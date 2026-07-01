ПОЛИТИКА ПЕРЕСТРОЙКИ

Реформы в СССР в 1985-1991 годах и политический курс, проводившийся М.С. Горбачевым и его сторонниками в руководстве КПСС.

П.п. была вызвана социальным кризисом, назревавшим в СССР. Слово «перестройка» первоначально употреблялось в середине 80-х годов не как самостоятельный термин, а как часть более широких осторожных формулировок, например «перестройка хозяйственного механизма». Только в 1986 году слово «перестройка» стало синонимом реформ и политического курса Горбачева . Этой политике предшествовал курс «ускорения», провозглашенный Горбачевым на апрельском пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года. Основные мероприятия «ускорения» продолжались до 1988 года и в целом продолжали политику авторитарной модернизации Ю. Андропова . Основы более глубоких преобразований были изложены Горбачевым в феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС. П.п. включала введение “хозрасчета”, самоуправления, “гласности”, “демократизации”, внешнеполитический курс, известный как “новое мышление”.

27 января 1987 года Горбачев выступил на пленуме ЦК с речью, где провозгласил начало более решительных преобразований. Генсек подверг резкой критике ведомственную бюрократию. Власть ведомств над предприятиями значительно ограничивалась. Основными реформами начального этапа Перестройки стали закон о государственном предприятии 1987 года, создание кооперативов. Первоначально рыночные реформы оживили экономическую жизнь. Уровень рентабельности, который в 1980-1985 годах упал с 12,2% до 11,9%, к 1988 году вырос до 13,5% (при оценке этих данных нужно учитывать приписки). На прилавках появились более дорогие, но и более качественные товары. Однако в конце 1988 года резко обострился дефицит товаров. Затраты в расчете на рубль товарной продукции в 1988-1989 году впервые выросли. Производство в ряде отраслей стало падать. Разные формы собственности, появлявшиеся в СССР, не были четко разделены, что позволило руководителям предприятий и кооперативов начать перевод ресурсов государственных предприятий под контроль формирующейся буржуазии. Государственные предприятия были финансово обескровлены. Нарастал экономический кризис. Попытка провести реформы только сверху, без опоры на население, привела к злоупотреблениям со стороны правящей бюрократии.

В условиях кризиса экономических реформ Горбачев пришел к выводу о необходимости политических реформ, которые были провозглашены 28 июня - 1 июля 1988 года на XIX конференции КПСС . 1 декабря 1988 года была проведена конституционная реформа, которая ввела новый орган власти — съезд народных депутатов . К этому времени КПСС действовала под давлением неформалов, а затем – оппозиционных партий (см. многопартийность в СССР). Развернулись национальные движения периода Перестройки, обострились межнациональные отношения. На съездах народных депутатов развернулась борьба между консерваторами, сторонниками Горбачева и Межрегиональной депутатской группой , объединявшей сторонников углубления реформ. Кризис реформ привел к подъему массовых гражданских движений в 1988-1991 годах.

В 1988-1989 годах Горбачев и его сторонники фактически потеряли лидерство в политической жизни, что привело к глубокому кризису П.п. Влияние Горбачева ослабевало как в партии, где усилились сторонники скорейшего прекращения реформ, так и в обществе, где демократическая оппозиция выдвигала требования как можно более радикальных и глубоких преобразований. Чтобы обезопасить свою власть от внезапной атаки со стороны консерваторов в партии или демократов в парламенте, Горбачев добился новых изменений в конституции. 14 марта 1990 года III съезд народных депутатов СССР провозгласил его президентом СССР. Это привело к новому падению авторитета партии, потому что Горбачев был теперь лидером государства не как глава партии, а как президент. Была переформулирована ст. 6 конституции 1977 года., монополия КПСС на власть была официально отменена.

На выборах съезда народных депутатов РСФСР в феврале 1990 года большинство оппозиционных организаций объединилось в блок (позднее — движение) “Демократическая Россия”. Он получил около трети голосов, и при поддержке независимых депутатов Б. Ельцин был 29 мая 1990 года избран председателем Верховного совета РСФСР. Российское руководство проводило самостоятельный курс, и в СССР образовалось два центра власти. Во многих советах, в том числе в Московском и Ленинградском, большинство мест получили демократы. Во время XXVIII съезда КПСС, который проходил 2-13 июля 1990 года, председатель Верховного совета РСФСР Б. Ельцин , председатели советов Москвы Г. Попов и Ленинграда А. Собчак вышли из КПСС. Коммунистический режим, основанный на монополии на власть КПСС, прекратил свое существование. В результате выборов 1990 года образовалась независимая от КПСС представительная власть, после чего сама КПСС превратилась в одну из двух крупнейших партий (в России второй стало движение "Демократическая Россия", в республиках – национальные движения).

Осенью 1990 года руководители России и СССР попытались договориться на основе программы "500 дней", но неудачно. В феврале 1991 года конфронтация между российским и союзным руководством возобновилась. В стране развернулась кампания гражданского неповиновения, сопровождавшаяся манифестациями и забастовками. Только 29 апреля 1991 года Горбачеву и Ельцину удалось договориться о компромиссе. Начались Ново-огаревские переговоры о заключении союзного договора. 17 марта 1991 года за сохранение обновленного СССР на референдуме высказалось большинство жителей страны. В России был введен пост президента, которым 12 июня был избран Б. Ельцин.

Управление хозяйством перешло к руководителям предприятий, технократам, которые постепенно превращались в капиталистов. Экономическая перестройка вызвала болезненные экономические последствия (прежде всего рост дефицита продукции), что способствовало радикализации общественных настроений, росту популярности идей вестернизации и перехода к капитализму. Часть номенклатуры, которая осознала возможность использовать западнические и антикоммунистические лозунги в целях передела собственности и восстановления своего контроля над обществом на новой основе, переходит в оппозицию к КПСС. Другая часть номенклатуры пыталась сопротивляться углублению реформ и преобразованию СССР на основе союзного договора. Но она потерпела поражение в результате попытки установления власти ГКЧП СССР 19-21 августа 1991 года.

Ликвидация коммунистического режима в условиях подъема национальных движений и обострения борьбы за власть в политической элите привели к распаду СССР и срыву П.п. Несмотря на общую неудачу П.п., она заложила основы гражданского общества, демократии и рыночной экономики в России.