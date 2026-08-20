ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС - выс­ший ор­ган ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Со­вет­ско­го Сою­за в 1917 и 1919-1991 годы, иг­рав­ший так­же роль выс­ше­го ор­га­на государственной вла­сти в СССР.

Впер­вые об­ра­зо­ва­но 10(23).10.1917 года как По­лит­бю­ро ЦК РСДРП(б) для по­ли­тического ру­ко­во­дства воо­руженным вос­ста­ни­ем в Пет­ро­гра­де в це­лях свер­же­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва . В его со­став во­шли В.И. Ле­нин, А.С. Буб­нов, Г.Е. Зи­новь­ев, Л.Б. Ка­ме­нев, Г.Я. Со­коль­ни­ков, И.В. Ста­лин, Л.Д. Троц­кий. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года вновь об­ра­зо­ва­но как по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий ор­ган, ме­ня­ло на­зва­ние: По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) (1919-1925); По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) (1925-1952), Пре­зи­ди­ум ЦК КПСС (1952-1966), По­лит­бю­ро ЦК КПСС (1966-1991). Его со­став из­би­рал­ся на пле­ну­мах ЦК. В 1919-1921 годы в По­лит­бю­ро вхо­ди­ли 5 человек (Ка­ме­нев, Н.Н. Кре­стин­ский, Ле­нин, Ста­лин, Троц­кий; с 1921 года вме­сто Кре­стин­ско­го Зи­новь­ев; в 1922 году во­шли так­же А.И. Ры­ков, М.П. Том­ский; в 1924 году, по­сле смер­ти Ле­ни­на, - Н.И. Бу­ха­рин), за­тем чис­ло чле­нов уве­ли­чи­ва­лось (мак­си­маль­но до 16 человек в 1976 году).

Чле­на­ми По­лит­бю­ро яв­ля­лись ге­не­раль­ный (1922-1934 и 1966-1991) или 1-й (1953-1966) сек­ре­тарь ЦК пар­тии (в 1934-1953 годы пост ру­ко­во­ди­те­ля пар­тии от­сут­ство­вал), председатель СНК(СМ) СССР, пред­се­да­тель Пре­зи­диу­ма ВС СССР, ряд сек­ре­та­рей ЦК ВКП(б)-КПСС, пер­вые сек­ре­та­ри КП Ук­раи­ны (с 1930 года; с 1961 года и не­ко­то­рых других рес­пуб­ли­кан­ских ко­ми­те­тов пар­тии; с 1990 года всех), сек­ре­та­ри Московского и/или Ле­нинградского гор­ко­мов пар­тии, с 1973 года так­же пред­се­да­те­ли КГБ, ми­ни­ст­ры иностранных дел и обо­ро­ны. По­пол­не­ние основного со­ста­ва По­лит­бю­ро про­ис­хо­ди­ло главным образом че­рез ин­сти­тут кан­ди­да­тов в чле­ны По­лит­бю­ро.

Фор­маль­но, по Ус­та­ву пар­тии, По­лит­бю­ро бы­ло под­чи­не­но и под­от­чёт­но ЦК, а ос­нов­ной его функ­ци­ей яв­ля­лось ру­ко­во­дство по­ли­тической ра­бо­той ЦК пар­тии ме­ж­ду пле­ну­ма­ми. Фак­ти­че­ски оно ре­ша­ло все наи­бо­лее важ­ные по­ли­тические, идео­ло­гические, хо­зяй­ст­вен­ные, внут­ри- и внеш­не­по­ли­тические во­про­сы. Под­го­тов­ку за­се­да­ний По­лит­бю­ро (про­во­ди­лись в основном еже­не­дель­но, в отдельные пе­рио­ды ча­ще или ре­же) осу­ще­ст­в­лял Сек­ре­та­ри­ат ЦК. По ка­ж­до­му во­про­су по­ве­ст­ки дня (обыч­но свыше 10) за­ра­нее на­зна­чал­ся док­лад­чик, го­то­ви­лись про­ек­ты ре­ше­ний (рас­сы­ла­лись для пред­ва­рительного оз­на­ком­ле­ния чле­нам и кан­ди­да­там в чле­ны По­лит­бю­ро вме­сте с со­про­во­дительными ма­те­риа­ла­ми, под­го­тов­лен­ны­ми со­от­вет­ст­вую­щи­ми государственными ве­дом­ст­ва­ми). На за­се­да­ни­ях мог­ли при­сут­ст­во­вать с пра­вом со­ве­щательного го­ло­са чле­ны ЦК пар­тии. С про­то­ко­ла­ми за­се­да­ний По­лит­бю­ро мог­ли оз­на­ко­мить­ся чле­ны и кан­ди­да­ты в чле­ны ЦК ВКП(б)-КПСС, ру­ко­во­ди­те­ли кон­троль­ных ор­га­нов пар­тии. Ре­ше­ния многих за­се­да­ний фик­си­ро­ва­лись под гри­фом выс­шей сек­рет­но­сти («Осо­бая пап­ка»). Для раз­ра­бот­ки отдельных во­про­сов По­лит­бю­ро соз­да­ва­ло ко­мис­сии. Толь­ко по­сле ут­вер­жде­ния По­лит­бю­ро важ­ней­шие по­ста­нов­ле­ния всех ор­га­нов за­ко­но­дательной вла­сти и пра­ви­тель­ст­ва об­ре­та­ли за­кон­ную си­лу. По­лит­бю­ро так­же ут­вер­жда­ло кан­ди­да­ту­ры на долж­но­сти, от­но­сив­шие­ся к выс­шей но­менк­ла­ту­ре пар­тий­но-го­су­дар­ст­вен­ной.

Пер­во­на­чаль­но чле­ны По­лит­бю­ро име­ли от­но­си­тель­но раз­ные взгля­ды на так­ти­ку при­хо­да боль­ше­ви­ков к вла­сти и спо­со­бы строи­тель­ст­ва со­циа­лиз­ма, хо­тя в 1917 и 1919-1923 годы без­ус­лов­но пре­об­ла­да­ла по­зи­ция В.И. Ле­ни­на . В пе­ри­од его тя­жё­лой бо­лез­ни и по­сле смер­ти в По­лит­бю­ро раз­вер­ну­лись от­кры­тые дис­кус­сии и идей­ная борь­ба ме­ж­ду бли­жай­ши­ми со­рат­ни­ка­ми Ле­ни­на по пар­тии. В 1924 году по­тер­пе­ла по­ра­же­ние воз­глав­ляе­мая Л.Д. Троц­ким «ле­вая оп­пози­ция», в 1925 году - «но­вая оп­по­зи­ция» во гла­ве с Г.Е. Зи­новь­е­вым и Л.Б. Ка­ме­не­вым, в 1927 году - «объ­е­ди­нён­ная оп­пози­ция», в 1929 году - «пра­вая оп­по­зи­ция» (Н.И. Бу­ха­рин, А.И. Ры­ков, М.П. Том­ский). Борь­ба со­про­во­ж­да­лась «чи­ст­ка­ми» в пар­тии и за­кон­чи­лась по­бе­дой И.В. Ста­ли­на (ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ЦК КПСС в 1922-1934 годы) и его еди­но­мыш­лен­ни­ков. В 1926-1937 годы их оп­по­нен­ты бы­ли вы­ве­де­ны из По­лит­бю­ро. Влия­ние Ста­ли­на и в По­лит­бю­ро, и в ЦК ста­ло оп­ре­де­ляю­щим. К концу 1930 года в со­став По­лит­бю­ро вхо­ди­ли К.Е. Во­ро­ши­лов, Л.М. Ка­га­но­вич, М.И. Ка­ли­нин, С.М. Ки­ров, С.В. Ко­си­ор, В.В. Куй­бы­шев, В.М. Мо­ло­тов, Я.Э. Руд­зу­так, Г.К. Ор­д­жо­ни­кид­зе, Ста­лин. В 1936-1939 годы бывшие чле­ны По­лит­бю­ро - А.С. Буб­нов, Бу­ха­рин, Зи­новь­ев, Ка­ме­нев, Н.Н. Кре­стин­ский, Ко­си­ор, Руд­зу­так, Ры­ков рас­стре­ля­ны (Г.Я. Со­коль­ни­ков в 1939 году убит в тюрь­ме, Троц­кий вы­слан из СССР в 1929 году).

В Великую Отечественную вой­ну роль По­лит­бю­ро как вла­ст­но­го ор­га­на со­хра­ни­лась, большая часть его чле­нов во­шла в ГКО (об­ра­зо­ван 30.6.1941 года; председатель - Ста­лин). В октябре 1952 года, на 19-м съез­де КПСС, По­лит­бю­ро по ини­циа­ти­ве Ста­ли­на пре­об­ра­зо­ва­но в бо­лее ши­ро­кий по со­ста­ву Пре­зи­ди­ум ЦК. До мар­та 1953 года в не­го вхо­ди­ло 25 человек, од­на­ко сра­зу по­сле смер­ти Ста­ли­на на со­вме­ст­ном за­се­да­нии Пле­ну­ма ЦК КПСС, СМ СССР, Пре­зи­диу­ма ВС СССР со­став Пре­зи­диу­ма ЦК был со­кра­щён до 10 человек (Л.П. Бе­рия, Н.А. Бул­га­нин, К.Е. Во­ро­ши­лов, Л.М. Ка­га­но­вич, Г.М. Ма­лен­ков, А.И. Ми­ко­ян, В.М. Мо­ло­тов, М.Г. Пер­ву­хин, М.З. Са­бу­ров, Н.С. Хру­щёв); в том же го­ду из его со­ста­ва вы­ве­ден и рас­стре­лян Бе­рия. В 1955 году в Пре­зи­ди­ум ЦК КПСС во­шли А.И. Ки­ри­чен­ко и М.А. Су­слов. В 1957 году Ка­га­но­вич, Ма­лен­ков, Мо­ло­тов бы­ли вы­ве­де­ны из его со­ста­ва пос­ле не­удав­шей­ся по­пыт­ки «ан­ти­пар­тий­ной груп­пы» сме­стить с по­ста 1-го се­кре­та­ря ЦК пар­тии Хру­щё­ва (сме­щён и так­же вы­ве­ден из Пре­зи­ди­ума ЦК в 1964 году).

В 1970-е годы По­лит­бю­ро в це­лом от­ли­ча­лось един­ст­вом (по край­ней ме­ре, внеш­не). Со­став ме­нял­ся не­зна­чи­тель­но, главным образом в свя­зи со смер­тью его чле­нов (к началу 1980-х годов средний воз­раст чле­нов По­лит­бю­ро со­став­лял 70,1 го­да). В хо­де пе­ре­строй­ки, к началу 1987 года, По­лит­бю­ро бы­ло об­нов­ле­но на 70%, в 1988 году от­чёт­ли­во вы­яви­лись рас­хо­ж­де­ния взгля­дов его чле­нов по от­но­ше­нию к про­во­ди­мым М.С. Гор­ба­чё­вым ре­фор­мам. В 1990 году в свя­зи с от­ме­ной 6-й ста­тьи Кон­сти­ту­ции СССР, за­кре­п­ляв­шей ру­ко­во­дя­щую роль КПСС в об­ще­ст­ве, и уч­ре­ж­де­ни­ем то­гда же по­ста Пре­зи­ден­та СССР По­лит­бю­ро ут­ра­ти­ло ве­ду­щую роль в уп­рав­ле­нии стра­ной. Пе­ре­ста­ло су­ще­ст­во­вать в свя­зи с Ука­зом пре­зи­ден­та РСФСР Б.Н. Ель­ци­на о пре­кра­ще­нии дея­тель­но­сти КПСС на тер­ри­то­рии РСФСР от 6.11.1991 года.

До­ку­мен­ты По­лит­бю­ро (Пре­зи­диу­ма) ЦК КПСС на­хо­дят­ся в фон­дах Российского государственного ар­хи­ва со­ци­аль­но-по­ли­тической ис­то­рии (РГАСПИ), Российского государственного ар­хи­ва но­вей­шей ис­то­рии (РГАНИ) и в Ар­хи­ве Пре­зи­ден­та РФ, зна­чительная часть их рас­сек­ре­че­на и опуб­ли­ко­ва­на.

Исторические ис­точники:

Со­став ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов Цен­траль­но­го Ко­ми­те­та пар­тии - По­лит­бю­ро (Пре­зи­диу­ма), Орг­бю­ро, Сек­ре­та­риа­та ЦК (1919-1990) // Из­вес­тия ЦК КПСС. 1990. № 7;

Ма­те­риа­лы «Осо­бой пап­ки» По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) - ВКП(б) по во­про­су со­вет­ско-поль­ских от­но­ше­ний 1923-1944 гг. М., 1997;

По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) - ВКП(б). По­ве­ст­ки дня за­се­да­ний. М., 2000-2001. Т. 1-3;

Ака­де­мия на­ук в ре­ше­ни­ях По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС. М., 2000-2010. Т. 1-2;

По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Ев­ро­па: Ре­ше­ния «Осо­бой пап­ки», 1923-1939. М., 2001;

По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Ко­мин­терн. 1919-1943: До­ку­мен­ты. М., 2004;

Пре­зи­ди­ум ЦК КПСС. 1954-1964. Чер­но­вые про­то­коль­ные за­пи­си за­се­да­ний. Сте­но­грам­мы. По­ста­нов­ле­ния. М., 2004. Т. 1-3;

По­лит­бю­ро и кре­сть­ян­ст­во: вы­сыл­ка, спец­по­се­ле­ние, 1930-1940. М., 2005-2006. Т. 1-2;

Сте­но­грам­мы за­се­да­ний По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) - ВКП(б). 1923-1938 гг. М., 2007. Т. 1-3;

В По­лит­бю­ро ЦК КПСС… 2-е изд. М., 2008.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)