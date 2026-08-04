ПОЛИВАНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Из дворян. Окончил Петербургскую частную гимназию при лютеранской церкви Св. Анны. 16.8.1871 поступил в Николаевское инженерное училище. 7.8.1874 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением во 2-й саперный батальон. 15.10.1874 прикомандирован к лейб-гвардии Гренадерскому полку для испытания и перевода. 31.8.1875 переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк прапорщиком. 6.10.1876 поступил в Николаевскую инженерную академию. 27.3.1877 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 3.8.1877 отчислен от академии по собственному желанию в лейб-гвардии Гренадерский полк для участия в войне. 30.8.1877 произведен в поручики. 12.10.1877 в сражении под Горным Дубняком ранен пулей в грудь навылет. 9.10.1878 зачислен в младший класс Николаевской инженерной академии. 4.10.1880 окончил академию по 1-му разряду и отчислен в лейб-гвардии Гренадерский полк по собственному желанию. 30.8.1882 произведен в штабс-капитаны. 27.9.1885 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1886 произведен в капитаны. 13.4.1888 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Киевский военный округ. 26.11.1888 переведен в Генеральный штаб подполковником с назначением старшим адъютантом штаба Киевского военного округа. 16.8.1890 назначен младшим делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. 30.8.1890 произведен в полковники за отличие по службе. 4.5.1893 назначен старшим делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. 17.1.1894 назначен начальником 2-го отделения Главного штаба. 9.4.1899 назначен помощником главного редактора журнала "Военный сборник" и газеты "Русский инвалид". 3.8.1899 назначен главным редактором журнала "Военный сборник" и газеты "Русский инвалид". 6.12.1899 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 09.04.1900) за отличие по службе. 16.11.1904 назначен постоянным членом и управляющим делами Главного крепостного комитета. 18.1.1905 назначен 2-м генерал-квартирмейстером Главного штаба. 28.6.1905 назначен и. д. начальника Главного штаба. 2.4.1906 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности начальника Главного штаба. 14.4.1906 назначен помощником военного министра. 10.06.1910 назначен почетным членом Николаевской инженерной академии с оставлением в должности помощника военного министра. 10.4.1911 произведен в генералы от инфантерии (со старшинством с 25.3.1912). 1.1.1912 назначен членом Государственного Совета с оставлением в должности помощника военного министра. 24.4.1912 отчислен от должности помощника военного министра с оставлением членом Государственного Совета. 19.7.1914 избран членом Главного управления Российского общества Красного Креста. 11.11.1914 назначен состоять при верховном начальнике санитарной и эвакуационной части с оставлением членом Государственного Совета. 13.6.1915 назначен управляющим Военным министерством с оставлением членом Государственного Совета. 10.9.1915 назначен военным министром с оставлением членом Государственного Совета. 15.3.1916 уволен от должности военного министра по прошению с оставлением членом Государственного Совета. После Февральской революции 1917 г. назначен председателем Особой комиссии по реорганизации армии на демократических началах. 5.5.1917 оставлен за штатом. 16.12.1917 уволен со службы с мундиром и пенсией. В отставке проживал в Петрограде. В августе 1918 г. арестован органами ВЧК. 2.10.1918 освобожден. В апреле1919 поступил на службу в РККА. Член военно-учебной редакции и член военно-законодательных совещаний при Реввоенсовете. 28.5.1919 вновь арестован, но вскоре освобожден. 2.5.1920 назначен членом Особого совещания при главнокомандующем всеми вооруженными силами Республики. В августе 1920 г. назначен экспертом по военным вопросам на советско-польских мирных переговорах. Умер от тифа. Погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петрограде.

Жена: дочь подполковника Наталья Александровна (урожденная Шлиттер) (?–20.4.1920, Петроград. Дети: Александр (23.3.1889, Киев–26.8.1914, с. Высом), поручик лейб-гвардии Гренадерского полка.