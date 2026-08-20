ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - объединение равноправных лиц на основе договора для осуществления предпринимательской деятельности под общей фирмой.
Объединение равноправных лиц на основе договора для осуществления предпринимательской деятельности под общей фирмой. В некоторых странах полное товарищество создаётся в форме юридического лица (Россия, Франция, Белоруссия), другие страны не признают его правосубъектности (Германия, Швейцария), в странах англосаксонской системы права (Великобритания, США) полное товарищество не является юридическим лицом, однако может выступать от своего имени в гражданском обороте и в суде.
Первые подобные объединения появились ещё в Древнем Риме в среде торговцев. В XXI веке полное товарищество известны практически всем правопорядкам мира (английское General partnership, немецкое Kollektivgesellschaft, offene Handelsgesellschaft, французское Société en nom collectif). Они создаются в основном в банковской, инвестиционной, страховой, консалтинговой и строительной сферах, участвуют в международном коммерческом обороте.
В российском гражданском праве полное товарищество - коммерческая организация с разделённым на доли складочным капиталом, участники которого (полные товарищи) занимаются предпринимательской деятельностью от его имени и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Участниками полного товарищества могут быть индивидуальные предприниматели и/или коммерческие организации, но при этом лицо может быть участником только одного полного товарищества. Товарищество создаётся и действует на основании учредительного договора, подписываемого всеми участниками. В учредительном договоре фиксируются: условия их участия в деятельности полного товарищества и управлении им; размер, состав и порядок формирования его складочного капитала; размер и порядок изменения долей каждого из участников в складочном капитале; условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков и так далее. Вкладом участника могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена (наименования) всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и слов «полное товарищество». Как правило, каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, но при этом он не вправе без согласия остальных участников совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества, под угрозой возмещения убытков или передачи товариществу всей полученной выгоды.
Имущество, созданное за счёт вкладов участников, а также произведённое и приобретённое товариществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются, как правило, между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале. Участники солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества, причём участник, не являющийся его учредителем, а вступивший позднее, отвечает наравне с другими по обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество, а выбывший из товарищества участник, отвечает по его обязательствам, возникшим до момента выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух следующих лет. Напротив, обращение взыскания на долю участника в складочном капитале по его собств. долгам допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия долгов.
Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от участия в товариществе либо передав свою долю другому участнику. Иными случаями выбытия являются смерть участника, признание безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным либо несостоятельным (банкротом), обращение взыскания на долю в складочном капитале и прочие. Исключение участника возможно только в судебном порядке по единогласному решению остающихся участников и при наличии к тому серьёзных оснований (например, грубого нарушения обязанностей или обнаружившейся неспособности к разумному ведению дел). Выбывшему участнику (его наследнику или правопреемнику) выплачивается стоимость части имущества товарищества, как правило, соответствующей его доле в складочном капитале, возможна и выдача имущества в натуре. Наследники и правопреемники участников могут вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников.
Полное товарищество ликвидируется по решению его участников или суда, а также в случае, когда в товариществе остаётся единственный участник, если он не решит преобразовать его в хозяйственное общество.