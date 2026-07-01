ПОЛК ДЖЕЙМС НОКС

ПОЛК ДЖЕЙМС НОКС - 11-й пре­зи­дент США.

Из се­мьи план­та­то­ра. В 1818 году окон­чил Университет Северной Ка­ро­ли­ны, с 1820 года за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой в городе Ко­лум­бия (штат Тен­нес­си). В 1821-1823 годы сек­ре­тарь в Се­на­те Тен­нес­си, в 1823-1825 годы член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей Тен­нес­си, 4.3.1825-3.3.1839 годы член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей США (пред­се­да­тель с 7.12.1835 года). В 1839-1841 годы гу­бер­на­тор Тен­нес­си. Вы­дви­нут кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ты США от Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США по на­стоя­нию Э. Джэксо­на (кан­ди­да­ту­ра бывшего пре­зи­ден­та М. ВанБу­ре­на бы­ла от­верг­ну­та, по­сколь­ку тот не раз­де­лял экс­пан­сио­ни­ст­ских тре­бо­ва­ний южных шта­тов). В 1844 году из­бран пре­зи­ден­том США, всту­пил в долж­ность 4.3.1845 года. Под­пи­сал Оре­гон­ский до­го­вор 1846 года с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го гра­ни­ца США с Ка­на­дой про­шла по 49° северной широты. До­бил­ся 29.12.1845 года от Мек­си­ки при­зна­ния вхо­ж­де­ния Те­ха­са в со­став США. Раз­вя­зал аме­ри­ка­но-мек­си­кан­скую вой­ну 1846-1848 годов, по ре­зуль­та­там ко­то­рой тер­ри­то­рия США уве­ли­чи­лась на 2,4 млн.км2. В вы­сту­п­ле­ни­ях 2.12.1845 года и 29.4.1848 года сфор­му­ли­ро­вал так называемую док­три­ну Полка, в ко­то­рой от­верг пра­во ев­ропейских дер­жав воз­дей­ст­во­вать ди­пло­ма­тическим пу­тём на со­бы­тия у гра­ниц США и обос­но­вал пра­во США ан­нек­си­ро­вать со­сед­ние тер­ри­то­рии при уг­ро­зе их пе­ре­хо­да под кон­троль ев­ропейских дер­жав. «Док­три­на Полка» ста­ла ша­гом на пу­ти им­пе­риа­ли­стического пе­ре­ро­ж­де­ния Мон­ро док­три­ны 1823 года . По ини­циа­ти­ве Полка при­нят вы­год­ный южным шта­там низ­кий по­шлин­ный та­риф Уо­ке­ра (дей­ст­во­вал в 1846-1857 годы), уч­ре­ж­де­но Не­за­ви­си­мое ка­зна­чей­ст­во (1846), ре­гу­ли­ро­вав­шее фи­нан­сы США до соз­да­ния в 1913 году Фе­де­раль­ной ре­зерв­ной сис­те­мы. Ос­та­вил пост пре­зи­ден­та 4.3.1849 года по ис­те­че­нии сро­ка пол­но­мо­чий. От­ка­зал­ся бал­ло­ти­ро­вать­ся на 2-й срок из-за про­блем со здо­ровь­ем.

Сочинения:

The Diary of J.K. Polk during his Pre­si­dency, 1845-1849 / Ed. by M.M. Quaife. Chi., 1910. Vol. 1-4;

Correspondence. Nashville, 1969-2013. Vol. 1-12.