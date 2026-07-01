ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТИХ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТИХ (греческое πολιτιϰος στίχος) - византийский силлабический стихотворный размер с элементами тонического стихосложения.
Представляет собой нерифмованный 15-сложник с ямбическим ритмом и обязательной цезурой после 8-го слога; поэтическая строка в целом имеет женское окончание (14-й слог ударный), первое полустишие - либо дактилическое (6-й слог ударный), либо мужское (8-й слог ударный) окончание. Вопрос о происхождении политического стиха остаётся открытым: существуют попытки связать его напрямую с античными квантитативными размерами (трохаический тетраметр), с анакреонтической поэзией патриарха Иерусалимского Софрония I (около 560-638), с латинским «квадратным стихом» (versus quadratus). Политический стих получил распространение в придворной поэзии с начала X века (стихи на смерть императора Льва VI Мудрого, поэзия Константина VII Багрянородного); начиная с XI века стал основным размером как учёной (Симеон Новый Богослов, Михаил Пселл, Иоанн Цец, Константин Манасси), так и народноязычной (Михаил Глика, «Дигенис Акрит») поэзии. После падения Византии политический стих был воспринят новогреческой поэтической традицией и стал основным размером народных (клефтских) песен.