ПОЛОВЦЫ

ПОЛОВЦЫ - название кипчаков в древнерусских источниках.

Про­ис­хо­дит от пе­ре­во­да эт­но­ни­ма пле­ме­ни ша­ры/са­ры (буквально - жёл­тые, полóвые). Основные внеш­ние про­тив­ни­ки Древнерусского государства и кня­жеств Южной Ру­си в середине XI - 1-й тре­ти XIII веков; не­од­но­крат­ные по­ло­вец­кие на­бе­ги вы­зы­ва­ли от­вет­ные по­ло­вец­кие по­хо­ды русских кня­зей. В то же вре­мя половцы не­ред­ко при­вле­ка­лись русскими князь­я­ми в ка­че­ст­ве до­пол­нительной во­енной си­лы для уча­стия в ме­ж­ду­кня­же­ских усо­би­цах (пер­вым из русских кня­зей половцев в сво­их це­лях в по­след­ней тре­ти XI века ис­поль­зо­вал князь Олег Свя­то­сла­вич ). В конце XI - 1-й четверти XIII веков ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей и пред­ста­ви­тель­ни­ца­ми по­ло­вец­кой зна­ти (в по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве, до­черь­ми наи­бо­лее влия­тель­ных ха­нов) за­клю­чён ряд брач­ных сою­зов.

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