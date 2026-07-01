Полити́ческая исто́рия

Полити́ческая исто́рия — отрасль исторической науки, изучающая исторические формы власти и управления в обществе, политических отношений. Предметом П. и. являются институциональная организация государства , функции государственных институтов, структур и механизмов власти, политические элиты, партии и общественные организации, политическая культура общества. Отдельными направлениями П. и. являются дипломатическая история и история международных отношений.

П. и. — одна из древнейших отраслей исторической науки, ее истоки связывают с трудами Геродота и Фукидида . В изначальной форме П. и. представляет собой линейное событийное повествование, описывающее деяния правителей, дипломатов и военачальников. Оформление классической П. и. в европейской исторической науке XIX в. связано с трудами Л. фон Ранке . В центре внимания классической П. и. находится история государства и национально-­государственного строительства, властных структур и политических элит; в качестве ее источников выступают преимущественно законодательные, актовые, делопроизводственные документы и иные архивные материалы. Классическая парадигма П. и. сохраняла доминирующие позиции в европейской исторической науке вплоть до начала ХХ в., при этом изучение истории политических кризисов и революций заставляло историков расширять традиционную проблематику П. и., обращаясь к вопросам столкновения социальных, сословных интересов (Ф. Гизо , О. Тьерри ).

Во 2‑й половине ХХ в., под влиянием «антропологического поворота» в исторической науке, формируется «новая П. и.», для которой характерен переход от истории политики к «истории политического», т. е. «истории власти во всех ее видах, включая символику и воображение» (Ж. Ле Гофф ). Основные особенности «новой П. и.» — внимание не только к элитам, но и к другим акторам политического процесса, изучение политической коммуникации, политического поведения и политической культуры различных социальных групп; интерес к проблемам «антропологии власти», ее репрезентаций, политических дискурсов, семиотических систем. Источниковая база П. и. расширяется, пополняясь визуальными, вещественными, устными источниками, материалами масс-медиа; ее исследовательский инструментарий и проблемное поле сближаются с политологией, политической социологией, антропологией.

В российской исторической науке становление П. и. связано с трудами С. М. Соловьева и историков «государственной» и «юридической» школ 2‑й половины XIX в. (Б. Н. Чичерин , А. Д. Градовский , В. И. Сергеевич и др.), разрабатывавших вопросы институциональной истории: истории политических учреждений, представительских структур, организации местного самоуправления. Характерной чертой историков «московской школы» (В. О. Ключевский , П. Н. Милюков , А. А. Кизеветтер , Н. А. Рожков) и «петербургской школы» (С. Ф. Платонов ), работавших на рубеже XIX–XX вв., стало исследование взаимосвязей и взаимной детерминированности политических и социально-­экономических процессов в истории России.

В советский период наиболее продуктивными для изучения П. и. стали 1960–1980‑е, когда историки обратились к изучению политических кризисов в истории России XVI–XVII вв. (А. А. Зимин , Р. Г. Скрынников, Д. Н. Альшиц), истории внутренней политики Российской империи (П. А. Зайончковский , Л. Г. Захарова, Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин, В. Г. Чернуха, С. В. Мироненко и др.), политической борьбы и политических партий начала ХХ в. (А. Я. Аврех, В. С. Дякин, В. Н. Гинев, Д. А. Колесниченко, М. И. Леонов, А. П. Ненароков, С. В. Тютюкин, К. Ф. Шацилло, В. В. Шелохаев и др.).

В современной российской исторической науке развиваются и история политических институтов, политического лидерства, механизмов принятия решений на разных исторических этапах (К. А. Соловь­ев, А. В. Ремнев, О. В. Хлевнюк, Ф. А. Гайда и др.), и «новая П. и.», включающая изучение исторической антропологии власти, политической символики, народных представлений о власти и политической культуры масс (Б. А. Успенский, А. Л. Юрганов, Б. И. Колоницкий, П. В. Лукин и др.). Современная П. и. уделяет внимание не только политическим лидерам, но и «человеку второго плана» в политике, используя методы просопографии (Л. Г. Протасов).

Лит. : Ле Гофф Ж. Является ли все же политическая история становым хребтом истории // THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1994. Вып. 4. С. 177–192; Кром М. М. Политическая антропология: новые подходы к изучению феномена власти в истории России // Исторические записки. Вып. 4 (122). М., 2001. С. 370–397; Новая политическая история = The New political history: сборник научных работ / Европейский университет в Санкт-­Петербурге / [Отв. ред. М. М. Кром]. СПб., 2004; Большакова О. В. Новая политическая история России. Современная зарубежная историография. М., 2006; Маловичко С. И. Политическая история // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Под ред. А. О. Чубарьяна и Л. П. Репиной. 2‑е изд., испр. и доп. М., 2016. С. 392–394. О. Б. Леонтьева .