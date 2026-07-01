ПОЛЛОК ДЖЕКСОН
ПОЛЛОК ДЖЕКСОН - американский живописец.
Родился в семье обедневшего фермера и до 16 лет кочевал вместе с семьёй по Калифорнии и Аризоне. Учился в Высшей школе художественных ремёсел в Лос-Анджелесе (с 1928), в это время ознакомился с доктринами теософии, что в дальнейшем повлияло на его творчество. Переехав в Нью-Йорк (1930), поступил в Лигу изучающих искусство, где обучался у представителя риджионализма Т.Х. Бентона; в 1936 году посещал экспериментальную мастерскую Д. Сикейроса. Тяжёлый алкоголизм, приведший к психическому расстройству, вынудил Поллока в 1938-1941 годы лечиться у психоаналитиков (последователей К.Г. Юнга), использовавших его рисунки в процессе терапии. Продолжал работать при поддержке программы «Федеральный художественный проект» (1935-1942), затем П. Гуггенхейм. Ранний период в живописи Поллока (до середины 1940-х годов) отмечен влияниями Бентона, мексиканского мурализма (особенно творчества Сикейроса и Х.К. Ороско), П. Пикассо, также мастеров европейского сюрреализма (прежде всего А. Массона и Х. Миро) и абстракционизма, прибывших в Нью-Йорк в начале 2-й мировой войны. В 1940-е годы исполнил монументальную роспись входа в нью-йоркскую резиденцию П. Гуггенхейм (ныне в Университете Айовы). Экспрессивные, укрупнённые формы в картинах Поллока наделены символикой подсознательного, трактованной в юнгианском духе и часто отсылающей к древнему тотемизму («Мужское и женское», около 1942 года, Музей искусства, Филадельфия; «Лунная женщина разрезает круг», 1942 год, Национальный музей современного искусства, Париж; «Волчица», 1943 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк).
В 1945 году Поллок женился на художнице Ли Краснер (1908-1984) и переселился в Ист-Хамптон на остров Лонг-Айленд. Здесь сложился особый метод Поллока, так назывемый дрипинг (от английского to drip - капать, стекать), состоящий в расплёскивании краски по расстеленному на полу холсту палкой, кистью, совком или разливании её струёй из продырявленной банки. В период 1947-1952 годов этим приёмом были созданы самые знаменитые абстракции Поллока («Один: Номер 31», 1950 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Осенний ритм», 1950 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Лавандовый туман», 1950 год, Национальная галерея искусства, Вашингтон). Исполняя картину, художник стремительно двигался вокруг холста, покрывая его брызгами, потёками, густыми пятнами краски. Процесс спонтанного творчества не был бесконтрольным, поскольку направлялся внутренним ощущением ритма, чувством цвета и равновесия масс. В картинах Поллока вихревые вращения, длительные горизонтальные пробеги и пересечения красочных потоков, прорывы в глубину не только передают внутреннее состояние художника, но и вторят ритмам природных стихий. Работы, созданные приёмом так называемой живописи действия (action painting), сделали Поллока наиболее видным мастером абстрактного экспрессионизма. В картинах после 1952 года вернулся к фигуративности, использующей символизм. Погиб в автомобильной катастрофе.