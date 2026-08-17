ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1920-х - 1950-х годов

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1920-х НАЧАЛА 1950-х годов. В СССР су­деб­ные и вне­су­деб­ные пре­сле­до­ва­ния груп­пы лиц, объ­е­ди­нён­ных след­ст­ви­ем в од­но де­ло и об­ви­нён­ных в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти.

Го­то­ви­лись в со­от­вет­ст­вии с ука­за­ния­ми выс­ше­го партийного ру­ко­во­дст­ва. Осу­ще­ст­в­ля­лись од­но­вре­мен­но с мас­со­вы­ми ре­прес­сия­ми 1920-х - на­ча­ла 1950-х годов в СССР, при­ме­няв­ши­ми­ся в от­но­ше­нии боль­ших сло­ёв на­се­ле­ния. Бы­ли как от­кры­ты­ми (до 1922 года су­деб­ные про­цес­сы в Вер­хов­ном ре­во­люционном три­бу­на­ле при ВЦИК, за­тем в Вер­хов­ном Су­де СССР), так и за­кры­ты­ми (су­деб­ные за­се­да­ния Во­енной кол­ле­гии и Специального су­деб­но­го при­сут­ст­вия Вер­хов­но­го су­да СССР). Ре­ше­ния по по­ли­тическим де­лам при­ни­ма­лись так­же вне­су­деб­ны­ми ор­га­на­ми - ВЧК (до 1922), Су­деб­ной кол­ле­ги­ей ГПУ - ОГПУ (1922-1934), Осо­бым со­ве­ща­ни­ем ОГПУ - НКВД - МГБ СССР (1934-1953), чрез­вы­чай­ны­ми «трой­ка­ми», «двой­кой» - ко­мис­си­ей НКВД и Про­ку­ра­ту­ры (1937-1938). По­ка­за­тель­ные политические процессы ши­ро­ко ос­ве­ща­лись в прес­се, соз­да­ва­ли ат­мо­сфе­ру стра­ха и не­до­ве­рия, про­во­ци­ро­ва­ли на­строе­ния по­ис­ка «вра­гов на­ро­да», ис­поль­зо­ва­лись для объ­яс­не­ния сры­вов в хо­зяйственном строи­тель­ст­ве. Ос­но­ва­ни­ем для вы­не­се­ния при­го­во­ров с конца 1920-х годов слу­жи­ли главным образом при­зна­ния об­ви­няе­мых, по­лу­чен­ные след­ст­ви­ем в ре­зуль­та­те при­ме­не­ния пси­хо­ло­гических и фи­зичических спо­со­бов воз­дей­ст­вия. Ме­ры на­ка­за­ния - от смерт­ной каз­ни (от­ме­не­на в 1947 году, вос­ста­нов­ле­на в 1950 году) до различных сро­ков тю­рем­но­го за­клю­че­ния. Ка­ж­дый круп­ный политический процесс вы­зы­вал вол­ну пе­ри­фе­рий­ных про­цес­сов, со­про­во­ж­дав­ших­ся мас­со­вы­ми аре­ста­ми и при­го­во­ра­ми, вы­не­сен­ны­ми во вне­су­деб­ном по­ряд­ке.

Пер­во­на­чаль­но, в ус­ло­ви­ях за­вер­ше­ния Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, политические процессы бы­ли на­прав­ле­ны про­тив ру­ко­во­ди­те­лей и уча­ст­ни­ков ан­ти­боль­ше­ви­ст­ских объ­е­ди­нений и вы­сту­п­ле­ний - Так­ти­че­ско­го цен­тра,«Та­ган­ско­го за­го­во­ра», Крон­штадт­ско­го вос­ста­ния 1921 года, а так­же про­тив пред­ста­ви­те­лей оп­по­зиционных со­циа­ли­стических пар­тий, например со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии. В 1928 году по­сле не­боль­шо­го пе­ре­ры­ва на вре­мя про­ве­де­ния но­вой эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки политические процессы во­зоб­но­ви­лись. Они объ­яс­ня­лись ру­ко­во­ди­те­ля­ми ВКП(б) обо­ст­ре­ни­ем клас­со­вой борь­бы, опас­но­стью «пра­во­го ук­ло­на» при пе­ре­хо­де к по­ли­ти­ке «на­сту­п­ле­ния со­циа­лиз­ма… по все­му фрон­ту» (Пле­нум ЦК и ЦКК ВКП(б), апрель 1929 года), а так­же не­об­хо­ди­мо­стью борь­бы с внеш­ни­ми вра­га­ми. Ре­прес­сия­ми про­тив ин­же­не­ров, учё­ных, ра­бот­ни­ков Гос­пла­на, ЦСУ и других за­вер­ши­лись «Шах­тин­ское де­ло» (май 1928), Пром­пар­тии де­ло, Тру­до­вой кре­сть­ян­ской пар­тии де­ло (оба но­ябрь - декабрь 1930 года), «Ака­де­ми­че­ское де­ло» (февраль - август 1931 года), так называемое де­ло Со­юз­но­го бю­ро ЦК РСДРП (мень­ше­ви­ков) (март 1931), «крае­ве­дов де­ло» (май 1931), «де­ло Российской нацио­наль­ной пар­тии» («де­ло сла­ви­стов») (март - апрель 1934 года). С середины 1930-х годов на­ча­лись политические процессы, на­прав­лен­ные уже главным образом про­тив чле­нов ВКП(б) - в про­шлом уча­ст­ни­ков «ле­вой оп­по­зи­ции», «но­вой оп­по­зи­ции», «объ­е­ди­нён­ной оп­по­зи­ции» и «пра­вой оп­по­зи­ции». По­во­дом к ним по­слу­жи­ло убий­ст­во С.М. Ки­ро­ва, ко­то­рое свя­за­ли с дея­тель­но­стью сто­рон­ни­ков Г.Е. Зи­новь­е­ва и Л.Б. Ка­ме­не­ва, яко­бы встав­ших на путь тер­ро­ри­стической борь­бы про­тив советской вла­сти. При­ня­тое в день ги­бе­ли Ки­ро­ва По­ста­нов­ле­ние ЦИК СССР от 1.12.1934 года пред­пи­сы­ва­ло про­во­дить след­ст­вие по де­лам о тер­ро­ри­стических ор­га­ни­за­ци­ях и тер­ро­ри­стических ак­тах в 10-днев­ный срок, слу­шать та­кие де­ла в су­де без уча­стия об­ви­не­ния и за­щи­ты, не до­пус­кать кас­са­ци­он­но­го об­жа­ло­ва­ния и хо­да­тайств осу­ж­дён­ных о по­ми­ло­ва­нии, при­го­во­ры о рас­стре­ле при­во­дить в ис­пол­не­ние не­мед­лен­но по­сле их ог­ла­ше­ния. В конце 1934 - 1935 годов про­шли су­деб­ные про­цес­сы по сфаль­си­фи­ци­рованным де­лам «Ле­нин­град­ско­го цен­тра» (рас­стре­ля­ны 14 человек) и «Мо­с­ков­ско­го цен­тра» (при­го­во­ре­ны к различным сро­кам за­клю­че­ния 19 человек, в том числе Зи­новь­ев, Ка­ме­нев, Е.Г. Ев­до­кимов). На про­цес­се по «Крем­лёв­ско­му де­лу» (27.7.1935) часть слу­жа­щих пра­ви­тельственной биб­лио­те­ки, ко­мен­да­ту­ры Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, сек­ре­та­риа­та ВЦИК бы­ли об­ви­не­ны в за­го­во­ре про­тив И.В. Ста­ли­на, других ру­ко­во­ди­те­лей ВКП(б) и Советского пра­ви­тель­ст­ва, в свя­зях с за­ру­беж­ной троц­ки­ст­ской ор­га­ни­за­ци­ей, мень­ше­ви­ка­ми, мо­нар­хи­ста­ми, бе­ло­гвар­дей­ца­ми и так далее; главным ор­га­ни­за­то­ром за­го­во­ра на­зван уже на­хо­див­ший­ся в за­клю­че­нии Ка­ме­нев (рас­стре­ля­ны 2 человека - начальник от­де­ле­ния раз­ве­ды­вательного управ­ле­ния РККА М.К. Чер­няв­ский и сек­ре­тарь для по­ру­че­ний ко­мен­дан­та Мо­с­ков­ско­го Крем­ля А.И. Си­не­ло­бов, при­го­во­ре­ны к различным сро­кам за­клю­че­ния 28 человек, сре­ди них - Ка­ме­нев, ко­то­ро­му срок за­клю­че­ния уве­ли­чен).

За­тем бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны три «мо­с­ков­ских» по­ка­за­тель­ных су­деб­ных про­цес­са, не­по­сред­ст­вен­но на­прав­лен­ных про­тив вид­ных дея­те­лей ВКП(б). Под­су­ди­мым на про­цес­се по де­лу «Ан­ти­со­вет­ско­го объ­е­ди­нён­но­го троц­ки­ст­ско-зи­новь­ев­ско­го цен­тра» (август 1936 года; 16 человек, в том числе Г.Е. Зи­новь­ев, Л.Б. Ка­ме­нев, Е.Г. Ев­до­ки­мов и другие) предъ­яв­ле­но об­ви­не­ние в ор­га­ни­за­ции в со­от­вет­ст­вии с ди­рек­ти­вой Л.Д. Троц­ко­го тер­ро­ри­стического цен­тра, осу­ще­ст­вив­ше­го убий­ст­во С.М. Ки­ро­ва, а так­же го­то­вив­ше­го убий­ст­во И.В. Ста­ли­на, К.Е. Во­ро­ши­ло­ва, А.А. Жда­но­ва и других ру­ко­во­ди­те­лей пар­тии. Все под­след­ст­вен­ные в ре­зуль­та­те фи­зического воз­дей­ст­вия при­зна­ли свою ви­ну и по при­го­во­ру су­да бы­ли рас­стре­ля­ны. В хо­де про­цес­са по де­лу «Па­рал­лель­но­го ан­ти­со­вет­ско­го троц­ки­ст­ско­го цен­тра» (январь 1937 года; 17 под­су­ди­мых) по об­ви­не­нию во вре­ди­тель­ст­ве и со­труд­ни­че­ст­ве с иностранными раз­вед­ка­ми с це­лью ус­ко­ре­ния во­енного на­па­де­ния на СССР 13 человек (Г.Л. Пя­та­ков, Л.П. Се­реб­ря­ков, Н.И. Му­ра­лов и другие) бы­ли при­го­во­ре­ны к рас­стре­лу; 4 человека, в том числе К.Б. Ра­деки Г.Я. Со­коль­ни­ков, - к различным сро­кам за­клю­че­ния. На про­цес­се по де­лу «Пра­во­троц­ки­ст­ско­го бло­ка» (март 1938) под­су­ди­мым бы­ли предъ­яв­ле­ны об­ви­не­ния в шпио­на­же, тер­ро­риз­ме и тому подобному, в на­ме­ре­нии от­де­лить от СССР и пе­ре­дать иностранным го­су­дар­ст­вам Ук­раи­ну, Бе­ло­рус­сию, рес­пуб­ли­ки Средней Азии и За­кав­казья, При­мо­рье. По при­го­во­ру Вер­хов­но­го су­да СССР 18 человек (Н.И. Бу­ха­рин, А.И. Ры­ков, Н.Н. Кре­стин­ский, Г.Ф. Гринь­ко и другие) рас­стре­ля­ны, 3 человека при­го­во­ре­ны к различным сро­кам за­клю­че­ния. Все ос­тав­шие­ся в жи­вых осу­ж­дён­ные на «мо­с­ков­ских» про­цес­сах бы­ли уби­ты в тюрь­мах (Ра­дек и Со­коль­ни­ков) или в сентябре 1941 года рас­стре­ля­ны.

Про­хо­див­ший од­но­вре­мен­но за­кры­тый про­цесс по де­лу «Ан­ти­со­вет­ской троц­ки­ст­ской во­ен­ной ор­га­ни­за­ции» в РККА (июнь 1937) за­вер­шил­ся рас­стре­лом 8 во­е­на­чаль­ни­ков - М.Н. Ту­ха­чев­ско­го , А.И.Кор­ка, И.Э. Яки­ра, И.П. Убо­ре­ви­ча и других, об­ви­нён­ных в ус­та­нов­ле­нии свя­зей с во­енными кру­га­ми Гер­ма­нии и с Л.Д. Троц­ким с це­лью под­го­тов­ки во­енного за­го­во­ра.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од политические процессы во­зоб­но­ви­лись. Со­стоя­лись про­цес­сы по «Ле­нин­град­ско­му де­лу» (1950 год; рас­стре­ля­ны 26 человек), а так­же по де­лу «Ев­рей­ско­го ан­ти­фа­ши­ст­ско­го ко­ми­те­та», чле­ны ко­то­ро­го бы­ли об­ви­не­ны в на­цио­на­ли­стической дея­тель­но­сти в ин­те­ре­сах США и в на­ме­ре­нии соз­дать еврейскую рес­пуб­ли­ку в Кры­му (1952 год; рас­стре­ля­ны 13 человек, в том числе С.А. Ло­зов­ский, В.Л. Зус­кин, П.Д. Мар­киш; Л.С. Штерн при­го­во­ре­на к 3,5 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния). В начале 1953 года на­ча­лась под­го­тов­ка про­цес­са по «вра­чей де­лу» (пре­кра­ще­на по­сле смер­ти И.В. Ста­ли­на).

В со­от­вет­ст­вии с За­ко­ном РСФСР «О реа­би­ли­та­ции жертв по­ли­ти­че­ских ре­прес­сий» от 18.10.1991 года, все ли­ца, под­верг­шие­ся по­ли­тическим ре­прес­си­ям по­сле при­хо­да к вла­сти боль­ше­ви­ков (за иск­лючением перечисленных в статье 4 За­ко­на), под­ле­жа­ли реа­би­ли­та­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)