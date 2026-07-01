ПОЛЛОК ДЖЕКСОН

ПОЛЛОК ДЖЕКСОН - американский жи­во­пи­сец.

Ро­дил­ся в се­мье обед­нев­ше­го фер­ме­ра и до 16 лет ко­че­вал вме­сте с семь­ёй по Ка­ли­фор­нии и Ари­зо­не. Учил­ся в Выс­шей шко­ле ху­дожественных ре­мё­сел в Лос-Анд­же­ле­се (с 1928), в это вре­мя оз­на­комился с док­три­на­ми тео­со­фии, что в даль­ней­шем по­влия­ло на его твор­че­ст­во. Пе­ре­ехав в Нью-Йорк (1930), по­сту­пил в Ли­гу изу­чаю­щих искусство, где обу­чал­ся у пред­ста­ви­те­ля рид­жио­на­лиз­ма Т.Х. Бен­то­на; в 1936 году по­се­щал экс­пе­риментальную мас­тер­скую Д. Си­кей­ро­са. Тя­жё­лый ал­ко­го­лизм, при­вед­ший к пси­хическому рас­строй­ству, вы­ну­дил Поллока в 1938-1941 годы ле­чить­ся у пси­хо­ана­ли­ти­ков (по­сле­до­ва­те­лей К.Г. Юн­га), ис­поль­зо­вав­ших его ри­сун­ки в про­цес­се те­ра­пии. Про­дол­жал ра­бо­тать при под­держ­ке про­грам­мы «Фе­де­раль­ный ху­дожественный про­ект» (1935-1942), за­тем П. Гуг­ген­хейм. Ран­ний пе­ри­од в жи­во­пи­си Поллока (до середины 1940-х годов) от­ме­чен влия­ния­ми Бен­то­на, мексиканского му­ра­лиз­ма (осо­бен­но твор­че­ст­ва Си­кей­ро­са и Х.К. Оро­ско), П. Пи­кас­со, так­же мас­те­ров ев­ропейского сюр­реа­лиз­ма (пре­ж­де все­го А. Мас­со­на и Х. Ми­ро) и аб­ст­рак­цио­низ­ма , при­быв­ших в Нью-Йорк в на­ча­ле 2-й ми­ро­вой вой­ны. В 1940-е годы ис­пол­нил мо­ну­мен­таль­ную рос­пись вхо­да в нью-йорк­скую ре­зи­ден­цию П. Гуг­ген­хейм (ны­не в Университете Ай­о­вы). Экс­прес­сив­ные, ук­руп­нён­ные фор­мы в кар­ти­нах Поллока на­де­ле­ны сим­во­ли­кой под­соз­на­тель­но­го, трак­то­ван­ной в юн­ги­ан­ском ду­хе и час­то от­сы­лаю­щей к древ­не­му то­те­миз­му («Муж­ское и жен­ское», около 1942 года, Му­зей искусства, Фи­ла­дель­фия; «Лун­ная жен­щи­на раз­ре­за­ет круг», 1942 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Вол­чи­ца», 1943 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк).

В 1945 году Поллок же­нил­ся на ху­дож­ни­це Ли Крас­нер (1908-1984) и пе­ре­се­лил­ся в Ист-Хамп­тон на остров Лонг-Ай­ленд. Здесь сло­жил­ся осо­бый ме­тод Поллока, так назывемый дри­пинг (от английского to drip - ка­пать, сте­кать), со­стоя­щий в рас­плё­ски­ва­нии крас­ки по рас­сте­лен­но­му на по­лу хол­сту пал­кой, ки­стью, сов­ком или раз­ли­ва­нии её стру­ёй из про­ды­ряв­лен­ной бан­ки. В пе­ри­од 1947-1952 годов этим приё­мом бы­ли соз­да­ны са­мые зна­ме­ни­тые аб­ст­рак­ции Поллока («Один: Но­мер 31», 1950 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; «Осен­ний ритм», 1950 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; «Ла­ван­до­вый ту­ман», 1950 год, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон ). Ис­пол­няя кар­ти­ну, ху­дож­ник стре­ми­тель­но дви­гал­ся во­круг хол­ста, по­кры­вая его брыз­га­ми, по­тё­ка­ми, гус­ты­ми пят­на­ми крас­ки. Про­цесс спон­тан­но­го твор­че­ст­ва не был бес­кон­троль­ным, по­сколь­ку на­прав­лял­ся внутренним ощу­ще­ни­ем рит­ма, чув­ст­вом цве­та и рав­но­ве­сия масс. В кар­ти­нах Поллока вих­ре­вые вра­ще­ния, дли­тель­ные го­ри­зон­таль­ные про­бе­ги и пе­ре­се­че­ния кра­соч­ных по­то­ков, про­ры­вы в глу­би­ну не толь­ко пе­ре­да­ют внутреннее со­стоя­ние ху­дож­ни­ка, но и вто­рят рит­мам при­род­ных сти­хий. Ра­бо­ты, соз­дан­ные приё­мом так называемой жи­во­пи­си дей­ст­вия (action pain­ting), сде­ла­ли Поллока наи­бо­лее вид­ным мас­те­ром аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма. В кар­ти­нах по­сле 1952 года вер­нул­ся к фи­гу­ра­тив­но­сти, ис­поль­зую­щей сим­во­лизм. По­гиб в ав­то­мо­биль­ной ка­та­ст­ро­фе.