ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ - официальный и наиболее полный сборник законодательных актов Русского государства и Российской империи за 1649-1913 годы.

(ПСЗ), офи­ци­аль­ный и наи­бо­лее пол­ный сбор­ник за­ко­но­да­тель­ных ак­тов Русского го­су­дар­ст­ва и Российской им­пе­рии за 1649-1913 годы. Из­да­ва­лось Вто­рым от­де­ле­ни­ем Соб­ст­вен­ной Е.И.В. кан­це­ля­рии (1830-1882), Ко­ди­фи­ка­ци­он­ным от­де­лом при Государственном со­ве­те (1882-1893), От­де­ле­ни­ем Сво­да за­ко­нов Го­су­дар­ст­вен­ной кан­це­ля­рии (1893-1916). Со­сто­ит из трёх со­б­ра­ний. Пред­став­ля­ет со­бой хро­но­ло­гическую ин­кор­по­ра­цию раз­но­об­раз­но­го за­ко­но­дательного и ино­го ма­те­риа­ла: имен­ных ука­зов, Вы­со­чай­ших по­ве­ле­ний, ма­ни­фе­стов, ре­ск­рип­тов; «уч­ре­ж­де­ний», по­ло­же­ний, уло­же­ний, ус­та­вов; Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ных «жур­на­лов» (по­ста­нов­ле­ний) Комитета ми­ни­ст­ров и Со­ве­та ми­ни­ст­ров, а так­же мне­ний Государственного со­ве­та, по­ло­же­ний Во­енного со­ве­та; Вы­со­чай­ше ут­вер­ждё­нных за­ко­нов, одоб­рен­ных Государственной ду­мой и Государственным со­ве­том; ме­ж­ду­народных со­гла­ше­ний и прочее. В ПСЗ не вклю­ча­лись ак­ты по цер­ков­но­му управ­ле­нию (од­на­ко вош­ли по­ста­нов­ле­ния о ре­ли­ги­оз­но-нрав­ст­вен­ной жиз­ни ми­рян), императорскому дво­ру и при­двор­но­му ве­дом­ст­ву. Ка­ж­дое со­б­ра­ние име­ет отдельную ну­ме­ра­цию за­ко­но­дательных ак­тов.

Под­го­тов­ка к из­да­нию 1-го и 2-го со­б­ра­ний за­ко­нов на­ча­та по рас­по­ря­же­нию императора Ни­ко­лая I, ко­то­рый ви­дел од­ну из глав­ных за­дач сво­его цар­ст­во­ва­ния в сис­те­ма­ти­за­ции отечественного за­ко­но­да­тель­ст­ва. Он при­знал не­удов­ле­тво­ри­тель­ной ра­бо­ту Ко­мис­сии со­став­ле­ния за­ко­нов, соз­дан­ной для ко­ди­фи­ка­ции за­ко­но­да­тель­ст­ва, в 1826 году уп­разд­нил её и об­ра­зо­вал Вто­рое от­де­ле­ние Собственной Е.И. В. кан­це­ля­рии. Фак­тическим ру­ко­во­ди­те­лем ра­бот по под­готов­ке ПСЗ стал М.М. Спе­ран­ский . Для вы­яв­ле­ния за­ко­но­дательных ак­тов про­ве­де­ны изы­ска­ния в ар­хи­вах ря­да центральных государственных уч­ре­ж­де­ний и со­став­ле­ны рее­ст­ры уза­ко­не­ний (эта ра­бо­та ра­нее час­тич­но бы­ла вы­пол­не­на Ко­мис­си­ей со­став­ле­ния за­ко­нов), по ним из около 3,6 тысяч ве­дом­ст­вен­ных сборников со­б­ра­ны са­ми уза­ко­не­ния и про­ве­де­на их про­вер­ка по под­лин­ни­кам за­ко­но­дательных ак­тов, ко­то­рая вы­яви­ла, что мно­гие из них име­ли двой­ные за­гла­вия и да­ты, не­ко­то­рые яв­ля­лись фрагментами различных ак­тов или же не но­си­ли за­ко­но­дательного ха­рак­те­ра и не под­ле­жа­ли из­да­нию.

Пер­вое со­б­ра­ние (45 то­мов) вы­пу­ще­но в 1830 году, вклю­ча­ет 30600 за­ко­но­дательных ак­тов, на­чи­ная от Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года (не во­шед­шие в не­го бо­лее ран­ние ак­ты с его пуб­ли­ка­ци­ей ут­ра­ти­ли си­лу) и кон­чая ак­та­ми, да­ти­ро­ван­ны­ми 3(15).12.1825 года (пе­ри­од ме­ж­ду­цар­ст­вия 1825 года). В со­б­ра­ние во­шли не толь­ко дей­ст­вую­щие, но и от­ме­нён­ные ак­ты. На­ря­ду с ак­та­ми, ис­хо­див­ши­ми от вер­хов­ной вла­сти, в не­го бы­ли вклю­че­ны и нор­ма­тив­ные ак­ты, из­да­вав­шие­ся от име­ни им­пе­ра­то­ра Се­на­том, ми­ни­стер­ст­ва­ми, Си­но­дом, а так­же не­ко­то­рые вре­мен­ные и ча­ст­ные рас­по­ря­же­ния, ряд су­деб­ных ре­ше­ний, по­лу­чив­ших ха­рак­тер пре­це­ден­та. Все ак­ты пе­ча­та­лись пол­но­стью - так, как они бы­ли из­да­ны пер­во­на­чаль­но. В со­став со­б­ра­ния не во­шла зна­чительная часть ак­тов 2-й половины XVII - 1-й четверти XIX веков, осо­бен­но XVIII века (до 1/3 ак­тов прав­ле­ния Пет­ра I, до 1/5 ак­тов прав­ле­ния императрицы Ан­ны Ива­нов­ны и так далее), что бы­ло сде­ла­но пре­имущественно по по­ли­тическим со­об­ра­же­ни­ям (например, опу­ще­ны ак­ты, кон­ста­ти­ро­вав­шие и объ­яс­няв­шие двор­цо­вые пе­ре­во­ро­ты). В отдельных то­мах 1-го со­б­ра­ния опуб­ли­ко­ва­ны: хро­но­ло­ги­че­ский (том 41) и ал­фа­вит­но-пред­мет­ный (том 42) ука­за­те­ли, шта­ты во­ен­но-су­хо­пут­ных, во­ен­но-мор­ских, ду­хов­ных и гражданских уч­ре­ж­де­ний, за­ко­ны о мун­ди­рах (том 43-44), тор­го­вые та­ри­фы (том 45). Позд­нее из­да­ны при­ло­же­ния к со­б­ра­нию: 3 кни­ги чер­те­жей и ри­сун­ков (пла­ны и гер­бы го­ро­дов и другие; 1839-1843 годы), имен­ной ука­за­тель (1873). Соб­ра­ние пред­став­ля­ло со­бой пер­вый этап си­сте­ма­ти­за­ции российского пра­ва (вто­рой этап - «Свод за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии», 1-е издание: 1832 год).

Вто­рое со­б­ра­ние (55 то­мов) вклю­ча­ет 61928 ак­тов с 12(24).12.1825 года по 28.2(12.3).1881 год (вре­мя цар­ст­во­ва­ния им­пе­ра­то­ров Ни­ко­лая I и Алек­сан­д­ра II ). Пер­вые 4 то­ма за конец 1825 - 1829 годы из­да­ны в 1830 году. То­ма 5-33 вы­хо­ди­ли еже­год­но, ка­ж­дый со­дер­жал ак­ты за ми­нув­ший год. За­тем то­ма вы­пус­ка­лись не­ре­гу­ляр­но, иног­да с пе­ре­ры­ва­ми или по два то­ма в год. Бо­лее опе­ра­тив­но официальная си­сте­ма­тическая пуб­ли­ка­ция за­ко­нов осу­щест­вля­лась с 1863 года в «Соб­ра­нии уза­ко­не­ний и рас­по­ря­же­ний пра­ви­тель­ст­ва». В кон­це ка­ж­до­го то­ма ПСЗ по­ме­ще­ны шта­ты уч­ре­ж­де­ний, ри­сун­ки, чер­те­жи, спи­сок опе­ча­ток, до­пол­не­ния к пре­ды­ду­щим то­мам со­б­ра­ния, а так­же хро­ноло­ги­че­ский и ал­фа­вит­но-пред­мет­ный ука­за­те­ли. В 1855 году из­да­но «До­пол­не­ние…» к то­мам за 1825-1850 годы, по за­вер­ше­нии из­да­ния - сквоз­ные ука­за­те­ли ко все­му 2-му со­б­ра­нию: ал­фа­вит­но-пред­мет­ный (том 1-4, 1885 год) и имен­ной (1911).

Третье со­б­ра­ние (33 то­ма) вы­пус­ка­лось еже­год­но в 1885-1916 годы, вклю­ча­ет 40846 за­ко­но­дательных ак­тов с 1(13).3.1881 года (дня вос­ше­ст­вия на пре­стол императора Алек­сан­д­ра III) до конца 1913 года. По струк­ту­ре ана­ло­гич­но 2-му со­б­ра­нию, но об­щие ука­за­те­ли к со­б­ра­нию не бы­ли под­го­тов­ле­ны. Под­го­тов­ка ПСЗ пре­кра­ти­лась по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года.

Циф­ро­вая ко­пия всех трёх пол­ных со­б­ра­ний за­ко­нов Российской им­пе­рии дос­туп­на на сай­те РНБ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)