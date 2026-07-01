ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. В международном праве - официальное лицо, наделённое полномочиями действовать от имени государства в сфере международных отношений.
1) в международном праве - официальное лицо, наделённое полномочиями действовать от имени государства в сфере международных отношений. Полномочный представитель может осуществлять дипломатические полномочия (смотреть Дипломатический представитель), представлять страну в международных и национальных судебных инстанциях, участвовать в переговорах и подписывать согласованные тексты соглашений от имени государства; 2) в конституционном праве - лицо, осуществляющее специальные функции от имени и по поручению государственного органа или общественного объединения в пределах компетенции этого органа или объединения. Полномочный представитель может действовать на постоянной основе или ad hoс (временно, до завершения выполнения возложенных функций).
Полномочный представитель государственных органов осуществляют разнообразные функции (представительство интересов уполномочивших их лиц в территориальных единицах или других государственных органах, выполнение особых поручений), участвуют в заседаниях этих органов и их структурных подразделений без специального разрешения уполномочившего их лица.
Институт полномочного представителя президента предусмотрен на конституционном уровне в Азербайджане, Белоруссии и России. Президент РФ назначает своих полномочных представителей в другие государственные органы (Конституционный суд, палаты Федерального собрания) и в федеральные округа. Полномочный представитель является федеральным государственным служащим и входит в состав Администрации Президента, его деятельность координирует руководитель Администрации Президента. Полномочный представитель президента в федеральном округе обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнит. власти в округе, организует взаимодействие этих органов с органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и общественными объединениями; согласовывает проекты решений федеральных органов государственной власти, затрагивающие интересы округа или входящих в его состав субъектов Федерации; по поручению президента организует проведение согласительных процедур для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и входящих в состав округа субъектов РФ; вносит Президенту РФ предложения о приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов РФ. Полномочный представитель имеет право беспрепятственного доступа в любые организации, расположенные в федеральном округе, при осуществлении своих полномочий.
Правительство РФ назначает полномочного представителя в палаты Федерального собрания и высшие судебные инстанции. Деятельность полномочного представителя Правительства РФ в Совете Федерации и полномочный представитель Правительства РФ в Государственной думе координирует председатель Комиссии Правительства по законопроектной деятельности. Полномочные представители участвуют в заседаниях палат и их структурных подразделений; согласовывают проекты документов, направляемых правительством в палаты; представляют согласованную позицию правительства по рассматриваемым законопроектам; информируют его о прохождении правительственных инициатив в палатах парламента; координируют работу статс-секретарей, заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с законодательным процессом; выявляют случаи несоответствия позиций федеральных органов исполнительной власти, представляемых либо оглашаемых в палате, позиции правительства. Полномочный представитель в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ обеспечивает координацию деятельности по представлению интересов Правительства РФ в данных органах.
В законодательстве РФ предусматривается возможность участия полномочного представителя общественных объединений в деятельности государственных органов и международных организаций. Так, национально-культурные автономии могут через своих полномочных представителей участвовать в деятельности международных неправительственных организаций, а полномочный представитель общественных объединений инвалидов - привлекаться органами исполнительной власти и местного самоуправления для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.