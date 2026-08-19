ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД
ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД - посёлок городского типа в Дзержинском районе Калужской области; мемориальный историко-архитектурный и природный музей-усадьба.
Расположен на реке Суходрев. Население 5,0 тысяч человек. (2013). Железно-дорожная станция.
История Полотняного завода ведёт своё начало с 1718 года, когда по указу царя Петра I калужский купец Т.Ф. Карамышев основал здесь парусно-полотняную мануфактуру, а в 1720 году бумажную мануфактуру (ныне Полотняно-Заводская бумажная фабрика). В 1732 году компаньонами Карамышева стали А.А. Гончаров и Г.И. Щепочкин. После смерти Карамышева его компаньоны в 1735 году осуществили раздел собственности, после чего сформировались 2 усадебных комплекса Полотняного Завода.
Первую усадьбу основал А.А. Гончаров (1704/1705-1784), один из крупнейших мануфактуристов России, возведённый в 1742 году указом императрицы Елизаветы Петровны в потомственное дворянство. Полотно его мануфактуры пользовалось огромным спросом как на родине, так и за границей (в период расцвета, в 1750-1770-е годы, производила от 1 /4 до 1 /3 общероссийского производства парусного полотна), бумага производства фабрики Гончарова считалась одной из лучших в России. В 1736-1741 годы возведена церковь Спаса Преображения (в ней построена семейная усыпальница Гончаровых; разрушена в 1930-е годы). Усадьба находилась во владении Гончаровых вплоть до 1917 года.
Усадьбу Гончаровых посещали: в декабре 1775 года - императрица Екатерина II, в 1837-1839 годы - В.А. Жуковский и П.В. Нащокин, в 1849-1850 годы - Н.В. Гоголь в сопровождении поэта графа А.К. Толстого, на рубеже XIX и XX веков - пианистка Е.Ф. Гнесина, актриса О.Л. Книппер-Чехова, художница Н.С. Гончарова, отбывал ссылку А.В. Луначарский. Во время Отечественной войны 1812 года в усадьбе в течение нескольких дней располагался главный штаб российской армии. В Полотняном заводе провела детство Н.Н. Гончарова, впоследствии она неоднократно гостила там. Дважды посетил родовое имение Гончаровых А.С. Пушкин: в мае 1830 года провёл здесь несколько дней, приехав для официального представления в качестве жениха Н.Н. Гончаровой и для переговоров о приданом; в августе - сентябре 1834 года в течение двух недель гостил вместе с супругой и старшими детьми.
Вторая усадьба основана Г.И. Щепочкиным (1707-1881), с 1834 года принадлежала его внучке - баронессе М.П. фон Бистром, затем до конца XIX века её дочерям, с конца 1890-х годов - полотняно-заводским купцам Ершову и Прохоровым. В июне 1850 года в усадьбе гостил Н.И. Пирогов, женившийся в Полотняном заводе вторым браком на дочери владелицы - баронессе А.А. фон Бистром. С 1909 года на 3-м этаже усадебного дома располагалось 4-летнее высшее начальное училище - первая в посёлке школа (действовала до 2007 года).
Вокруг промышленных предприятий Полотняного завода сложился посёлок рабочих. В 1874 году открыто постоянное движение по прошедшей через Полотняный завод железно-дорожной линии Вязьма - Павелец. В 1925 году Полотняный завод получил статус рабочего посёлка. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 10.10.1941 года. В первый же день оккупации усадьба Гончаровых была практически полностью уничтожена пожаром. Освобождён частями Красной Армии в ночь с 18 на 19.1.1942 года.
Решение о восстановлении усадьбы Гончаровых в Полотняном заводе было принято облисполкомом Калужской области в октябре 1967 года. Восстановительные работы проводились в 1972-1999 годы. В августе 1997 года в Полотняном заводе открыт филиал Калужского областного краеведческого музея, который в 1999 году преобразован в Мемориальный историко-архитектурный и природный музей-усадьбу «Полотняный Завод».
Ныне в комплекс музея-усадьбы входят: восстановленный главный дом усадьбы Гончаровых (2-я половина 1730-х годов, проект архитектора Б.Ф. Растрелли, перестроен в 1780-х годах), въездные Спасские ворота (1736), въездная башня Конного двора (1773), пилоны ворот Большого парка в стиле псевдоготики (1773) и другое. В 2008 году музею-усадьбе передан главный дом усадьбы Щепочкиных (1770-е - начало 1780-х годов, перестроен в 1790-1800-х годах), где сохранилась уникальная внутренняя отделка 1-й четверти XIX века, в том числе полихромная роспись плафонов и стен комнат, фаянсовые печи в форме колонн и другое.
В экспозиции музея-усадьбы - мебель XVIII века и китайский фарфор середины XVIII века, принадлежавшие А.А. Гончарову, восьмигранный столик из карельской берёзы, за которым в 1834 году работал А.С. Пушкин. Живописное собрание включает ряд портретов XVIII века, в том числе хозяев усадьбы и их родственников, а также представителей династии Романовых (императора Петра I, императрицы Екатерины II, императрицы Марии Фёдоровны). Ежегодно в Полотняном заводе проводится Пушкинский праздник поэзии в 1-ю субботу июня (с 1979) и в Натальин день 26 августа (8 сентября), когда празднуются именины Н.Н. Пушкиной-Ланской (с 1999).
В посёлке сохранился бывший старообрядческий молитвенный дом (XIX век; с 1993 года православная церковь Спаса Преображения; колокольня, 2000 года).
Полотняно-Заводская бумажная фабрика (тетради, блокноты, бумага для гофрирования, картон для плоских слоёв гофрокартона), предприятие компании «Экополимер» (оборудование для очистки сточных вод), щебёночный завод.