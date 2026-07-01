ПОЛИПЕРХОНТ, сын Симмия (др.-греч. Πολυπέρχων)

Один из полководцев Александра Великого и затем активный участник борьбы диадохов .

Свою военную карьеру Полиперхонт начал, несомненно, еще в правление Филиппа II. Он был участником восточных походов Александра, по-видимому, с самого их начала (334 г. до н.э.). Сразу после битвы при Иссе (333 г.) Полиперхонт возглавил таксис (полк) педзетайров – тяжеловооруженных пехотинцев-фалангитов, и далее как командир таксиса педзетайров сражался при Гавгамелах (331 г.) и при Гидаспе (326 г. до н.э.). Кроме того, он неоднократно участвовал в отдельных военных операциях, обычно действуя в подразделениях, находившихся под командованием Кратера. Когда Александр в 324 г. до н.э. направил из города Описа (на реке Тигр) Кратера вместе с 10 тыс. македонских ветеранов на родину, чтобы сменить Антипатра, оставленного управлять Македонией, Полиперхонт был назначен его главным помощником.

В 322 г., уже после смерти Александра (323 г. до н.э.), Кратер и Полиперхонт достигли Македонии и соединились с войсками Антипатра. Их приход и участие в сражении при Кранноне в Фессалии (322 г.) внесли решающий вклад в поражение греческих союзников по антимакедонской коалиции, тем самым завершив так называемую Ламийскую войну (323–322 гг. до н.э.). Когда Антипатр и Кратер отправились в Азию для борьбы с регентом Пердиккой (320 г. до н.э.), Полиперхонт был оставлен в Македонии для ее защиты; эту задачу он выполнил с успехом, нанеся поражение фессалийцам. Вернувшийся из Азии Антипатр, умирая, назначил вместо себя новым регентом Полиперхонта (319 г. до н.э.), обойдя таким образом своего сына Кассандра , который надеялся сам получить подобное назначение.

Вскоре Кассандр бежал из Македонии и начал борьбу против Полиперхонта. Чтобы лишить Кассандра поддержки олигархических режимов, насаждавшихся в городах Греции его отцом Антипатром, Полиперхонт от имени царей издал указ, провозглашавший свободу для греков (осень 319 г. до н.э.), а в Азии, чтобы противостоять Антигону Одноглазому, привлек на свою сторону Эвмена из Кардии . Для проведения в жизнь указа о свободе греков Полиперхонт совершил поход в Грецию (318–317 гг. до н.э.), оказавшийся, впрочем, в общем неудачным: он не смог установить полный контроль над Афинами (Пирей и Мунихия оставались в руках Кассандра) и потерпел поражение при осаде Магалополя (в Аркадии), хотя многие другие города Пелопоннеса и перешли на его сторону.

Если положение Полиперхонта за это время ослабло (к неудачам добавился и разгром его флота и войска на Боспоре), то Кассандр тогда, напротив, резко усилил свои позиции. В отсутствие Полиперхонта в Македонии Адея-Эвридика, жена царя Филиппа III Арридея , объявила новым регентом Кассандра. Правда, весной 317 г. до н.э. Олимпиаде , матери Александра Великого, вторгшейся с войском эпиротов в Македонию, удалось одержать победу над Адеей-Эвридикой, а затем и казнить ее вместе с ее мужем. Однако при наступлении Кассандра на Македонию в конце этого же года Полиперхонт, блокированный в Фессалии, не смог прийти на помощь Олимпиаде, которая была осаждена в македонском городе Пидна. Спустя время она была вынуждена сдаться (вместе с царем Александром IV, сыном Александра Великого, и Роксаной) Кассандру (а в 316 г. до н.э. была убита()ла иинужденая время сдавшейсяндру. ее с ее мужем.драспореа, и удалось Грецию, имевший, однако, незначительный успех: он не ).

В последующих событиях Полиперхонт, сохранивший контроль лишь над некоторыми городами Пелопоннеса, играл второстепенную роль. В 315 г. до н.э. он согласился заключить союз с Антигоном Одноглазым, но значение этого союза было сильно подорвано переходом на сторону Кассандра Александра, сына Полиперхонта (впрочем, уже в 314 г. до н.э. Александр погиб). В 309 г. до н.э., после убийства Кассандром царя Александра IV и Роксаны (310/9 г. до н.э.), Полиперхонт приказал доставить из Пергама Геракла, внебрачного сына Александра Великого и персиянки Барсины, чтобы в противовес Кассандру выставить его претендентом на македонский престол. Однако Кассандру удалось убедить Полиперхонта заключить с ним союз при условии официального признания власти последнего на Пелопоннесе, так что Полиперхонт приказал убить Геракла и Барсину (309/8 г. до н.э.).

Далее, по всей видимости, вплоть до своей смерти ок. 301 г. до н.э., Полиперхонт продолжал сохранять контроль над рядом пелопоннесских городов.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII-XX;

Плутарх. Биографии Александра и Фокиона;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Полиэн. Стратегемы, IV;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XII-XV.