­ков (за­час­тую это од­ни и те же ли­ца) сре­ди по­ло­вец­ких ха­нов по име­нам. Его «По­уче­ние» яр­ко от­ра­зи­ло двой­ст­вен­ное от­но­ше­ние русских кня­зей к по­лов­цам. С од­ной сто­ро­ны, Мо­но­мах 19 раз за­клю­чил мир с ко­чев­ни­ка­ми (это бы­ли прак­ти­че­ски еже­год­ные, ста­но­вив­шие­ся тра­ди­ци­ей, встре­чи с но­ма­да­ми ки­ев­ско­го кня­зя и, ви­ди­мо, чер­ни­гов­ско­го и пе­ре­яс­лав­ско­го кня­зей). С дру­гой сто­ро­ны, он пред­при­ни­мал по­сто­ян­ные во­енные вы­лаз­ки в степь, мно­гие его половецкие походы бы­ли со­вер­ше­ны в один и тот же год. Эти по­ходы в гла­зах со­вре­мен­ни­ков име­ли харак­тер свое­об­раз­ной «ре­ли­ги­оз­ной вой­ны», «кре­сто­во­го по­хо­да» (А.В. Ла­уш­кин). По­сле них по­лов­цы за­ня­ли под­чи­нён­ное ме­сто со­юз­ни­ков различных русских кня­зей в их меж­до­усоб­ной борь­бе, на­чи­ная с кня­зей Оле­га Свя­то­сла­ви­ча и Бо­ри­са Вя­че­сла­ви­ча в 1078 году.

Вновь не­об­хо­ди­мость ор­га­ни­за­ции спе­ци­аль­ных половецких походов воз­ник­ла лишь в 1150-х годах и бы­ла свя­за­на с ос­лаб­ле­ни­ем южно-русских кня­жеств (пре­ж­де все­го Ки­ев­ско­го) в ре­зуль­та­те ме­ж­ду­кня­же­ских усо­биц. В 1153 году для обо­ро­ны южных гра­ниц ки­ев­ский князь Изя­слав Мсти­сла­вич на­пра­вил про­тив по­лов­цев сво­его сы­на - Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча. В 1159 году русские кня­зья со­вер­ши­ли 2 ус­пеш­ных половецких похода: сна­ча­ла сын чер­ни­гов­ско­го князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча - Олег Свя­то­сла­вич одер­жал по­бе­ду над по­лов­ца­ми, а вско­ре его ус­пех по­вто­ри­ли до­ро­го­буж­ский князь Вла­ди­мир Ан­д­рее­вич и луц­кий князь Яро­слав Изя­сла­вич при под­держ­ке га­ли­чан. В 1161 году чёр­ные кло­бу­ки на­нес­ли по­ра­же­ние по­лов­цам на реке Рось. В 1164 году по­рос­ский князь Ва­силь­ко Яро­пол­чич по­вто­рил этот ус­пех. В конце 1166 года ки­ев­ские вой­ска под ко­мандованием вое­во­ды Вла­ди­сла­ва Ля­ха вы­сту­пи­ли для ох­ра­ны «Греч­ни­ка» - тор­го­во­го пу­ти по Днеп­ру. То­гда же нов­го­род-се­вер­ский князь Олег Свя­то­сла­вич раз­бил си­лы ха­на Ко­бя­ка (в ле­то­пи­си оши­боч­но упо­ми­на­ет­ся Бо­няк), но од­но­вре­мен­но пе­ре­яс­лав­ский вое­во­да Шварн по­тер­пел по­ра­же­ние у Пе­ре­яс­лав­ля. В начале 1167 года Оль­го­ви­чи про­дол­жа­ли ак­тив­но дей­ст­во­вать про­тив ле­во­бе­реж­ных по­лов­цев: нов­го­род-се­вер­ский князь Олег Свя­то­сла­вич взял «ве­жи Ко­зи­ны» (ха­на Кзы), а ста­ро­дуб­ский князь Яро­слав Все­во­ло­до­вич - «Бег­лю­ко­вы ве­жи». Од­но­вре­мен­но ки­ев­ский князь Рос­ти­слав Мсти­сла­вич ор­га­ни­зо­вал круп­ный по­ход коа­ли­ции южно-русских кня­зей для ох­ра­ны тор­го­вых пу­тей - «Греч­ни­ка» и «За­по­зни­ка».

В 1168 году ки­ев­ский князь Мсти­слав Изя­сла­вич пред­при­нял по­пыт­ку объ­е­ди­нить русских кня­зей пу­тём ор­га­ни­за­ции половецких походов. На его при­зыв от­клик­ну­лись поч­ти все со­сед­ние пра­ви­те­ли. В со­став коа­ли­ции, вы­сту­пив­шей 2 мар­та в половецкий поход, во­шли военные си­лы свыше 10 русских кня­зей. В ре­зуль­та­те это­го по­хо­да по­лов­цы бы­ли раз­би­ты на ре­ках Орель и Са­ма­ра, от­бро­ше­ны за реку Ос­кол. Кня­зья за­хва­ти­ли зна­чительный по­лон, од­но­вре­мен­но ос­во­бо­див многих плен­ных рус­ских.

Но­вая ак­ти­ви­за­ция половецких походов про­изош­ла в 1180-1190-х годах, по­сле ста­би­ли­за­ции в 1181 году по­ли­тической си­туа­ции в Южной Ру­си. В 1184 году половецкий поход пред­при­нял нов­го­род-се­вер­ский князь Игорь Свя­то­сла­вич , ко­то­рый вме­сте с бра­том, кур­ским и труб­чев­ским князем Все­во­ло­дом Свя­то­сла­ви­чем, двою­род­ным пле­мян­ни­ком Все­во­ло­дом Свя­то­сла­ви­чем Черм­ным и сы­новь­я­ми (Ро­ма­ном и Свя­то­сла­вом), а так­же чёр­ны­ми кло­бу­ка­ми под ко­мандованием Кул­ды­ря и Кун­дув­дыя, одер­жал по­бе­ду в сра­же­нии на реке Хи­рия. Ле­том то­го же го­да состо­ял­ся ос­нов­ной половецкий поход русских кня­зей под руководством ки­ев­ско­го князя Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча, бел­го­род­ско­го князя Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча (всего свыше 10 кня­зей). Основное сра­же­ние со­стоя­лось 30 ию­ля, по­лов­цы бы­ли раз­гром­ле­ны, мно­гие пред­ста­ви­те­ли по­ло­вец­кой зна­ти бы­ли взя­ты в плен, в том числе Ко­бяк с дву­мя сы­новь­я­ми, Глеб Ти­рие­вич, Осо­лук (Осе­лук) и другие. По­лов­цам был на­не­сён су­ще­ст­вен­ный урон. В до­пол­не­ние к это­му нов­го­род-се­вер­ский князь Игорь Свя­то­сла­вич с бра­том Все­во­ло­дом, сы­ном Вла­ди­ми­ром и пле­мян­ни­ком - рыль­ским князем Свя­то­сла­вом Оль­го­ви­чем раз­бил не­боль­шой от­ряд по­лов­цев на реке Мер­ла.

В 1185 году но­вый половецкий поход на при­шед­ших к реке Хо­рол по­лов­цев ха­на Кон­ча­ка со­вер­ши­ли ки­ев­ский князь Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич, бел­го­род­ский князь Рю­рик Рос­ти­сла­вич, пе­ре­яс­лав­ский князь Вла­ди­мир Гле­бо­вич, князь Мсти­слав Ро­ма­но­вич и чёр­ные кло­бу­ки во гла­ве с Кун­дув­ды­ем. В ре­зуль­та­те по­лов­цы бы­ли раз­би­ты 1 мар­та, хан Кон­чак бе­жал. В апреле 1185 года на по­ло­вец­кие ве­жи был на­прав­лен от­ряд чёр­ных кло­бу­ков под ко­мандованием Ро­ма­на Не­зди­ло­ви­ча, ко­то­рый на Пас­ху (21 апреля) за­хва­тил ве­жи, взяв боль­шой по­лон и мно­же­ст­во ко­ней. Ле­том 1185 года ки­ев­ский князь рас­счи­ты­вал на­пра­вить но­вый по­ход «на все ле­то» в са­мый центр по­ло­вец­ких ко­че­вий к реке Се­вер­ский До­нец. Од­на­ко этот за­мы­сел был на­ру­шен се­па­рат­ны­ми дей­ст­вия­ми нов­го­род-се­вер­ско­го князя Иго­ря Свя­то­сла­ви­ча, ко­то­рый пред­при­нял совместно с сы­ном Вла­ди­ми­ром, бра­том Все­во­ло­дом и пле­мян­ни­ком Свя­то­сла­вом Оль­го­ви­чем, а так­же с чер­ни­гов­ской «по­мо­щью» са­мо­сто­ятельный половецкий поход, за­вер­шив­ший­ся тя­жё­лым по­ра­же­ни­ем русских кня­зей 12 мая и пле­не­ни­ем всех ру­ко­во­ди­те­лей по­хо­да. Этим со­бы­ти­ям по­свя­ще­но од­но из главных про­из­ве­де­ний древнерусской литературы - «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве». Вес­ной 1187 года ки­ев­ский князь Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич и бел­го­род­ский князь Рю­рик Рос­ти­сла­вич ре­ши­ли пред­при­нять но­вый половецкий поход, од­на­ко, уз­нав о вы­сту­п­ле­нии русских кня­зей, по­лов­цы бе­жа­ли в степь, а по­ход при­шлось пре­рвать из-за на­чав­ше­го­ся ле­до­хо­да на Дне­пре. Зи­мой 1189/1190 годов ду­ум­ви­ры на­пра­ви­ли про­тив по­лов­цев чёр­ных кло­бу­ков во гла­ве с Ро­ма­ном Не­зди­ло­ви­чем: ве­жи бы­ли взя­ты, но са­мих по­лов­цев там не бы­ло, по­сколь­ку они уш­ли на Ду­най. Зи­мой 1190/1191 годов чёр­ные кло­бу­ки при под­держ­ке тор­че­ско­го князя Рос­ти­сла­ва Рю­ри­ко­ви­ча и князя Рос­ти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча одер­жа­ли по­бе­ду над по­лов­ца­ми, ко­че­вав­ши­ми на пра­вом бе­ре­гу реки Днепр, за­хва­тив боль­шой по­лон. Той же зи­мой про­тив пра­во­бе­реж­ных по­лов­цев ус­пеш­но дей­ст­во­вал сын ки­ев­ско­го кня­зя Глеб Свя­то­сла­вич, ос­тав­лен­ный от­цом кня­жить в Ка­не­ве . Он су­мел раз­бить от­ряд Кун­дув­дыя у города То­ва­ров на реке Рось. В 1191 году основное про­ти­во­дей­ст­вие ле­во­бе­реж­ным по­лов­цам ока­за­ли чер­ни­го­во-се­вер­ские кня­зья. Сна­ча­ла ус­пеш­ный по­ход про­тив них со­вер­шил нов­го­род-се­вер­ский князь Игорь Свя­то­сла­вич «с брать­ею». А зи­мой 1191/1192 годов боль­шая коа­ли­ция, в ко­то­рую во­шли нов­го­род-се­вер­ский князь Игорь Свя­то­сла­вич, кур­ский и труб­чев­ский князь Все­во­лод Свя­то­сла­вич, три сы­на ки­ев­ско­го кня­зя (Все­во­лод, Вла­ди­мир и Мсти­слав Свя­то­сла­ви­чи), кня­зья Рос­ти­слав Яро­сла­вич и Да­вид Оль­го­вич, со­вер­ши­ла без­ре­зуль­тат­ный по­ход до реки Ос­кол, не най­дя по­лов­цев. В 1192 году Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич и Рю­рик Рос­ти­сла­вич стоя­ли у Ка­не­ва для ох­ра­ны южных гра­ниц Ки­ев­ско­го княжества. В декабре 1193 года ус­пеш­ный по­ход на по­лов­цев со­вер­ши­ли тор­че­ский князь Рос­ти­слав Рю­ри­ко­вич, его двою­род­ный брат Мсти­слав Мсти­сла­вич Удат­ный (си­дев­ший вме­сте с бра­том Вла­ди­ми­ром в Тре­по­ле) и чёр­ные кло­бу­ки. Зи­мой 1193/1194 годов Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич и Рю­рик Рос­ти­сла­вич стоя­ли с пол­ка­ми у Ва­си­лё­ва, при­кры­вая Ки­ев­ское княжество. Зи­мой 1200/1201 годов (по да­ти­ров­ке А.В. Май­о­ро­ва) по­лов­цев раз­гро­мил га­лиц­ко-во­лын­ский князь Ро­ман Мсти­сла­вич, вы­сту­пив­ший на по­мощь ви­зантийскому императору Алек­сею III Ан­ге­лу Ком­ни­ну.

По­след­ний круп­ный половецкий поход со­сто­ял­ся в начале 1203 года (по уточ­нён­ным дан­ным); его ру­ко­во­ди­те­ли - ки­ев­ский князь Рю­рик Рос­ти­сла­вич, га­лиц­ко-во­лын­ский князь Ро­ман Мсти­сла­вич и пе­ре­яс­лав­ский князь Яро­слав Все­во­ло­до­вич.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)