ПОЛКОВНИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Советский режиссер мультипликационных фильмов.

Биография и карьера

Родился в 1906 г. В 1930 г. выпустился из Московского художественного училища памяти 1905 года. Начал свою работу в кино аниматором на студиях «Союзкино», «Союзтехфильм», «Военфильм». С 1931 г. художник-мультипликатор «Союзкинохроники». В 1932 г. был одним из деятельных участников кинопоезда «Союзкинохроники» - «кинофабрики на колесах».

С основания в 1936 г. студии «Союзмультфильм» работал там сначала аниматором, а с 1938 г. – режиссером. Первые рисованные фильмы Полковникова созданы в соавторстве с Л. Амальриком. В 1938–1941 гг. ими были сняты «Журнал политсатиры №1», «Лимпопо», «Бармалей».

В годы ВОВ Полковников трудился на «Воентехфильме» (1943 – 1946).

В 1946 г. режиссер снова на «Союзмультфильме», здесь он вместе с Амальриком творил над такими мультфильмами, как «Павлиний хвост» (1946), «Серая шейка» (1948), «Кукушка и скворец» (1949). С 1954 г. Полковников сотрудничал с режиссером-мультипликатором А. Снежко-Блоцкой («Заколдованный мальчик», 1955).

С 1956 г. показал себя как самостоятельный режиссер. Первой его работой стал фильм «Шакаленок и верблюд». Среди прославивших его мультфильмов – «Муравьишко-хвастунишка» (1961), «Тараканище» (1963), «Куда летишь, Витар?» (1971), «Как козлик землю держал» (1974).

Сотрудничал с такими мастерами мультипликации, как А. Трусов, Г. Брашишките, Р. Качанов, А. Винокуров и др.

В 1969 г. Владимир Иванович был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Его фильмы «Серая шейка», «Кукушка и скворец», «Волшебный магазин», «Скоро будет дождь» получили награды на различных зарубежных кинофестивалях. Важной наградой для художника стал орден Знак Почета.

Скончался В.И. Полковников в 1982 г. в Москве.