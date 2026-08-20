Половцы

Половцы — древневосточнославянское название западной части тюркоязычных кочевых племен кумано-­кыпчакского круга, занявших в XI–XIII вв. степные территории от Иртыша до Нижнего Дуная. Восточнославянский термин «П.» является калькой самоназвания одного из крупнейших племенных объединений со значением «желтый». В западных источниках использовались другие кальки, а также преимущественно название «куманы», в мусульманских текстах — название «кыпчаки». Политическое объединение П. сформировалось предположительно в 1‑й трети XI в., после чего они вытеснили огузов из Приаралья, во 2‑й половине XI в. заняли степи Сев. Причерноморья, где оставались основной политической силой вплоть до нашествия Бату (Батыя) . В дальнейшем П. не составляли централизованного политического объединения, подразделяясь на ряд племен, возглавляемых собственными ханами. П. активно участвовали в сношениях с княжествами Руси и привлекались в качестве военной силы в ходе усобиц. В 1111 в результате масштабного совместного похода князей Руси, инициированного Владимиром Мономахом , П. были разбиты и оттеснены от границ русских княжеств. Часть П. откочевала в Грузию. П. быстро восстановили военный потенциал. С конца XII в. у П. оформлялись более крупные политические объединения во главе с собственными династиями. К началу XIII в. в среде П. наблюдается распространение христианства . В 1223–1238 политические объединения П. разгромлены монголами, в результате чего П. составили основу кочевого населения Золотой Орды . Некоторые группы П. ушли в Венгрию и Болгарию, где впоследствии были интегрированы в состав местного населения. Происхождение от П. вели правящие династии Второго Болгарского царства : Асени, Тертериды, Шишманиды. Невольники из П. пополняли гвардии султаната Айюбидов в Египте ( мамлюки ) и Делийского султаната , в которых выходцы из П. впоследствии сумели добиться захвата власти и основания правящих династий.

Лит. : Marquart J. Über das Volkstum der Komanen // Bang W., Marquart J. Ostturkische Dialektstudien. Berlin, 1914. S. 25–238; Gol­den P. B. The Polovci Dikii // Harvard Ukrainian Studies. 1979–1980. № 3–4. P. 296–309; Pritsak O. The Polovcians and Rus // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 1982. T. II. P. 321–380; Golden P. B. Cumanica IV: The Cumano-­Qıpčaq Clans and Tribes // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 1995–1997. Vol. IX. P. 99–122; Pálóczi Horváth A. Nomád népek a kelet-­európai steppén és a középkori Magyarországon // Zúduló sasok: új honfoglalók — besenyök, kunok, jászok — a középkori Alföldön és a Mezöföldön, Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, Dürer terem, 1996. május 10. — 1996. október 6. Gyula, 1996. 7–36. o.; Golden P. B. The Shaping of the Cuman-­Qïpchaqs // Il Codice Cumano e il Suo Mondo. Rome, 2005. P. 247–277; Ковач С., Зимоньи И. Кочевники и венгры в X–XIV вв. // Тюркские кочевники в Азии и Европе (Цивилизационные аспекты истории и культуры). М., 2018. С. 146–178. В. В. Тишин.