ПОЛИПТИК
ПОЛИПТИК - Полиптих (греческое πολ&oxia;υπτυχος, латинское polyptychum, французское polyptyque - состоящий из многих табличек или листков; от πολ&oxia;υς - многочисленный и πτυχ&oxia;η - створка, дощечка) - опись имущества, зависимых людей и доходов преимущественно церковных владений, характерная для ряда государств Западной Европы в раннее Средневековье.
Формуляр и сама идея хозяйственного полиптика унаследованы от римских поземельных описей, составлявшихся каждые 15 лет (индикт). Самыми ранними из сохранившихся (во фрагментах) полиптиков являются Равеннский полиптик (середина VI века), написанный на папирусе, и Турский полиптик (около 700), написанный на пергамене. Упоминания о составлении таких описей сохранились и в других источниках, например в Вестготской правде 654 года (смотреть Варварские правды). Новый импульс созданию полиптика был дан Карлом I Великим, стремившимся восстановить некоторые римские институты и издавшим в качестве приложения к одному из своих капитуляриев образцы надлежащего описания поместья (около 800). Сохранилось около 50 полиптиков конца VIII-X веков: полиптик французских аббатств Сен-Жермен-де-Пре (около 812), Сен-Виктор-де-Марсель (813-814), Сен-Рикье (831), Сен-Реми-де-Реймс (845), итальянских аббатств Санта-Джулия-ди-Брешиа (середина IX века), Боббио (862, около 880, около 900), Луккской церкви (начало IX века), немецких аббатств Вайсенбург (818-819), Прюм (893) и Фульда (начало X века). Главным объектом в них, как правило, было поместье, в рамках которого описывалась как господская земля (пашни, огороды, виноградники, мельницы, постройки, мастерские и так далее) и обслуживавшие её невольники, так и крестьянские держания. Известны также описи (латинское breve) отдельных крестьянских дворов, дошедшие до нас в составе некоторых картуляриев. Описание крестьянского двора (манса, гуфы, колоники и другие) первоначально включало упоминание имени и социального статуса (серв, колон, лит и так далее) держателя, его жены и их детей, иногда и других людей, живших здесь же, количество имевшейся у них пахотной земли и её статус (сервильная, свободная), причитавшиеся с них оброчные и отработочные повинности. Иногда оно содержало также сведения об особой хозяйственной специализации и особом социальном положении держателя (является ли он ремесленником или клириком), о возрасте и здоровье детей и даже о посещении ими школы. Отдельно описывались держания, отданные в бенефиций. Уже со 2-й половины IX века, по мере нивелирования повинностей внутри поместья, полиптики постепенно превращались в сводки повинностей, уплачивавшихся группами держателей, которые различались юридически и имущественно. С XI века, в связи с дальнейшей нивелировкой правового статуса крестьян, во Франции и Германии наметилась тенденция к превращению полиптика в своего рода обычай данного поместья. В это время термин «Полиптик» уже почти не употреблялся (изредка встречался до конца XIII века). От него происходит латинское слово «pulegium» (французское pouille), которым обозначали описи бенефициев, преимущественно церковных. По сути (но не по формуляру), к полиптику близки экстенты (описи) английских маноров, известные с XII века, а также немецкие и западно-славянские урбарии. В России ближайшим аналогом полиптика являются писцовые книги, известные с XV века. Благодаря большому объёму информации (в самом крупном, Сен-Жерменском, упомянуто около 10 тысяч человек), систематичности описания и разнообразию сведений полиптики являются одним из важнейших источников изучения экономики, социальной истории, демографии и ономастики Западной Европы в раннее Средневековье (особенно в VIII-X веков).