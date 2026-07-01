ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТИХ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТИХ (греческое πολιτιϰος στίχος) - ви­зантийский сил­ла­би­че­ский сти­хо­твор­ный раз­мер с эле­мен­та­ми то­ни­че­ско­го сти­хо­сло­же­ния.

Пред­став­ля­ет со­бой не­риф­мо­ван­ный 15-слож­ник с ям­бическим рит­мом и обя­за­тель­ной це­зу­рой по­сле 8-го сло­га; по­этическая стро­ка в це­лом име­ет жен­ское окон­ча­ние (14-й слог удар­ный), пер­вое по­лу­сти­шие - ли­бо дак­ти­ли­че­ское (6-й слог удар­ный), ли­бо муж­ское (8-й слог удар­ный) окон­ча­ние. Во­прос о про­ис­хо­ж­де­нии политического стиха ос­та­ёт­ся от­кры­тым: су­ще­ст­ву­ют по­пыт­ки свя­зать его на­пря­мую с ан­тич­ны­ми кван­ти­та­тив­ны­ми раз­ме­ра­ми (тро­хаи­че­ский тет­ра­метр), с анак­ре­он­ти­че­ской по­эзи­ей пат­ри­ар­ха Ие­ру­са­лим­ско­го Соф­ро­ния I (около 560-638), с латинским «квад­рат­ным сти­хом» (versus quadratus). Политический стих по­лу­чил рас­про­стра­не­ние в при­двор­ной по­эзии с начала X века (сти­хи на смерть императора Льва VI Муд­ро­го, по­эзия Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го ); на­чи­ная с XI века стал основным раз­ме­ром как учё­ной (Си­ме­он Но­вый Бо­го­слов, Ми­ха­ил Пселл, Ио­анн Цец, Кон­стан­тин Ма­нас­си), так и на­род­ноя­зыч­ной (Ми­ха­ил Гли­ка, «Ди­ге­нис Ак­рит») по­эзии. По­сле па­де­ния Ви­зан­тии политический стих был вос­при­нят но­во­гре­че­ской по­этической тра­ди­ци­ей и стал основным раз­ме­ром на­род­ных (клефт­ских) пе­сен.

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