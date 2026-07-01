ЛИТИЯ

ЛИТИЯ - хри­сти­ан­ская бо­го­слу­жеб­ная мо­лит­вен­ная про­цес­сия.

(Цер­ков­но­сла­вян­ское лити́я, от греческого λιτή – усерд­ное мо­ле­ние) В древ­но­сти та­кие про­цес­сии со­вер­ша­лись по раз­ным слу­ча­ям, в том числе при об­щественных бед­ст­ви­ях. Со­глас­но при­ня­то­му ны­не в Русской пра­во­слав­ной церк­ви Ус­та­ву бо­го­слу­же­ния, воз­мож­ны 4 ви­да Литии:

1) Ше­ст­вие в при­твор хра­ма во вре­мя все­нощ­но­го бде­ния (ино­гда эта Лития мо­жет со­вер­шать­ся и вне все­нощ­но­го бде­ния - на ве­ли­кой ве­чер­не); со­сто­ит из пес­но­пе­ний (так называемое сти­хир на Литии) и сле­дую­щих за ни­ми про­ше­ний и мо­литв, чи­тае­мых свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми; про­ше­ния со­про­во­ж­да­ют­ся пе­ни­ем «Гос­по­ди, по­ми­луй»; по­сле за­вер­шаю­щей мо­лит­вы уча­ст­ни­ки бо­го­слу­же­ния воз­вра­ща­ют­ся в гланую часть хра­ма;

2) Ше­ст­вие в при­твор по окон­чании празд­нич­ной и вос­крес­ной ут­ре­ни (этот вид Литии прак­ти­че­ски вы­шел из упот­реб­ле­ния);

3) Ше­ст­вие в при­твор по окон­ча­нии все­днев­ных ве­чер­ни и ут­ре­ни для со­вер­ше­ния там крат­ко­го мо­ле­ния об усоп­ших (на прак­ти­ке эта Лития час­то со­вер­ша­ет­ся в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельной служ­бы, не­про­дол­жи­тель­но­го ана­ло­га па­ни­хи­ды);

4) Ше­ст­вие, вы­хо­дя­щее из хра­ма и сле­дую­щее по ули­це (смотреть Кре­ст­ный ход; чин кре­ст­но­го хо­да ча­ще все­го со­от­вет­ст­ву­ет мо­леб­ну).

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