ПОЛОЦКИЕ СРАЖЕНИЯ 1812

ПОЛОЦКИЕ СРАЖЕНИЯ 1812 года - сражения между российскими войсками и Великой армией в районе городе Полоцк во время Отечественной войны 1812 года .

Пер­вое полоцкое сражение со­стоя­лось 5-6(17-18) августа. С на­ча­лом от­сту­п­ле­ния российской 1-й Западной ар­мии (ко­мандующий - генерал от инфантерии М.Б. Барк­лай де Тол­ли) её 1-й кор­пус (генерал-лейтенант П.Х. Вит­ген­штейн; свыше 17 тысяч человек) в кон­це ию­ля ото­шёл на ру­беж се­вер­нее По­лоц­ка, имея за­да­чу удер­жи­вать ли­нию по реке Западная Дви­на и при­кры­вать пе­тербургское и риж­ское на­прав­ле­ния. В на­ча­ле ав­гу­ста к По­лоц­ку вы­дви­ну­лись 2 французских кор­пу­са (все­го свыше 30 тысяч человек) под об­щим ко­мандованием мар­ша­ла Н.Ш. Уди­но с це­лью от­ре­зать российский кор­пус от Пско­ва и Санкт-Пе­тер­бур­га. 5(17) августа российские вой­ска не­ожи­дан­но на­нес­ли удар по цен­тру по­зи­ции про­тив­ни­ка, что­бы разъ­е­ди­нить французские си­лы. По­не­ся по­те­ри (Уди­но был тя­же­ло ра­нен), фран­цу­зы ото­шли за Западную Дви­ну. На сле­дую­щий день 3 французские ди­ви­зии под ко­мандованием генерала Л. Сен-Си­ра при под­держ­ке ог­ня 60 артилерийских ору­дий пред­при­ня­ли контр­на­сту­п­ле­ние. Од­на­ко 3 ата­ки по цен­тру и ле­во­му флан­гу российских по­зи­ций ус­пе­ха не име­ли. Российская ка­ва­ле­рия от­бро­си­ла про­тив­ни­ка и пре­сле­до­ва­ла его до пред­ме­сть­ев По­лоц­ка, где Сен-Сир ед­ва не по­пал в плен. 9(21) августа кор­пус Вит­ген­штей­на ото­шёл к селу Си­во­ши­но и за­нял вы­год­ную по­зи­цию на реке Дрис­са (Дры­са). Сен-Сир не от­ва­жил­ся ата­ко­вать его, от­вёл вой­ска к По­лоц­ку и за­нял­ся ук­ре­п­ле­ни­ем сво­их по­зи­ций. До 5(17) октября ме­ж­ду про­тив­ни­ка­ми про­ис­хо­ди­ли лишь отдельные стыч­ки.

Таким образом, план французского ко­ман­до­ва­ния от­тес­нить и унич­то­жить российские вой­ска не был вы­пол­нен. Кор­пус Вит­ген­штей­на, ско­вав си­лы про­тив­ни­ка на этом на­прав­ле­нии, ос­ла­бил его главную груп­пи­ров­ку. Фран­цу­зы бы­ли вы­ну­ж­де­ны от­ка­зать­ся от ак­тив­ных дей­ст­вий на пра­вом бе­ре­гу Западной Дви­ны и ог­ра­ни­чить­ся удер­жа­ни­ем это­го ру­бе­жа, не до­пус­кая по­яв­ле­ния российских войск на сво­их ком­му­ни­ка­ци­ях.

Вто­рое полоцкое сражение про­изо­шло 6-8(18-20) октября. Во вре­мя контр­на­сту­п­ле­ния российской ар­мии кор­пус Сен-Си­ра (около 30 тысяч человек) по­лу­чил от французского императора На­по­ле­о­на I за­да­чу при­кры­вать ком­му­ни­ка­цию Минск - Смо­ленск с се­ве­ра. Кор­пус Вит­ген­штей­на по­сле уси­ле­ния его пе­тербургским опол­че­ни­ем и при­быв­шим из-под Ри­ги кор­пу­сом генерал-лейтенанта Ф.Ф. Штейн­ге­ля (все­го около 50 тысяч человек) дол­жен был пе­ре­пра­вить­ся че­рез Западную Дви­ну вы­ше По­лоц­ка, обой­ти французские вой­ска с ты­ла, от­бро­сить их на тер­ри­то­рию Ли­товского княжества и, со­еди­нив­шись с ар­ми­ей адмирала П.В. Чи­ча­го­ва, вес­ти пре­сле­до­ва­ние от­сту­пав­шей ар­мии На­по­ле­о­на I. Вит­ген­штейн раз­де­лил свои вой­ска на 3 ко­лон­ны, для на­сту­п­ле­ния на По­лоцк с трёх сто­рон, а кор­пус Штейн­ге­ля по­лу­чил отдельную за­да­чу - пе­ре­пра­вить­ся на ле­вый бе­рег Западной Дви­ны и зай­ти про­тив­ни­ку в тыл. 5(17) октября российские вой­ска со­сре­до­то­чи­лись во­круг По­лоц­ка, а 6(18) октября они ата­ко­ва­ли французские по­зи­ции, но на­сту­павшие ко­лон­ны дей­ст­во­ва­ли изо­ли­ро­ван­но, что по­зво­ли­ло фран­цу­зам со­про­тив­лять­ся, не­смот­ря на чис­лен­ное мень­шин­ст­во. 7(19) октября Вит­ген­штейн не пред­при­ни­мал ак­тив­ных дей­ст­вий. Од­на­ко, ко­гда с на­сту­п­ле­ни­ем тем­но­ты французские вой­ска по­ки­да­ли го­род, российские вой­ска на­ча­ли ата­ку и но­чью 8(20) октября всту­пи­ли в По­лоцк , но к это­му вре­ме­ни поч­ти все час­ти про­тив­ни­ка ус­пе­ли пе­ре­пра­вить­ся че­рез Западную Дви­ну и под­жечь мост. Ут­ром 8(20) октября французские час­ти генерала К.Ф. фон Вре­де вне­зап­но ата­ко­ва­ли аван­гард кор­пу­са Штейн­ге­ля, изо­ли­ро­ван­но дей­ст­во­вав­ше­го на ле­вом бе­ре­гу Западной Дви­ны, и на­нес­ли ему по­ра­же­ние. Для ис­прав­ле­ния си­туа­ции Вит­ген­штейн на­пра­вил Штейн­ге­лю 12-ты­сяч­ный от­ряд и ус­ко­рил со­ору­же­ние пе­ре­прав у По­лоц­ка. 11(23) октября российские вой­ска пе­ре­пра­ви­лись че­рез ре­ку, тес­ня про­тив­ни­ка на юго-за­пад, за­ня­ли Ле­пель и раз­вер­ну­ли пре­сле­до­ва­ние ос­тат­ков Ве­ли­кой ар­мии.

Российские вой­ска в хо­де сра­же­ния, пе­рей­дя от ак­тив­ной обо­ро­ны в контр­на­сту­п­ле­ние, за­ня­ли очень важ­ную стра­те­гическую по­зи­цию. Од­на­ко раз­де­ле­ние сил, от­сут­ст­вие раз­вед­ки и чёт­ко­го взаи­мо­дей­ст­вия вой­ско­вых ко­лонн, их изо­ли­ро­ван­ность при­ве­ли к боль­шим по­те­рям. По­те­ри французской сто­ро­ны в хо­де сра­же­ния со­ста­ви­ли до 7 тысяч человек, рос­сий­ской - около 8 тысяч человек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)