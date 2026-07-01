ЛИТИЯ
ЛИТИЯ - христианская богослужебная молитвенная процессия.
(Церковнославянское лити́я, от греческого λιτή – усердное моление) В древности такие процессии совершались по разным случаям, в том числе при общественных бедствиях. Согласно принятому ныне в Русской православной церкви Уставу богослужения, возможны 4 вида Литии:
1) Шествие в притвор храма во время всенощного бдения (иногда эта Лития может совершаться и вне всенощного бдения - на великой вечерне); состоит из песнопений (так называемое стихир на Литии) и следующих за ними прошений и молитв, читаемых священнослужителями; прошения сопровождаются пением «Господи, помилуй»; после завершающей молитвы участники богослужения возвращаются в гланую часть храма;
2) Шествие в притвор по окончании праздничной и воскресной утрени (этот вид Литии практически вышел из употребления);
3) Шествие в притвор по окончании вседневных вечерни и утрени для совершения там краткого моления об усопших (на практике эта Лития часто совершается в качестве самостоятельной службы, непродолжительного аналога панихиды);
4) Шествие, выходящее из храма и следующее по улице (смотреть Крестный ход; чин крестного хода чаще всего соответствует молебну).