ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1920-х - 1950-х годов
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1920-х НАЧАЛА 1950-х годов. В СССР судебные и внесудебные преследования группы лиц, объединённых следствием в одно дело и обвинённых в контрреволюционной деятельности.
Готовились в соответствии с указаниями высшего партийного руководства. Осуществлялись одновременно с массовыми репрессиями 1920-х - начала 1950-х годов в СССР, применявшимися в отношении больших слоёв населения. Были как открытыми (до 1922 года судебные процессы в Верховном революционном трибунале при ВЦИК, затем в Верховном Суде СССР), так и закрытыми (судебные заседания Военной коллегии и Специального судебного присутствия Верховного суда СССР). Решения по политическим делам принимались также внесудебными органами - ВЧК (до 1922), Судебной коллегией ГПУ - ОГПУ (1922-1934), Особым совещанием ОГПУ - НКВД - МГБ СССР (1934-1953), чрезвычайными «тройками», «двойкой» - комиссией НКВД и Прокуратуры (1937-1938). Показательные политические процессы широко освещались в прессе, создавали атмосферу страха и недоверия, провоцировали настроения поиска «врагов народа», использовались для объяснения срывов в хозяйственном строительстве. Основанием для вынесения приговоров с конца 1920-х годов служили главным образом признания обвиняемых, полученные следствием в результате применения психологических и физичических способов воздействия. Меры наказания - от смертной казни (отменена в 1947 году, восстановлена в 1950 году) до различных сроков тюремного заключения. Каждый крупный политический процесс вызывал волну периферийных процессов, сопровождавшихся массовыми арестами и приговорами, вынесенными во внесудебном порядке.
Первоначально, в условиях завершения Гражданской войны 1917-1922 годов, политические процессы были направлены против руководителей и участников антибольшевистских объединений и выступлений - Тактического центра,«Таганского заговора», Кронштадтского восстания 1921 года, а также против представителей оппозиционных социалистических партий, например социалистов-революционеров партии. В 1928 году после небольшого перерыва на время проведения новой экономической политики политические процессы возобновились. Они объяснялись руководителями ВКП(б) обострением классовой борьбы, опасностью «правого уклона» при переходе к политике «наступления социализма… по всему фронту» (Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), апрель 1929 года), а также необходимостью борьбы с внешними врагами. Репрессиями против инженеров, учёных, работников Госплана, ЦСУ и других завершились «Шахтинское дело» (май 1928), Промпартии дело, Трудовой крестьянской партии дело (оба ноябрь - декабрь 1930 года), «Академическое дело» (февраль - август 1931 года), так называемое дело Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков) (март 1931), «краеведов дело» (май 1931), «дело Российской национальной партии» («дело славистов») (март - апрель 1934 года). С середины 1930-х годов начались политические процессы, направленные уже главным образом против членов ВКП(б) - в прошлом участников «левой оппозиции», «новой оппозиции», «объединённой оппозиции» и «правой оппозиции». Поводом к ним послужило убийство С.М. Кирова, которое связали с деятельностью сторонников Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева, якобы вставших на путь террористической борьбы против советской власти. Принятое в день гибели Кирова Постановление ЦИК СССР от 1.12.1934 года предписывало проводить следствие по делам о террористических организациях и террористических актах в 10-дневный срок, слушать такие дела в суде без участия обвинения и защиты, не допускать кассационного обжалования и ходатайств осуждённых о помиловании, приговоры о расстреле приводить в исполнение немедленно после их оглашения. В конце 1934 - 1935 годов прошли судебные процессы по сфальсифицированным делам «Ленинградского центра» (расстреляны 14 человек) и «Московского центра» (приговорены к различным срокам заключения 19 человек, в том числе Зиновьев, Каменев, Е.Г. Евдокимов). На процессе по «Кремлёвскому делу» (27.7.1935) часть служащих правительственной библиотеки, комендатуры Московского Кремля, секретариата ВЦИК были обвинены в заговоре против И.В. Сталина, других руководителей ВКП(б) и Советского правительства, в связях с зарубежной троцкистской организацией, меньшевиками, монархистами, белогвардейцами и так далее; главным организатором заговора назван уже находившийся в заключении Каменев (расстреляны 2 человека - начальник отделения разведывательного управления РККА М.К. Чернявский и секретарь для поручений коменданта Московского Кремля А.И. Синелобов, приговорены к различным срокам заключения 28 человек, среди них - Каменев, которому срок заключения увеличен).
Затем были организованы три «московских» показательных судебных процесса, непосредственно направленных против видных деятелей ВКП(б). Подсудимым на процессе по делу «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра» (август 1936 года; 16 человек, в том числе Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Е.Г. Евдокимов и другие) предъявлено обвинение в организации в соответствии с директивой Л.Д. Троцкого террористического центра, осуществившего убийство С.М. Кирова, а также готовившего убийство И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, А.А. Жданова и других руководителей партии. Все подследственные в результате физического воздействия признали свою вину и по приговору суда были расстреляны. В ходе процесса по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (январь 1937 года; 17 подсудимых) по обвинению во вредительстве и сотрудничестве с иностранными разведками с целью ускорения военного нападения на СССР 13 человек (Г.Л. Пятаков, Л.П. Серебряков, Н.И. Муралов и другие) были приговорены к расстрелу; 4 человека, в том числе К.Б. Радеки Г.Я. Сокольников, - к различным срокам заключения. На процессе по делу «Правотроцкистского блока» (март 1938) подсудимым были предъявлены обвинения в шпионаже, терроризме и тому подобному, в намерении отделить от СССР и передать иностранным государствам Украину, Белоруссию, республики Средней Азии и Закавказья, Приморье. По приговору Верховного суда СССР 18 человек (Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, Н.Н. Крестинский, Г.Ф. Гринько и другие) расстреляны, 3 человека приговорены к различным срокам заключения. Все оставшиеся в живых осуждённые на «московских» процессах были убиты в тюрьмах (Радек и Сокольников) или в сентябре 1941 года расстреляны.
Проходивший одновременно закрытый процесс по делу «Антисоветской троцкистской военной организации» в РККА (июнь 1937) завершился расстрелом 8 военачальников - М.Н. Тухачевского, А.И.Корка, И.Э. Якира, И.П. Уборевича и других, обвинённых в установлении связей с военными кругами Германии и с Л.Д. Троцким с целью подготовки военного заговора.
В послевоенный период политические процессы возобновились. Состоялись процессы по «Ленинградскому делу» (1950 год; расстреляны 26 человек), а также по делу «Еврейского антифашистского комитета», члены которого были обвинены в националистической деятельности в интересах США и в намерении создать еврейскую республику в Крыму (1952 год; расстреляны 13 человек, в том числе С.А. Лозовский, В.Л. Зускин, П.Д. Маркиш; Л.С. Штерн приговорена к 3,5 годам тюремного заключения). В начале 1953 года началась подготовка процесса по «врачей делу» (прекращена после смерти И.В. Сталина).
В соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 года, все лица, подвергшиеся политическим репрессиям после прихода к власти большевиков (за исключением перечисленных в статье 4 Закона), подлежали реабилитации.