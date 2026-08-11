ПОЛОВЕЦКИЕ НАБЕГИ

ПОЛОВЕЦКИЕ НАБЕГИ - на­па­де­ние от­ря­дов по­лов­цев (смотреть Кип­ча­ки) на тер­ри­торию Древнерусского государства , русских кня­жеств в середине XI - начале XIII веков.

По­лов­цы поя­ви­лись в южно-русских сте­пях в 1030-1040-е годы. Основными объ­ек­та­ми их аг­рес­сии ста­ли Ви­зантийская им­пе­рия и Древнерусское государство.

Сис­те­ма по­гра­нич­ной обо­ро­ны на южных гра­ни­цах Древнерусского государства, ос­но­ву ко­то­рой со­ста­ви­ли це­поч­ки ук­ре­п­лён­ных пунк­тов, свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой в еди­ную во­ен­ную и ком­му­ни­ка­ци­он­ную сеть, сло­жи­лась в окон­чательном ви­де при ки­ев­ском князе Вла­ди­ми­ре Свя­то­сла­ви­че, а за­тем по­сто­ян­но ук­ре­п­ля­лась и ус­лож­ня­лась. Древнерусская обо­ро­нительная ар­хи­тек­ту­ра XI века яв­ля­лась га­ран­ти­ей безо­пас­но­сти от ко­чев­нических ар­мий, од­на­ко бло­ки­ро­вать на­бе­ги по­лов­цев, ата­ко­вав­ших различные уча­ст­ки южно-русских гра­ниц, не по­зво­ля­ла. В хо­де на­бе­гов по­лов­цы, как пра­ви­ло, не штур­мо­ва­ли и ред­ко оса­ж­да­ли круп­ные го­ро­да (Ки­ев, Чер­ни­гов и другие), ра­зо­ряя сель­скую ме­ст­ность и не­боль­шие го­ро­да. Главные эко­но­мические фак­то­ры половецких набегов: ра­бо­тор­гов­ля, угон ко­ней для про­да­жи, за­хват плен­ных для об­ме­на за вы­куп и гра­бёж. Ха­ны и, ви­ди­мо, по­ло­вец­кая знать до­би­ва­лись от русских кня­зей по­дар­ков.

Пер­вым упо­мя­ну­тым в ис­точ­ни­ках половецким набегом на тер­ри­то­рию Древнерусского государства яв­ля­ет­ся при­ход в январе - феврале 1062 года по­лов­цев под руководством ха­на Ис­ка­ла. Пе­ре­яс­лав­ский князь Все­во­лод Яро­сла­вич 2 февраля вы­сту­пил про­тив них, но был раз­бит про­тив­ни­ком, ко­то­рый по­сле ус­пеш­но­го на­бе­га ото­шёл в сте­пи. В 1068 году по­лов­цы пред­при­ня­ли но­вый на­бег и раз­гро­ми­ли в бит­ве на реке Аль­та объ­е­ди­нён­ное вой­ско ки­ев­ско­го князя Изя­сла­ва Яро­сла­ви­ча, чер­ни­гов­ско­го князя Свя­то­сла­ва Яро­сла­ви­ча и пе­ре­яс­лав­ско­го князя Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча. Это по­ра­же­ние при­ве­ло к Ки­ев­ско­му вос­ста­нию 1068 года, по­влёк­ше­му за со­бой пер­вое свер­же­ние с ки­ев­ско­го сто­ла Изя­сла­ва Яро­сла­ви­ча. Вер­нув­ший­ся в Чер­ни­гов Свя­то­слав Яро­сла­вич со­брал вой­ско (около 3 тысяч человек) и 1 но­ября на­нёс по­лов­цам (около 12 тысяч человек) по­ра­же­ние близ города Сновск. В 1071 году половецкий набег ока­зал­ся на­прав­лен на зем­ли у Рас­тов­ца и Не­яти­на - го­род­ков к юго-за­па­ду от Кие­ва. В 1079 году - началу 1090-х годов основные си­лы по­лов­цев бы­ли при­вле­че­ны ви­зан­тий­ца­ми для борь­бы с пе­че­не­га­ми, в свя­зи с чем половецкие набеги пре­рва­лись.

Но­вый этап половецких набегов при­шёл­ся на 1093-1107 годы, ко­гда чис­ло на­бе­гов и их раз­ру­шительная си­ла рез­ко воз­рос­ли. В это вре­мя русские кня­зья на­чи­на­ют пред­при­ни­мать специальные по­ло­вец­кие по­хо­ды для пре­ду­пре­ж­де­ния во­енной ак­тив­но­сти по­лов­цев. В 1093 году, по­сле аре­ста ки­ев­ским князем Свя­то­пол­ком Изя­сла­ви­чем по­ло­вец­ких по­слов, при­быв­ших с пред­ло­же­ни­ем о ми­ре, по­лов­цы со­вер­ши­ли но­вый боль­шой на­бег. Они оса­ди­ли и взя­ли город Тор­ческ, раз­би­ли 26 мая на реке Стуг­на вой­ска ки­ев­ско­го князя Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча, чер­ни­гов­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха и его бра­та, пе­ре­яс­лав­ско­го князя Рос­ти­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча (уто­нул), раз­би­ли 23 ию­ля на Же­ля­ни у Кие­ва вой­ска Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча, ра­зо­ри­ли зем­ли во­круг Кие­ва и Вы­шго­ро­да. В 1094 году ки­ев­ский князь был вы­ну­ж­ден за­клю­чить с по­лов­ца­ми мир, ко­то­рый был скре­п­лён его бра­ком с до­черью ха­на Ту­гор­ка­на.

В 1095 году в от­вет на по­ход русских кня­зей по­лов­цы два­ж­ды со­вер­ша­ли на­бе­ги на город Юрь­ев, оса­ж­дая его, и в ито­ге за­ста­ви­ли жи­те­лей по­ки­нуть го­род. Вес­ной 1096 года ха­ны Бо­няк и Ку­ря со­вер­ши­ли половецкие набеги на Ки­ев и Пе­ре­яс­лавль. В кон­це мая к Пе­ре­яс­лав­лю по­до­шли военные си­лы ха­на Ту­гор­ка­на, ко­то­рые в ию­не бы­ли раз­биты вой­ском Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча и Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха, при этом хан Ту­гор­кан и его сын бы­ли уби­ты. 20.6.1096 года на Ки­ев вто­рич­но на­пал хан Бо­няк, бы­ли раз­граб­ле­ны и ра­зо­ре­ны все ок­ре­ст­но­сти, раз­граб­ле­нию и по­жа­ру под­верг­ся Кие­во-Пе­чер­ский монастырь, а так­же за­го­род­ные дво­ры кня­зей. Вла­ди­мир Мо­но­мах в сво­ём «По­уче­нии» так­же упо­ми­на­ет вой­ны с ха­на­ми Аса­ду­ком, Сау­ком, Бел­кат­ги­ном и другие, ко­то­рые при­шлись при­мер­но на это же вре­мя. В мае 1107 года хан Бо­няк со­вер­шил на­бег на ок­ре­ст­но­сти Пе­ре­яс­лав­ля и уг­нал ко­ней. Ле­том то­го же го­да ха­ны Бо­няк и Ша­ру­кан по­до­шли к южной гра­ни­це Древнерусского государства и ос­та­но­ви­лись близ города Лу­бен, од­на­ко бы­строе вы­сту­п­ле­ние войск ки­ев­ско­го князя Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча, пе­ре­яс­лав­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха и его сы­но­вей ( Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча , Яро­пол­ка Вла­ди­ми­ро­ви­ча и Вя­че­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча), а так­же нов­го­род-се­вер­ско­го князя Оле­га Свя­то­сла­ви­ча за­ста­ви­ло их об­ра­тить­ся в бег­ст­во; в сра­же­нии был убит брат ха­на Бо­ня­ка - Таз. В 1113 году ха­ны Бо­няк и Ае­па пред­при­ня­ли половецкие набеги на город Вырь (на реке Сейм), но бе­жа­ли, по­лу­чив ин­фор­ма­цию о при­бли­же­нии войск ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха и нов­го­род-се­вер­ско­го князя Оле­га Свя­то­сла­ви­ча. Ус­пе­хи по­ло­вец­ких по­хо­дов русских кня­зей в 1103-1116 годы при­ве­ли к то­му, что половецкие набеги пе­ре­ста­ли быть стра­те­гической уг­ро­зой для Древнерусского государства, а по­лов­цы ста­ли уча­ст­во­вать главным образом в ме­ж­ду­кня­же­ских усо­би­цах по при­гла­ше­нию русских кня­зей, от­ка­зав­шись от соб­ст­вен­но на­бе­гов. В ре­зуль­та­те на про­тя­же­нии 1113-1169 годов половецкие набеги прак­ти­че­ски не бес­по­кои­ли Южную Русь. Лишь в 1125 году, по­сле смер­ти ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха, по­лов­цы в мае пред­при­ня­ли на­бег на по­гра­нич­ный город Ба­руч, но бы­ли раз­би­ты пе­ре­яс­лав­ским князем Яро­пол­ком Вла­ди­ми­ро­ви­чем.

Но­вый этап ак­ти­ви­за­ции половецких набегов при­шёл­ся на 1169 - середину 1190-х годов. В 1169 году, по­сле во­кня­же­ния в Кие­ве князя Гле­ба Юрь­е­ви­ча, днеп­ров­ские по­лов­цы по уже сло­жив­шей­ся тра­ди­ции при­шли на «съезд» к ки­ев­скому кня­зю, при­чём и ле­во­бе­реж­ные (дви­ну­лись к городу Пе­со­чен в Пе­ре­яс­лав­ском княжестве) и пра­во­бе­реж­ные (по­до­шли к городу Кор­сунь в Ки­ев­ском княжестве) од­но­вре­мен­но. По­ка Глеб Юрь­е­вич ула­жи­вал де­ла с ле­во­бе­реж­ны­ми по­лов­ца­ми, пра­во­бе­реж­ные со­вер­ши­ли на­бег на город По­лон­ный, за­хва­тив мно­го плен­ных. Про­тив них был от­прав­лен тор­че­ский князь Ми­хал­ко Юрь­е­вич с не­боль­шим от­ря­дом (1650 человек), ко­то­рый су­мел раз­гро­мить по­лов­цев, не­смот­ря на их чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во, по­лу­чив, од­на­ко, тя­жёлые ра­не­ния. Сле­дую­щим круп­ным половецким набегом ста­ло на­па­де­ние по­лов­цев на Ки­ев­ское княжество на «ру­саль­ной не­де­ле» (10-16 мая) 1176 года, ко­гда они взя­ли 6 по­гра­нич­ных го­ро­дов и дви­ну­лись к городу Рас­то­вец, раз­бив близ не­го вой­ска, на­прав­лен­ные про­тив них ки­ев­ским князем Ро­ма­ном Рос­ти­сла­ви­чем. 23.2.1184 года к городу Дмит­ров в Пе­ре­яс­лав­ском княжестве по­до­шли по­лов­цы ха­на Кон­ча­ка , од­на­ко не при­чи­ни­ли значительного ущер­ба.

Один из круп­ней­ших в конце XII века половецких набегов был вы­зван по­ра­же­ни­ем се­вер­ских кня­зей 12.5.1185 года, ко­то­рое по­ста­ви­ло под удар всю обо­ро­ну Южной Ру­си, осо­бен­но на ле­во­бе­ре­жье Днеп­ра. По­ло­вец­кие ха­ны раз­де­ли­ли свои си­лы: Кон­чак дви­нул­ся на Пе­ре­яс­лавль, а Кза (Гзак) - на Пу­тивль. Пе­ре­яс­лав­ский князь Вла­ди­мир Гле­бо­вич су­мел в оди­ноч­ку от­сто­ять го­род, од­на­ко был тя­же­ло ра­нен, а Кон­ча­ку уда­лось взять город Ри­мов. Од­но­вре­мен­но Кза ра­зо­рил ок­ре­ст­но­сти Пу­тив­ля, за­тем его ос­та­но­ви­ли от­прав­лен­ные в По­се­мье для ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны сы­но­вья ки­ев­ско­го кня­зя Олег и Вла­ди­мир Свя­то­сла­ви­чи. Зи­мой 1193/1194 годов, сра­зу по­сле ухо­да от Ва­си­лё­ва войск ки­ев­ско­го князя Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча и бел­го­род­ско­го князя Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча, по­лов­цы со­вер­ши­ли на­бег, ра­зо­рив зем­ли по реке Убе­реж.

По рас­чё­там П.В. Го­лу­бов­ско­го, ле­то­пи­си за­фик­си­ро­ва­ли 46 са­мо­сто­ятельных круп­ных половецких набегов («без при­гла­ше­ния» со сто­ро­ны русских кня­зей) с 1062 года по 1210 год. Из них 19 бы­ли на­прав­ле­ны на Пе­ре­яс­лав­ское княжество, 16 - на Ки­ев­ское (в том числе 12 - на По­ро­сье), 7 - на Чер­ни­гов­ское и Нов­го­род-Се­вер­ское княжества, 4 - на Ря­зан­ское княжество.

По­след­ние из­вест­ные половецкие набеги со­стоя­лись в 1210 и 1215 годы, ко­гда по­лов­цы ра­зо­ря­ли ок­ре­ст­но­сти Пе­ре­яс­лав­ля (в 1215 году в плен по­пал пе­ре­яс­лав­ский князь Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич). По­сле это­го в свя­зи с из­ме­не­ни­ем си­туа­ции в сте­пи и уси­ле­ни­ем монгольской уг­ро­зы соб­ст­вен­но половецкие набеги пре­кра­ти­лись, хо­тя в во­енных ме­ро­прия­ти­ях русских кня­зей по­лов­цы уча­ст­во­ва­ли вплоть до 2-й половины 1230-х годов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)