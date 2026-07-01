ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. В международном праве - официальное лицо, наделённое полномочиями действовать от имени государства в сфере международных отношений.

1) в ме­ж­ду­народном пра­ве - офи­ци­аль­ное ли­цо, на­де­лён­ное пол­но­мо­чия­ми дей­ст­во­вать от име­ни го­су­дар­ст­ва в сфе­ре ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний. Полномочный представитель мо­жет осу­ще­ст­в­лять ди­пло­ма­тические пол­но­мо­чия (смотреть Ди­пло­ма­ти­че­ский пред­ста­ви­тель ), пред­став­лять стра­ну в ме­ж­ду­народных и национальных су­деб­ных ин­стан­ци­ях, уча­ст­во­вать в пе­ре­го­во­рах и под­пи­сы­вать со­гла­со­ван­ные тек­сты со­гла­ше­ний от име­ни го­су­дар­ст­ва; 2) в кон­сти­туционном пра­ве - ли­цо, осу­ще­ст­в­ляю­щее специальные функ­ции от име­ни и по по­ру­че­нию государственного ор­га­на или об­ще­ст­вен­но­го объ­е­ди­не­ния в пре­де­лах ком­пе­тен­ции это­го ор­га­на или объ­е­ди­не­ния. Полномочный представитель мо­жет дей­ст­во­вать на по­сто­ян­ной ос­но­ве или ad hoс (вре­мен­но, до за­вер­ше­ния вы­пол­не­ния воз­ло­жен­ных функ­ций).

Полномочный представитель государственных ор­га­нов осу­ще­ст­в­ля­ют раз­но­об­раз­ные функ­ции (пред­ста­ви­тель­ст­во ин­те­ре­сов упол­но­мо­чив­ших их лиц в тер­ри­то­ри­аль­ных еди­ни­цах или других государственных ор­га­нах, вы­пол­не­ние осо­бых по­ру­че­ний), уча­ст­ву­ют в за­се­да­ни­ях этих ор­га­нов и их струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний без специального раз­ре­ше­ния упол­но­мо­чив­ше­го их ли­ца.

Ин­сти­тут полномочного представителя пре­зи­ден­та пре­ду­смот­рен на кон­сти­туционном уров­не в Азер­бай­джа­не, Бе­ло­рус­сии и Рос­сии. Пре­зи­дент РФ на­зна­ча­ет сво­их пол­но­моч­ных пред­ста­ви­те­лей в другие государственные ор­га­ны (Кон­сти­ту­ци­он­ный суд, па­ла­ты Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния) и в фе­де­раль­ные ок­ру­га. Полномочный представитель яв­ля­ет­ся фе­де­раль­ным государственным слу­жа­щим и вхо­дит в со­став Ад­ми­ни­ст­ра­ции Пре­зи­ден­та, его дея­тель­ность ко­ор­ди­ни­ру­ет ру­ко­во­ди­тель Ад­ми­ни­ст­ра­ции Пре­зи­ден­та. Полномочный представитель пре­зи­ден­та в фе­де­раль­ном ок­ру­ге обес­пе­чи­ва­ет ко­ор­ди­на­цию дея­тель­но­сти фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти в ок­ру­ге, ор­га­ни­зу­ет взаи­мо­дей­ст­вие этих ор­га­нов с ор­га­на­ми государственной вла­сти субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции, ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и об­щественными объ­е­ди­не­ния­ми; со­гла­со­вы­ва­ет про­ек­ты ре­ше­ний фе­де­раль­ных ор­га­нов государственной вла­сти, за­тра­ги­ваю­щие ин­те­ре­сы ок­ру­га или вхо­дя­щих в его со­став субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции; по по­ру­че­нию пре­зи­ден­та ор­га­ни­зу­ет про­ве­де­ние со­гла­си­тель­ных про­це­дур для раз­ре­ше­ния раз­но­гла­сий ме­ж­ду ор­га­на­ми государственной вла­сти Российской Фе­де­ра­ции и вхо­дя­щих в со­став ок­ру­га субъ­ек­тов РФ; вно­сит Пре­зи­ден­ту РФ пред­ло­же­ния о при­ос­та­нов­ле­нии дей­ст­вия ак­тов ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти субъ­ек­тов РФ. Полномочный представитель име­ет пра­во бес­пре­пят­ст­вен­но­го дос­ту­па в лю­бые ор­га­ни­за­ции, рас­по­ло­жен­ные в фе­де­раль­ном ок­ру­ге, при осу­ще­ст­в­ле­нии сво­их пол­но­мо­чий.

Пра­ви­тель­ст­во РФ на­зна­ча­ет полномочного представителя в па­ла­ты Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния и выс­шие су­деб­ные ин­стан­ции. Дея­тель­ность полномочного представителя Пра­ви­тель­ст­ва РФ в Со­ве­те Фе­де­ра­ции и полномочный представитель Пра­ви­тель­ст­ва РФ в Государственной ду­ме ко­ор­ди­ни­ру­ет пред­се­да­тель Ко­мис­сии Пра­ви­тель­ст­ва по за­ко­но­про­ект­ной дея­тель­но­сти. Полномочные представители уча­ст­ву­ют в за­се­да­ни­ях па­лат и их струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний; со­гла­со­вы­ва­ют про­ек­ты до­ку­мен­тов, на­прав­ляе­мых пра­ви­тель­ст­вом в па­ла­ты; пред­став­ля­ют со­гла­со­ван­ную по­зи­цию пра­ви­тель­ст­ва по рас­смат­ри­вае­мым за­ко­но­про­ек­там; ин­фор­ми­ру­ют его о про­хо­ж­де­нии пра­ви­тельственных ини­циа­тив в па­ла­тах пар­ла­мен­та; ко­ор­ди­ни­ру­ют ра­бо­ту статс-сек­ре­та­рей, за­мес­ти­те­лей ру­ко­во­ди­те­лей фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти по во­про­сам, свя­зан­ным с за­ко­но­дательным про­цес­сом; вы­яв­ля­ют слу­чаи не­со­от­вет­ст­вия по­зи­ций фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти, пред­став­ляе­мых ли­бо ог­ла­шае­мых в па­ла­те, по­зи­ции пра­ви­тель­ст­ва. Полномочный представитель в Кон­сти­ту­ци­он­ном су­де РФ и Вер­хов­ном су­де РФ обес­пе­чи­ва­ет ко­ор­ди­на­цию дея­тель­но­сти по пред­став­ле­нию ин­те­ре­сов Пра­ви­тель­ст­ва РФ в дан­ных ор­га­нах.

В за­ко­но­да­тель­ст­ве РФ пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся воз­мож­ность уча­стия полномочного представителя об­щественных объ­е­ди­не­ний в дея­тель­но­сти государственных ор­га­нов и ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций. Так, на­цио­наль­но-куль­тур­ные ав­то­но­мии мо­гут че­рез сво­их полномочных представителей уча­ст­во­вать в дея­тель­но­сти ме­ж­ду­народных не­пра­ви­тельственных ор­га­ни­за­ций, а полномочный представитель об­щественных объ­е­ди­не­ний ин­ва­ли­дов - при­вле­кать­ся ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния для под­го­тов­ки и при­ня­тия ре­шений, за­тра­ги­ваю­щих ин­те­ре­сы ин­ва­ли­дов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)