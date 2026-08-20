Полити́ческое бюро́ Центра́льного комите́та Коммунисти́ческой па́ртии Сов е тского Со ю за

Полити́ческое бюро́ Центра́льного комите́та Коммунисти́ческой па́ртии Советского Союза (Политбюро ЦК КПСС) — руководящий орган партии большевиков и КПСС. Согласно уставу, руководил партией между пленумами ЦК и съездами партии, фактически с 1930‑х по конец 1980‑х имел всю полноту власти в партии и СССР за исключением ситуации, связанной с осуждением Антипартийной группы Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М. в июне 1957. Впервые возникло 10[23] октября 1917 для руководства Октябрьским переворотом 1917 . В его состав вошли А. С. Бубнов , Г. Е. Зиновьев , Л. Б. Каменев , В. И. Ленин , Г. Я. Сокольников , И. В. Сталин , Л. Д. Троцкий . Затем нерегулярно работало Бюро ЦК, в состав которого входили Ленин, Сталин, Троцкий, Я. М. Свердлов и некоторое время Сокольников и Е. Д. Стасова . Как постоянно действующий орган создано на VIII съезде РКП(б) в марте 1919 как структура оперативного руководства из 5 человек. Существовал статус кандидата в члены Политбюро. В дальнейшем росли и полномочия, и количественный состав Политбюро. Наряду с Оргбюро, Политбюро принимало основные решения, которые затем оформлялись как решения ЦК или проводились через его пленумы. После Большого террора 1937–1938 , в ходе которого были арестованы и затем расстреляны члены Политбюро С. В. Косиор и В. Я. Чубарь , Политбюро превратилось в круг ближайших соратников Сталина. Во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 функции высшего партийно-­государственного руководства перешли к Государственному комитету обороны . После вой­ны функции принятия основных решений перешли к неуставным группам нескольких членов Политбюро по выбору Сталина. XIX съезд КПСС изменил устав, заменив Политбюро более широким Президиумом ЦК (реальные функции Политбюро перешли к неуставному бюро Президиума). Пленум ЦК КПСС 5 марта 1953 сократил число членов Президиума ЦК до 10 человек, таким образом Президиум стал выполнять функции прежнего Политбюро. В 1966 было возвращено название Политбюро, число его членов в 1970‑е выросло до 25. В нем также выделился узкий круг из нескольких наиболее влиятельных членов в окружении Генерального секретаря ЦК КПСС. Во время Перестройки влияние Политбюро стало падать. После избрания Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева Президентом СССР в марте 1990 Политбюро фактически потеряло властные полномочия и рычаги влияния на высшего руководителя СССР.

Лит. : Пихоя Р. Г. Советский Союз. История власти. М., 1998; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20–30‑е гг. М., 2004; Его же . Парадоксы Перестройки. Неиспользованный шанс СССР. М., 2005; Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): историко-­биографический справочник. М., 2005; Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007; История КПСС. М., 2013. А. В. Шубин .