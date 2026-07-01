ПОЛК ДЖЕЙМС НОКС
ПОЛК ДЖЕЙМС НОКС - 11-й президент США.
Из семьи плантатора. В 1818 году окончил Университет Северной Каролины, с 1820 года занимался юридической практикой в городе Колумбия (штат Теннесси). В 1821-1823 годы секретарь в Сенате Теннесси, в 1823-1825 годы член Палаты представителей Теннесси, 4.3.1825-3.3.1839 годы член Палаты представителей США (председатель с 7.12.1835 года). В 1839-1841 годы губернатор Теннесси. Выдвинут кандидатом в президенты США от Демократической партии США по настоянию Э. Джэксона (кандидатура бывшего президента М. ВанБурена была отвергнута, поскольку тот не разделял экспансионистских требований южных штатов). В 1844 году избран президентом США, вступил в должность 4.3.1845 года. Подписал Орегонский договор 1846 года с Великобританией, по условиям которого граница США с Канадой прошла по 49° северной широты. Добился 29.12.1845 года от Мексики признания вхождения Техаса в состав США. Развязал американо-мексиканскую войну 1846-1848 годов, по результатам которой территория США увеличилась на 2,4 млн.км2. В выступлениях 2.12.1845 года и 29.4.1848 года сформулировал так называемую доктрину Полка, в которой отверг право европейских держав воздействовать дипломатическим путём на события у границ США и обосновал право США аннексировать соседние территории при угрозе их перехода под контроль европейских держав. «Доктрина Полка» стала шагом на пути империалистического перерождения Монро доктрины 1823 года. По инициативе Полка принят выгодный южным штатам низкий пошлинный тариф Уокера (действовал в 1846-1857 годы), учреждено Независимое казначейство (1846), регулировавшее финансы США до создания в 1913 году Федеральной резервной системы. Оставил пост президента 4.3.1849 года по истечении срока полномочий. Отказался баллотироваться на 2-й срок из-за проблем со здоровьем.
Сочинения:
The Diary of J.K. Polk during his Presidency, 1845-1849 / Ed. by M.M. Quaife. Chi., 1910. Vol. 1-4;
Correspondence. Nashville, 1969-2013. Vol. 1-12.