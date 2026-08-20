ПОЛОЦКИЙ ПОХОД 1562-1563

ПОЛОЦКИЙ ПОХОД 1562-1563 годов - од­но из круп­ней­ших во­ен­ных пред­при­ятий русских войск в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов , на­прав­лен­ное на за­хват города По­лоцк, яв­ляв­ше­го­ся круп­ней­шей кре­по­стью на пу­ти от гра­ни­цы Русского государства к сто­ли­це Ве­ли­ко­го княжества Ли­тов­ско­го - Виль­но.

Ре­ше­ние о полоцком походе при­ня­то в Мо­ск­ве в но­ябре 1562 года. Од­ной из официальных при­чин по­хо­да бы­ла про­воз­гла­ше­на борь­ба с рас­про­стра­нив­шим­ся в По­лоц­ке про­тес­тан­тиз­мом («лю­тор­ской ере­сью»). 30.11.1562 года русские вой­ска во гла­ве с ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным вы­сту­пи­ли из Мо­ск­вы, 5.1.1563 года при­бы­ли в Ве­ли­кие Лу­ки, а 10 января вы­сту­пи­ли к По­лоц­ку. Русские вой­ска вклю­ча­ли пол­ки: боль­шой, пра­вой ру­ки, пе­ре­до­вой, ле­вой ру­ки, сто­ро­же­вой, а так­же артилерийский на­ряд, ер­то­ул и ре­зерв­ный («ца­рёв») полк. Об­щая до­ку­мен­таль­но за­фик­си­ро­ван­ная чис­лен­ность войск, вклю­чая ре­зерв­ный полк, со­став­ля­ла 31206 человек. С дво­ря­на­ми шли бое­вые хо­ло­пы, точ­ное чис­ло ко­то­рых не­из­вест­но; воз­мож­но, ко­ли­че­ст­во русской кон­ни­цы дос­ти­га­ло 30-40 тысяч всад­ни­ков. К на­ча­лу оса­ды в По­лоц­ке на­хо­ди­лось около 2,5 тысяч вои­нов (в том числе польский гар­ни­зон, на­счи­ты­вав­ший 400-500 человек). Под за­щи­ту городских стен при­бы­ло несколько ты­сяч бе­жен­цев из городской ок­ру­ги, в слу­чае дол­гой оса­ды это оз­на­ча­ло, что за­па­сов про­до­воль­ст­вия хва­тит не­на­дол­го.

Иван IV от­пра­вил в По­лоцк по­сла из за­хва­чен­ных в плен го­ро­жан с пред­ло­же­ни­ем сдать­ся и пе­рей­ти в русское под­дан­ст­во на ус­ло­ви­ях са­мих по­ло­чан, од­на­ко по­сол был ими убит. 31 января на­ча­лась рас­ста­нов­ка пол­ков во­круг кре­по­сти для оса­ды и штур­ма; бы­ли по­строе­ны ту­ры (де­ре­во-зем­ля­ные осад­ные ук­ре­п­ле­ния), за ко­то­ры­ми раз­мес­ти­лась осад­ная ар­тил­ле­рия.

Пер­вая по­пыт­ка штур­ма го­ро­да пред­при­ня­та 5 февраля. Стрель­цы под ко­мандованием И. Го­лох­ва­сто­ва по­дожг­ли кре­по­ст­ную баш­ню над Западной Дви­ной, взя­ли её и во­шли в ост­рог. Од­на­ко удер­жать­ся в го­ро­де они не смог­ли и от­сту­пи­ли. До ве­че­ра 5 февраля По­лоцк об­стре­ли­ва­ла лёг­кая и сред­няя ар­тил­ле­рия, 8 февраля на­чал­ся об­стрел го­ро­да из круп­но­ка­ли­бер­ных ору­дий, 9 февраля на по­са­де вспых­нул по­жар, унич­то­жив­ший поч­ти 3 тысячи дво­ров. Од­но­вре­мен­но с по­жа­ром на­чал­ся вто­рой штурм го­ро­да. Дво­ря­не под ко­мандованием кня­зей Д.Ф. Обо­лен­ско­го-Те­леп­нё­ва Ов­чи­ни­на (из ро­да Обо­лен­ских) и Д.И. Хво­ро­сти­ни­на, прой­дя че­рез пы­лаю­щие ули­цы, «втоп­та­ли» поль­ский гар­ни­зон в за­мок, но взять его не смог­ли.

К 9 февраля По­лоцк был час­тич­но взят, жи­те­ли го­ро­да на­ча­ли сда­вать­ся. В рас­по­ло­же­ние русских войск вы­шло, по различным дан­ным, от 11 до 24 тысяч че­ло­век (в основном го­ро­жане и на­се­ле­ние сель­ской ок­ру­ги, ук­рыв­шее­ся в По­лоц­ке). 9-11 февраля тя­жё­лая ар­тил­ле­рия и ту­ры пе­ре­но­си­лись к сте­нам зам­ка. Не­пре­рыв­ный огонь длил­ся несколько су­ток, бы­ло раз­ру­ше­но 40 ук­реп­лён­ных уча­ст­ков сте­ны из 204. Ут­ром 15 февраля де­ле­га­ция свя­щен­ни­ков и го­ро­жан во гла­ве с по­лоц­ким вла­ды­кой Ар­се­ни­ем объ­я­ви­ла о сда­че го­ро­да. Из По­лоц­ка вы­шло свыше 11,1 тысяч человек. Ге­рои­че­ски сра­жав­ший­ся польский гар­ни­зон был от­пу­щен с раз­вёр­ну­ты­ми зна­мё­на­ми и ору­жи­ем в ру­ках. Ко­ман­ди­ры-рот­ми­ст­ры по­лу­чи­ли от Ива­на IV бо­га­тые да­ры - со­бо­ли­ные шу­бы, под­ши­тые дра­гоцен­ны­ми тка­ня­ми. Основную мас­су го­ро­жан не тро­ну­ли, хо­ди­ли слу­хи о каз­нях в По­лоц­ке 5 мо­на­хов-бер­нар­дин­цев и по­лоц­ких ев­ре­ев, не по­же­лав­ших при­нять кре­ще­ние. В го­ро­де был ос­тав­лен русский гар­ни­зон во гла­ве с князь­я­ми И.П. Шуй­ским, П.С. Се­реб­ря­ным и В.С. Се­реб­ря­ным. По от­но­ше­нию к ме­ст­но­му на­се­ле­нию вое­во­ды, в со­от­вет­ст­вии с цар­ским на­ка­зом, долж­ны бы­ли ру­ко­во­дство­вать­ся ме­ст­ны­ми обы­чая­ми. 27 февраля Иван IV по­ки­нул свои но­вые вла­де­ния и от­пра­вился в Мо­ск­ву.

Ус­пех русских войск в полоцком походе стал их наи­боль­шим дос­ти­же­ни­ем на ли­товском фрон­те. По­лоцк ока­зал­ся са­мой даль­ней точ­кой про­дви­же­ния Русского государства на западном на­прав­ле­нии в XVI веке, на­ча­лось вклю­че­ние этих зе­мель в его со­ци­аль­но-эко­но­мическую сис­те­му и хо­зяйственное ос­вое­ние По­лоц­ко­го по­ве­та русскими вла­стя­ми. По­лоцк и его ок­ре­ст­но­сти на­хо­ди­лись в со­ста­ве Русского государства до 1579 года, ко­гда бы­ли от­воё­ва­ны вой­ска­ми польского ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия .

Исторические ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 2000. Т. 13;

Кни­га По­лоц­ко­го по­хо­да 1563 г.: ис­сле­до­ва­ние и текст / Сост. К.В. Пет­ров. СПб., 2004.

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