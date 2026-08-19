ПОЛОЦКИЙ СИМЕОН

Монах, литератор, богослов, педагог. Учитель детей царя Алексея Михайловича : Федора , Софьи , Ивана. Яркий представитель силлабической поэзии.

Педагог и богослов

Симеон Полоцкий родился в Полоцке в 1629 году. Помимо него в семье было четверо детей.

Получил образование в Киево-Могилянской академии у Лазаря Барановича и в Виленской иезуитской академии. Вернувшись в Полоцк в 1656 году, принял монашеский постриг в православии и стал дидаскалом полоцкой православной братской школы. Тогда же познакомился с царем Алексеем Михайловичем (1645-1676) при посещении тем города.

В 1664 году Симеон уехал в Москву. Здесь по поручению царя в 1665 году он организовал школу при Заиконоспасском монастыре для обучения подьячих Приказа тайных дел, где был также преподавателем (в 1669 году его в этом сменил ученик Сильвестр Медведев).

Полоцкий выступал с идеей о том, что светские знания не противоречат истинной вере, отстаивал необходимость развития светского образования, приобщения к европейской культуре через изучение латинского языка.

Эти взгляды он воплощал как в Заиконоспасской школе, так и при обучении царских детей, став их наставником в 1667 году. Благодаря Полоцкому Федор, Софья и Иван получили хорошее образование, знали польский и латынь, Федор Алексеевич даже писал стихи. Для их обучения монах написал несколько сочинений: сборник стихов для чтения «Вертоград многоцветный», «Житие и учение Христа Господа и Бога нашего», «Книгу кратких вопросов и ответов катехизических», «Венец веры кафолической» (в этой книге Полоцкий пользовался Библией по тексту Вульгаты, часто цитировал западных Отцов церкви).

В 1680-х годах Симеон Полоцкий был одним из тех, кто стоял у истоков создания Славяно-греко-латинской академии . Ему приписывают авторство первоначального Устава академии, поданного царю Федору Алексеевичу на утверждение Сильвестром Медведевым в 1682 году.

Помимо педагогики, Симеон занимался и церковной деятельностью. В 1665 году он участвовал в подготовке Поместного собора по низложению патриарха Никона , который прошел в 1666 году при участии восточных патриархов. Этот же собор поручил Полоцкому написать сочинение, получившее название «Жезл правления» и призванное утвердить колеблющихся в вере. Оно было рекомендовано патриархами к прочтению христианами, однако в 1690 году, уже после смерти Симеона, книга была осуждена за наличествующие в ней католические ереси (например, хлебопоклонную ересь, связанную с вопросом о времени пресуществления Св. Даров). Именно по данной проблематике в 1673 году состоялся богословский диспут, в котором против Епифания Славинецкого выступал Симеон Полоцкий, представлявший «латинствующих». Тогда его взгляды еще на находили осуждения.

Полоцкий также занимался переводами трудов епископа Иерусалимской церкви Паисия Лигарида.

Литератор и общественно-политический деятель

Новым явлением в литературе XVII века стало силлабическое стихосложение, основанное на равном количестве слогов в строке, паузе в середине строки и ударении на предпоследнем слоге последнего слова. Расцвет силлабической поэзии связан с именем Симеона Полоцкого. Он был автором стихотворных сборников «Рифмологион» и «Вертоград многоцветный», а также переложенной на стихи «Псалтири рифмованной». Вирши Симеона, прославлявшие членов царской семьи, имели панегирический характер. Творчество Полоцкого и его продолжателей – Сильвестра Медведева и Кариона Истомина – носило черты литературы барокко с ее аллегориями, метафорами, языковыми заимствованиями. Полоцкий также написал два драматургических произведения для зарождавшегося театра: «Комедия о Навуходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех в пещи не сожженных» и «Комедия притчи о Блудном сыне».

В литературных произведениях Симеона Полоцкого нашли выражение и его общественно-политические представления. Он видел реальное воплощение «общего блага» и «всеобщей справедливости» в царском правосудии. Провозглашенный им принцип равного суда был абсолютистским принципом равенства подданных перед монархом. Полоцкий высказывал мысли о внесословной значимости человека, призывал ценить его не за происхождение, а по заслугам, вкладу в «общее благо». В то же время Симеон выступал за укрепление сословного строя, но предлагал смягчить угнетение крестьян и холопов, чтобы избежать народных восстаний.

В своих сочинениях Симеон Полоцкий создал образ идеального монарха – мудрого, просвещенного, справедливого, стоящего на страже закона. Долг истинного монарха, как он полагал, – заботиться о просвещении своих подданных. Полоцкий считал, что распространение в русском обществе просвещения является основой процветания государства и нравственности его жителей.