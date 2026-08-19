ПОЛОЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПОЛОЦКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе Российской империи.
Образована указом императрицы Екатерины II от 24.8 (4.9).1776 года путём переименования Псковской губернии и изъятия из её состава Псковской и Великолуцкой провинций. Включала территории Полоцкой, Витебской и Двинской провинций, образованных в 1772 году в составе Псковской губернии, на землях, присоединённых к Российской империи по 1-му разделу Речи Посполитой (1772). Центр - город Полоцк. Площадь свыше 39,2 тысяч км2. Население свыше 585 тысяч человек. Указом императрицы Екатерины II от 22.3(2.4).1777 года Полоцкая губерния разделена на 11 уездов: Велижский, Витебский, Городокский (Городецкий), Дриссенский (Дрызинский), Динабургский (Дюнебургский), Люцинский, Невельский, Полоцкий, Режицкий, Себежский, Суражский. Указом императрицы Екатерины II от 10(21).1.1778 года Полоцкая губерния преобразована в Полоцкое наместничество. После 2-го раздела Речи Посполитой (1793) к Полоцкому наместничеству присоединена территория с городом Лепель, ставшим центром вновь созданного Лепельского уезда, а также левобережная часть города Полоцк. Упразднена согласно указу императора Павла I от 12(23).12.1796 года, её территория вошла в состав вновь созданной Белорусской губернии.