ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ - пре­дос­тав­ле­ние го­су­дар­ст­вом ино­стран­цу или ли­цу без гра­ж­дан­ст­ва , пре­сле­дуе­мо­му за по­ли­тические убе­ж­де­ния или дея­тель­ность в го­су­дар­ст­ве сво­его гра­ж­дан­ст­ва или обыч­но­го про­жи­ва­ния, воз­мож­ности на­хо­дить­ся на сво­ей тер­ри­то­рии и за­щи­ты от пре­сле­до­ва­ния. Убе­жи­ще мо­жет пре­дос­тав­лять­ся не толь­ко на тер­ри­то­рии стра­ны, но и в ди­пло­ма­тическом пред­ста­ви­тель­ст­ве, рас­по­ло­жен­ном за ру­бе­жом.

Пра­во ис­кать убе­жи­ща от пре­сле­до­ва­ния в других стра­нах и поль­зо­вать­ся им за­кре­п­ля­ет­ся во Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка (статья 14). Прин­ци­пы, ко­то­ры­ми го­су­дар­ст­ва долж­ны ру­ко­вод­ство­вать­ся в сво­ей прак­ти­ке в от­но­ше­нии пре­дос­тав­ле­ния убе­жи­ща, за­фик­си­ро­ва­ны в Дек­ла­ра­ции о тер­ри­то­ри­аль­ном убе­жи­ще (1967), при­ня­той Ге­не­раль­ной Ас­самб­леей ООН в ка­че­ст­ве ре­ко­мен­да­ции. Пре­дос­тав­ле­ние убе­жи­ща яв­ля­ет­ся мир­ным и гу­ман­ным ак­том, ко­то­рый не мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как не­дру­же­ст­вен­ный и дол­жен ува­жать­ся другими го­су­дар­ст­ва­ми. Ос­но­ва­ния для пре­дос­тав­ле­ния убе­жи­ща оце­ни­ва­ют­ся го­су­дар­ст­вом, его пре­дос­тав­ляю­щим. К ли­цу, ко­то­ро­му пре­дос­тав­ле­но убе­жи­ще, не долж­ны при­ме­нять­ся та­кие ме­ры, как вы­сыл­ка или при­ну­дительное воз­вра­ще­ние в стра­ну, где оно мо­жет под­верг­нуть­ся пре­сле­до­ва­нию. Го­су­дар­ст­во, пре­дос­та­вив­шее убе­жи­ще, не долж­но раз­ре­шать ли­цу, по­лу­чив­ше­му убе­жи­ще, за­ни­мать­ся дея­тель­но­стью, про­ти­во­ре­ча­щей це­лям и прин­ци­пам ООН.

В Рос­сии политическое убежище пре­дос­тав­ля­ет­ся ли­цам, ищу­щим убе­жи­ще и за­щи­ту от пре­сле­до­ва­ния или ре­аль­ной уг­ро­зы стать жерт­вой пре­сле­до­ва­ния за об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическую дея­тель­ность и убе­ж­де­ния, ко­то­рые не про­ти­во­ре­чат де­мо­кра­тическим прин­ци­пам, при­знан­ным ми­ро­вым со­обще­ст­вом, нор­мам ме­ж­ду­народного пра­ва. При­бы­тие в Российскую Фе­де­ра­цию с на­ру­ше­ни­ем пра­вил пе­ре­се­че­ния государственной гра­ни­цы для осу­ще­ст­в­ле­ния пра­ва политического убежища не рас­смат­ри­ва­ет­ся как уго­лов­ное пре­сту­п­ле­ние. Ли­цо, же­лаю­щее по­лу­чить политическое убежище, обя­за­но в те­че­ние 7 дней по­сле при­бы­тия в РФ или воз­ник­но­ве­ния об­стоя­тельств, пре­пят­ст­вую­щих воз­вра­ще­нию в стра­ну сво­его гра­ж­дан­ст­ва или обыч­но­го про­жи­ва­ния, об­ра­тить­ся в тер­ри­то­ри­аль­ный ор­ган ми­грационной служ­бы по мес­ту пре­бы­ва­ния с письменным хо­да­тай­ст­вом. Политическое убежище не пре­дос­тав­ля­ет­ся: ес­ли ли­цо пре­сле­ду­ет­ся за дея­ния, при­зна­вае­мые в РФ пре­сту­п­ле­ни­ем; при­вле­че­но в ка­че­ст­ве об­ви­няе­мо­го по уго­лов­но­му де­лу ли­бо в от­но­ше­нии не­го име­ет­ся всту­пив­ший в си­лу об­ви­нительный при­го­вор на тер­ри­то­рии РФ; при­бы­ло из стра­ны, где ему не гро­зи­ло пре­сле­до­ва­ние, го­су­дар­ст­ва с раз­ви­ты­ми и ус­то­яв­ши­ми­ся ин­сти­ту­та­ми в об­лас­ти за­щи­ты прав че­ло­ве­ка или из стра­ны, с ко­то­рой име­ет­ся со­гла­ше­ние о без­ви­зо­вом пе­ре­се­че­нии гра­ни­цы; име­ет гра­ж­дан­ст­во треть­ей стра­ны, где оно не пре­сле­ду­ет­ся; не мо­жет или не же­ла­ет вер­нуть­ся в стра­ну сво­его гра­ж­дан­ст­ва или обыч­но­го ме­сто­жи­тель­ст­ва по эко­но­мическим при­чи­нам, вслед­ст­вие го­ло­да, эпи­де­мии или чрез­вы­чай­ной си­туа­ции при­род­но­го или тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра; со­об­щи­ло за­ве­до­мо лож­ные све­де­ния. Пре­дос­тав­ле­ние политического убежища про­из­во­дит­ся ука­зом Пре­зи­ден­та РФ и всту­па­ет в дей­ст­вие с мо­мен­та его под­пи­са­ния. На чле­нов се­мьи ли­ца, по­лу­чив­ше­го политическое убежище, так­же рас­про­стра­ня­ет­ся это пра­во. Политическое убежище ут­ра­чи­ва­ет­ся в слу­чае воз­вра­та в стра­ну гра­ж­дан­ст­ва или обыч­но­го про­жи­ва­ния, вы­ез­да на жи­тель­ст­во в тре­тью стра­ну, доб­ро­воль­но­го от­ка­за от политического убежища, при­об­ре­те­ния гра­ж­дан­ст­ва РФ или другой стра­ны. Для лиц, по­лу­чив­ших политическое убежище, со­кра­ща­ет­ся до од­но­го го­да не­об­хо­ди­мый ценз осед­ло­сти для при­об­ре­те­ния гра­ж­дан­ст­ва РФ.

Пра­во ис­кать убе­жи­ще за­кре­п­ля­ет­ся в кон­сти­ту­ци­ях многих стран. Это пра­во рас­про­стра­ня­ет­ся на лиц, пре­сле­дуе­мых за дея­тель­ность в поль­зу сво­бо­ды (Фран­ция), под­вер­гаю­щих­ся по­ли­тическим пре­сле­до­ва­ни­ям (Гер­ма­ния), ли­шён­ных в сво­ей стра­не воз­мож­но­сти эф­фек­тив­но поль­зо­вать­ся де­мо­кра­тическими сво­бо­да­ми, га­ран­ти­ро­ван­ны­ми Кон­сти­ту­ци­ей (Ита­лия). Вме­сте с тем в Гер­ма­нии ли­цо, въез­жаю­щее в стра­ну из го­су­дар­ст­ва - чле­на Ев­ропейского Сою­за или из другого го­су­дар­ст­ва, в ко­то­ром обес­пе­чи­ва­ет­ся при­ме­не­ние Кон­вен­ции о ста­ту­се бе­жен­цев и Ев­ропейской кон­вен­ции о пра­вах че­ло­ве­ка, не мо­жет ссы­лать­ся на пра­во убе­жи­ща. Ус­ло­вия пре­дос­тав­ле­ния убе­жи­ща оп­ре­де­ля­ют­ся на национально за­ко­но­дате уров­не (Поль­ша, Гер­ма­ния, Ита­лия).

Ин­сти­тут политического убежища яв­ля­ет­ся так­же од­ним из ин­ст­ру­мен­тов внеш­ней по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва, ис­поль­зуе­мых пра­ви­тель­ст­ва­ми для обес­пе­че­ния сво­их ин­те­ре­сов на ме­ж­ду­народной аре­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)льном