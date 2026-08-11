ПОЛОВЕЦКИЕ НАБЕГИ
ПОЛОВЕЦКИЕ НАБЕГИ - нападение отрядов половцев (смотреть Кипчаки) на территорию Древнерусского государства, русских княжеств в середине XI - начале XIII веков.
Половцы появились в южно-русских степях в 1030-1040-е годы. Основными объектами их агрессии стали Византийская империя и Древнерусское государство.
Система пограничной обороны на южных границах Древнерусского государства, основу которой составили цепочки укреплённых пунктов, связанных между собой в единую военную и коммуникационную сеть, сложилась в окончательном виде при киевском князе Владимире Святославиче, а затем постоянно укреплялась и усложнялась. Древнерусская оборонительная архитектура XI века являлась гарантией безопасности от кочевнических армий, однако блокировать набеги половцев, атаковавших различные участки южно-русских границ, не позволяла. В ходе набегов половцы, как правило, не штурмовали и редко осаждали крупные города (Киев, Чернигов и другие), разоряя сельскую местность и небольшие города. Главные экономические факторы половецких набегов: работорговля, угон коней для продажи, захват пленных для обмена за выкуп и грабёж. Ханы и, видимо, половецкая знать добивались от русских князей подарков.
Первым упомянутым в источниках половецким набегом на территорию Древнерусского государства является приход в январе - феврале 1062 года половцев под руководством хана Искала. Переяславский князь Всеволод Ярославич 2 февраля выступил против них, но был разбит противником, который после успешного набега отошёл в степи. В 1068 году половцы предприняли новый набег и разгромили в битве на реке Альта объединённое войско киевского князя Изяслава Ярославича, черниговского князя Святослава Ярославича и переяславского князя Всеволода Ярославича. Это поражение привело к Киевскому восстанию 1068 года, повлёкшему за собой первое свержение с киевского стола Изяслава Ярославича. Вернувшийся в Чернигов Святослав Ярославич собрал войско (около 3 тысяч человек) и 1 ноября нанёс половцам (около 12 тысяч человек) поражение близ города Сновск. В 1071 году половецкий набег оказался направлен на земли у Растовца и Неятина - городков к юго-западу от Киева. В 1079 году - началу 1090-х годов основные силы половцев были привлечены византийцами для борьбы с печенегами, в связи с чем половецкие набеги прервались.
Новый этап половецких набегов пришёлся на 1093-1107 годы, когда число набегов и их разрушительная сила резко возросли. В это время русские князья начинают предпринимать специальные половецкие походы для предупреждения военной активности половцев. В 1093 году, после ареста киевским князем Святополком Изяславичем половецких послов, прибывших с предложением о мире, половцы совершили новый большой набег. Они осадили и взяли город Торческ, разбили 26 мая на реке Стугна войска киевского князя Святополка Изяславича, черниговского князя Владимира Всеволодовича Мономаха и его брата, переяславского князя Ростислава Всеволодовича (утонул), разбили 23 июля на Желяни у Киева войска Святополка Изяславича, разорили земли вокруг Киева и Вышгорода. В 1094 году киевский князь был вынужден заключить с половцами мир, который был скреплён его браком с дочерью хана Тугоркана.
В 1095 году в ответ на поход русских князей половцы дважды совершали набеги на город Юрьев, осаждая его, и в итоге заставили жителей покинуть город. Весной 1096 года ханы Боняк и Куря совершили половецкие набеги на Киев и Переяславль. В конце мая к Переяславлю подошли военные силы хана Тугоркана, которые в июне были разбиты войском Святополка Изяславича и Владимира Мономаха, при этом хан Тугоркан и его сын были убиты. 20.6.1096 года на Киев вторично напал хан Боняк, были разграблены и разорены все окрестности, разграблению и пожару подвергся Киево-Печерский монастырь, а также загородные дворы князей. Владимир Мономах в своём «Поучении» также упоминает войны с ханами Асадуком, Сауком, Белкатгином и другие, которые пришлись примерно на это же время. В мае 1107 года хан Боняк совершил набег на окрестности Переяславля и угнал коней. Летом того же года ханы Боняк и Шарукан подошли к южной границе Древнерусского государства и остановились близ города Лубен, однако быстрое выступление войск киевского князя Святополка Изяславича, переяславского князя Владимира Мономаха и его сыновей (Мстислава Владимировича, Ярополка Владимировича и Вячеслава Владимировича), а также новгород-северского князя Олега Святославича заставило их обратиться в бегство; в сражении был убит брат хана Боняка - Таз. В 1113 году ханы Боняк и Аепа предприняли половецкие набеги на город Вырь (на реке Сейм), но бежали, получив информацию о приближении войск киевского князя Владимира Мономаха и новгород-северского князя Олега Святославича. Успехи половецких походов русских князей в 1103-1116 годы привели к тому, что половецкие набеги перестали быть стратегической угрозой для Древнерусского государства, а половцы стали участвовать главным образом в междукняжеских усобицах по приглашению русских князей, отказавшись от собственно набегов. В результате на протяжении 1113-1169 годов половецкие набеги практически не беспокоили Южную Русь. Лишь в 1125 году, после смерти киевского князя Владимира Мономаха, половцы в мае предприняли набег на пограничный город Баруч, но были разбиты переяславским князем Ярополком Владимировичем.
Новый этап активизации половецких набегов пришёлся на 1169 - середину 1190-х годов. В 1169 году, после вокняжения в Киеве князя Глеба Юрьевича, днепровские половцы по уже сложившейся традиции пришли на «съезд» к киевскому князю, причём и левобережные (двинулись к городу Песочен в Переяславском княжестве) и правобережные (подошли к городу Корсунь в Киевском княжестве) одновременно. Пока Глеб Юрьевич улаживал дела с левобережными половцами, правобережные совершили набег на город Полонный, захватив много пленных. Против них был отправлен торческий князь Михалко Юрьевич с небольшим отрядом (1650 человек), который сумел разгромить половцев, несмотря на их численное превосходство, получив, однако, тяжёлые ранения. Следующим крупным половецким набегом стало нападение половцев на Киевское княжество на «русальной неделе» (10-16 мая) 1176 года, когда они взяли 6 пограничных городов и двинулись к городу Растовец, разбив близ него войска, направленные против них киевским князем Романом Ростиславичем. 23.2.1184 года к городу Дмитров в Переяславском княжестве подошли половцы хана Кончака, однако не причинили значительного ущерба.
Один из крупнейших в конце XII века половецких набегов был вызван поражением северских князей 12.5.1185 года, которое поставило под удар всю оборону Южной Руси, особенно на левобережье Днепра. Половецкие ханы разделили свои силы: Кончак двинулся на Переяславль, а Кза (Гзак) - на Путивль. Переяславский князь Владимир Глебович сумел в одиночку отстоять город, однако был тяжело ранен, а Кончаку удалось взять город Римов. Одновременно Кза разорил окрестности Путивля, затем его остановили отправленные в Посемье для организации обороны сыновья киевского князя Олег и Владимир Святославичи. Зимой 1193/1194 годов, сразу после ухода от Василёва войск киевского князя Святослава Всеволодовича и белгородского князя Рюрика Ростиславича, половцы совершили набег, разорив земли по реке Убереж.
По расчётам П.В. Голубовского, летописи зафиксировали 46 самостоятельных крупных половецких набегов («без приглашения» со стороны русских князей) с 1062 года по 1210 год. Из них 19 были направлены на Переяславское княжество, 16 - на Киевское (в том числе 12 - на Поросье), 7 - на Черниговское и Новгород-Северское княжества, 4 - на Рязанское княжество.
Последние известные половецкие набеги состоялись в 1210 и 1215 годы, когда половцы разоряли окрестности Переяславля (в 1215 году в плен попал переяславский князь Владимир Всеволодович). После этого в связи с изменением ситуации в степи и усилением монгольской угрозы собственно половецкие набеги прекратились, хотя в военных мероприятиях русских князей половцы участвовали вплоть до 2-й половины 1230-х годов.
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