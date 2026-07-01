ПОЛЛИТ ГАРРИ

ПОЛЛИТ ГАРРИ - дея­тель британского и ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния.

Из ра­бо­чей се­мьи. В 1906 году всту­пил в Не­за­ви­си­мую ра­бо­чую пар­тию, с 1912 года член Британской со­циа­ли­стической пар­тии. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны вёл ан­ти­во­ен­ную про­па­ган­ду, в 1919 году ак­тив­ный уча­ст­ник дви­же­ния «Ру­ки прочь от Рос­сии». Один из ос­но­ва­те­лей Ком­му­ни­стической пар­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии (КПВ; 1920) и ав­то­ров её про­грам­мы «Путь Бри­та­нии к со­циа­лиз­му». С 1922 года член ЦК и По­лит­бю­ро ЦК, с 1943 года член Ис­пол­нительного комитета и По­ли­тического комитета КПВ. В 1921-1924 годы сек­ре­тарь Лон­дон­ско­го бю­ро Крас­но­го ин­тер­на­цио­на­ла проф­сою­зов. В 1924-1929 годы ге­не­раль­ный сек­ре­тарь «Дви­же­ния мень­шин­ст­ва», вы­сту­пав­ше­го про­тив по­ли­ти­ки пра­вых тред-юнио­нов и ли­де­ров Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии. В 1925 году при­го­во­рён к 12 месяцам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. В 1924-1943 годы член Ис­пол­нительного комитета Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (Ко­мин­тер­на). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те 3, 5, 6 и 7-го кон­грес­сов Ко­мин­тер­на. С 1929 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь КПВ (с пе­ре­ры­вом в 1939-1941 годы). В 1956 году с по­дав­ле­ни­ем советскими вой­ска­ми Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года и по­сле­до­вав­шим за этим кри­зи­сом в КПВ (её ря­ды по­ки­ну­ли свыше 7 тысяч человек) ос­та­вил пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря. В 1956-1960 годы председатель Ис­пол­нительного комитета КПВ. Воз­глав­лял де­ле­га­ции КПВ на 19-21-м съез­дах КПСС. Не при­нял осу­ж­де­ния куль­та лич­но­сти И.В. Ста­ли­на на 20-м съез­де КПСС.

Сочинения:

Selected articles and speeches. L., 1953-1954. Vol. 1-2;

Мар­ксизм и ра­бо­чее дви­же­ние в Ве­ли­ко­бри­та­нии. М., 1960.