ПОЛЛИТ ГАРРИ
ПОЛЛИТ ГАРРИ - деятель британского и международного рабочего движения.
Из рабочей семьи. В 1906 году вступил в Независимую рабочую партию, с 1912 года член Британской социалистической партии. В годы 1-й мировой войны вёл антивоенную пропаганду, в 1919 году активный участник движения «Руки прочь от России». Один из основателей Коммунистической партии Великобритании (КПВ; 1920) и авторов её программы «Путь Британии к социализму». С 1922 года член ЦК и Политбюро ЦК, с 1943 года член Исполнительного комитета и Политического комитета КПВ. В 1921-1924 годы секретарь Лондонского бюро Красного интернационала профсоюзов. В 1924-1929 годы генеральный секретарь «Движения меньшинства», выступавшего против политики правых тред-юнионов и лидеров Лейбористской партии. В 1925 году приговорён к 12 месяцам тюремного заключения. В 1924-1943 годы член Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (Коминтерна). Участвовал в работе 3, 5, 6 и 7-го конгрессов Коминтерна. С 1929 года генеральный секретарь КПВ (с перерывом в 1939-1941 годы). В 1956 году с подавлением советскими войсками Венгерского восстания 1956 года и последовавшим за этим кризисом в КПВ (её ряды покинули свыше 7 тысяч человек) оставил пост генерального секретаря. В 1956-1960 годы председатель Исполнительного комитета КПВ. Возглавлял делегации КПВ на 19-21-м съездах КПСС. Не принял осуждения культа личности И.В. Сталина на 20-м съезде КПСС.
Сочинения:
Selected articles and speeches. L., 1953-1954. Vol. 1-2;
Марксизм и рабочее движение в Великобритании. М., 1960.