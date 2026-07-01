ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ - предоставление государством иностранцу или лицу без гражданства, преследуемому за политические убеждения или деятельность в государстве своего гражданства или обычного проживания, возможности находиться на своей территории и защиты от преследования. Убежище может предоставляться не только на территории страны, но и в дипломатическом представительстве, расположенном за рубежом.
Право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться им закрепляется во Всеобщей декларации прав человека (статья 14). Принципы, которыми государства должны руководствоваться в своей практике в отношении предоставления убежища, зафиксированы в Декларации о территориальном убежище (1967), принятой Генеральной Ассамблеей ООН в качестве рекомендации. Предоставление убежища является мирным и гуманным актом, который не может рассматриваться как недружественный и должен уважаться другими государствами. Основания для предоставления убежища оцениваются государством, его предоставляющим. К лицу, которому предоставлено убежище, не должны применяться такие меры, как высылка или принудительное возвращение в страну, где оно может подвергнуться преследованию. Государство, предоставившее убежище, не должно разрешать лицу, получившему убежище, заниматься деятельностью, противоречащей целям и принципам ООН.
В России политическое убежище предоставляется лицам, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права. Прибытие в Российскую Федерацию с нарушением правил пересечения государственной границы для осуществления права политического убежища не рассматривается как уголовное преступление. Лицо, желающее получить политическое убежище, обязано в течение 7 дней после прибытия в РФ или возникновения обстоятельств, препятствующих возвращению в страну своего гражданства или обычного проживания, обратиться в территориальный орган миграционной службы по месту пребывания с письменным ходатайством. Политическое убежище не предоставляется: если лицо преследуется за деяния, признаваемые в РФ преступлением; привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется вступивший в силу обвинительный приговор на территории РФ; прибыло из страны, где ему не грозило преследование, государства с развитыми и устоявшимися институтами в области защиты прав человека или из страны, с которой имеется соглашение о безвизовом пересечении границы; имеет гражданство третьей страны, где оно не преследуется; не может или не желает вернуться в страну своего гражданства или обычного местожительства по экономическим причинам, вследствие голода, эпидемии или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера; сообщило заведомо ложные сведения. Предоставление политического убежища производится указом Президента РФ и вступает в действие с момента его подписания. На членов семьи лица, получившего политическое убежище, также распространяется это право. Политическое убежище утрачивается в случае возврата в страну гражданства или обычного проживания, выезда на жительство в третью страну, добровольного отказа от политического убежища, приобретения гражданства РФ или другой страны. Для лиц, получивших политическое убежище, сокращается до одного года необходимый ценз оседлости для приобретения гражданства РФ.
Право искать убежище закрепляется в конституциях многих стран. Это право распространяется на лиц, преследуемых за деятельность в пользу свободы (Франция), подвергающихся политическим преследованиям (Германия), лишённых в своей стране возможности эффективно пользоваться демократическими свободами, гарантированными Конституцией (Италия). Вместе с тем в Германии лицо, въезжающее в страну из государства - члена Европейского Союза или из другого государства, в котором обеспечивается применение Конвенции о статусе беженцев и Европейской конвенции о правах человека, не может ссылаться на право убежища. Условия предоставления убежища определяются на национально законодате уровне (Польша, Германия, Италия).
Институт политического убежища является также одним из инструментов внешней политики государства, используемых правительствами для обеспечения своих интересов на международной арене.