ПОЛОВЦЫ
ПОЛОВЦЫ - название кипчаков в древнерусских источниках.
Происходит от перевода этнонима племени шары/сары (буквально - жёлтые, полóвые). Основные внешние противники Древнерусского государства и княжеств Южной Руси в середине XI - 1-й трети XIII веков; неоднократные половецкие набеги вызывали ответные половецкие походы русских князей. В то же время половцы нередко привлекались русскими князьями в качестве дополнительной военной силы для участия в междукняжеских усобицах (первым из русских князей половцев в своих целях в последней трети XI века использовал князь Олег Святославич). В конце XI - 1-й четверти XIII веков между представителями династии Рюриковичей и представительницами половецкой знати (в подавляющем большинстве, дочерьми наиболее влиятельных ханов) заключён ряд брачных союзов.