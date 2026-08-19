ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД

ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД - посёлок городского типа в Дзержинском районе Калужской области; мемориальный историко-архитектурный и природный музей-усадьба.

Рас­по­ло­жен на реке Су­хо­древ. Население 5,0 тысяч человек. (2013). Железно-дорожная стан­ция.

Ис­то­рия Полотняного завода ве­дёт своё на­ча­ло с 1718 года, ко­гда по ука­зу ца­ря Пет­ра I ка­луж­ский ку­пец Т.Ф. Ка­ра­мы­шев ос­но­вал здесь па­рус­но-по­лот­ня­ную ма­ну­фак­ту­ру, а в 1720 году бу­маж­ную ма­ну­фак­ту­ру (ны­не По­лот­ня­но-За­во­дская бу­маж­ная фаб­ри­ка). В 1732 году ком­пань­о­на­ми Ка­ра­мы­ше­ва ста­ли А.А. Гон­ча­ров и Г.И. Ще­поч­кин. По­сле смер­ти Ка­ра­мы­ше­ва его ком­пань­о­ны в 1735 году осу­ще­ст­ви­ли раз­дел соб­ст­вен­но­сти, по­сле че­го сфор­ми­ро­ва­лись 2 уса­деб­ных ком­плек­са По­лот­ня­но­го За­во­да.

Пер­вую усадь­бу ос­но­вал А.А. Гон­ча­ров (1704/1705-1784), один из круп­ней­ших ма­ну­фак­ту­ри­стов Рос­сии, воз­ве­дён­ный в 1742 году ука­зом императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны в по­томственное дво­рян­ст­во. По­лот­но его ма­ну­фак­ту­ры поль­зо­ва­лось ог­ром­ным спро­сом как на ро­ди­не, так и за гра­ни­цей (в пе­ри­од рас­цве­та, в 1750-1770-е годы, про­из­во­ди­ла от 1 /4 до 1 /3 об­ще­российского про­изводства па­рус­но­го по­лот­на), бу­ма­га про­изводства фаб­ри­ки Гон­ча­ро­ва счи­та­лась од­ной из луч­ших в Рос­сии. В 1736-1741 годы воз­ве­де­на церковь Спа­са Пре­об­ра­же­ния (в ней по­строе­на се­мей­ная усы­паль­ни­ца Гон­ча­ро­вых; раз­ру­ше­на в 1930-е годы). Усадь­ба на­хо­ди­лась во вла­де­нии Гон­ча­ро­вых вплоть до 1917 года.

Усадь­бу Гон­ча­ро­вых по­се­ща­ли: в декабре 1775 года - императрица Ека­те­ри­на II, в 1837-1839 годы - В.А. Жу­ков­ский и П.В. На­що­кин, в 1849-1850 годы - Н.В. Го­голь в со­про­вож­де­нии поэ­та графа А.К. Тол­сто­го, на ру­бе­же XIX и XX веков - пиа­нист­ка Е.Ф. Гне­си­на, ак­три­са О.Л. Книп­пер-Че­хо­ва, ху­дож­ни­ца Н.С. Гон­ча­ро­ва, от­бы­вал ссыл­ку А.В. Лу­на­чар­ский. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года в усадь­бе в те­че­ние не­сколь­ких дней рас­по­ла­гал­ся главный штаб российской ар­мии. В Полотняном заводе про­ве­ла дет­ство Н.Н. Гон­ча­ро­ва, впо­след­ст­вии она не­од­но­крат­но гос­ти­ла там. Два­ж­ды по­се­тил ро­до­вое име­ние Гон­чаро­вых А.С. Пуш­кин: в мае 1830 года про­вёл здесь не­сколь­ко дней, прие­хав для официального пред­став­ле­ния в ка­че­ст­ве же­ни­ха Н.Н. Гон­ча­ро­вой и для пе­ре­го­во­ров о при­да­ном; в августе - сентябре 1834 года в те­че­ние двух не­дель гос­тил вме­сте с суп­ру­гой и стар­ши­ми деть­ми.

Вто­рая усадь­ба ос­но­ва­на Г.И. Ще­поч­ки­ным (1707-1881), с 1834 года при­над­ле­жа­ла его внуч­ке - баронессе М.П. фон Би­ст­ром, за­тем до конца XIX века её до­че­рям, с конца 1890-х годов - по­лот­ня­но-за­вод­ским куп­цам Ер­шо­ву и Про­хо­ро­вым. В ию­не 1850 года в усадь­бе гос­тил Н.И. Пи­ро­гов , же­нив­ший­ся в Полотняном заводе вто­рым бра­ком на до­че­ри вла­де­ли­цы - ба­ро­нес­се А.А. фон Би­ст­ром. С 1909 года на 3-м эта­же уса­деб­но­го до­ма рас­по­ла­га­лось 4-лет­нее выс­шее на­чаль­ное учи­ли­ще - пер­вая в по­сёл­ке шко­ла (дей­ст­во­ва­ла до 2007 года).

Во­круг промышленных пред­при­ятий Полотняного завода сло­жил­ся по­сё­лок ра­бо­чих. В 1874 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Полотняный завод железно-дорожной ли­нии Вязь­ма - Па­ве­лец. В 1925 году Полотняный завод по­лу­чил ста­тус ра­бо­че­го по­сёл­ка. В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 10.10.1941 года. В пер­вый же день ок­ку­па­ции усадь­ба Гон­ча­ро­вых бы­ла прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­же­на по­жа­ром. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в ночь с 18 на 19.1.1942 года.

Ре­ше­ние о вос­ста­нов­ле­нии усадь­бы Гон­ча­ро­вых в Полотняном заводе бы­ло при­ня­то обл­ис­пол­ко­мом Ка­луж­ской области в октябре 1967 года. Вос­ста­но­вительные ра­бо­ты про­во­ди­лись в 1972-1999 годы. В августе 1997 года в Полотняном заводе от­крыт фи­ли­ал Ка­луж­ско­го об­ла­ст­но­го крае­ведческого му­зея, ко­то­рый в 1999 году пре­об­ра­зо­ван в Ме­мо­ри­аль­ный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и при­род­ный му­зей-усадь­бу «По­лот­ня­ный За­вод».

Ны­не в ком­плекс му­зея-усадь­бы вхо­дят: вос­ста­нов­лен­ный главный дом усадь­бы Гон­ча­ро­вых (2-я половина 1730-х годов, про­ект архитектора Б.Ф. Раст­рел­ли, пе­ре­стро­ен в 1780-х годах), въезд­ные Спас­ские во­ро­та (1736), въезд­ная баш­ня Кон­но­го дво­ра (1773), пи­ло­ны во­рот Боль­шо­го пар­ка в сти­ле псев­до­го­ти­ки (1773) и другое. В 2008 году му­зею-усадь­бе пе­ре­дан главный дом усадь­бы Ще­поч­ки­ных (1770-е - начало 1780-х годов, пе­ре­стро­ен в 1790-1800-х годах), где со­хра­ни­лась уни­каль­ная внутренняя от­дел­ка 1-й четверти XIX века, в том числе по­ли­хром­ная рос­пись пла­фо­нов и стен ком­нат, фа­ян­со­вые пе­чи в фор­ме ко­лонн и другое.

В экс­по­зи­ции му­зея-усадь­бы - ме­бель XVIII века и китайский фар­фор середины XVIII века, при­над­ле­жав­шие А.А. Гон­ча­ро­ву, вось­ми­гран­ный сто­лик из ка­рель­ской бе­рё­зы, за ко­то­рым в 1834 году ра­бо­тал А.С. Пуш­кин. Жи­во­пис­ное со­б­ра­ние вклю­ча­ет ряд порт­ре­тов XVIII века, в том числе хо­зя­ев усадь­бы и их род­ст­вен­ни­ков, а так­же пред­ста­ви­те­лей ди­на­стии Ро­ма­но­вых (императора Пет­ра I, императрицы Ека­те­ри­ны II, императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны). Еже­год­но в Полотняном заводе про­во­дит­ся Пуш­кин­ский празд­ник по­эзии в 1-ю суб­бо­ту ию­ня (с 1979) и в На­таль­ин день 26 августа (8 сентября), ког­да празд­ну­ют­ся име­ни­ны Н.Н. Пуш­ки­ной-Лан­ской (с 1999).

В по­сёл­ке со­хра­нил­ся бывший ста­ро­об­рядческий мо­лит­вен­ный дом (XIX век; с 1993 года пра­во­слав­ная церковь Спа­са Пре­об­ра­же­ния; ко­ло­коль­ня, 2000 года).

По­лот­ня­но-За­во­дская бу­маж­ная фаб­ри­ка (тет­ра­ди, блок­но­ты, бу­ма­га для гоф­ри­ро­ва­ния, кар­тон для пло­ских сло­ёв гоф­ро­кар­то­на), пред­при­ятие ком­па­нии «Эко­по­ли­мер» (обо­ру­до­ва­ние для очи­ст­ки сточ­ных вод), ще­бё­ноч­ный за­вод.

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