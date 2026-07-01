ПОЛИПЕРХОНТ, сын Симмия (др.-греч. Πολυπέρχων)
Один из полководцев Александра Великого и затем активный участник борьбы диадохов.
Свою военную карьеру Полиперхонт начал, несомненно, еще в правление Филиппа II. Он был участником восточных походов Александра, по-видимому, с самого их начала (334 г. до н.э.). Сразу после битвы при Иссе (333 г.) Полиперхонт возглавил таксис (полк) педзетайров – тяжеловооруженных пехотинцев-фалангитов, и далее как командир таксиса педзетайров сражался при Гавгамелах (331 г.) и при Гидаспе (326 г. до н.э.). Кроме того, он неоднократно участвовал в отдельных военных операциях, обычно действуя в подразделениях, находившихся под командованием Кратера. Когда Александр в 324 г. до н.э. направил из города Описа (на реке Тигр) Кратера вместе с 10 тыс. македонских ветеранов на родину, чтобы сменить Антипатра, оставленного управлять Македонией, Полиперхонт был назначен его главным помощником.
В 322 г., уже после смерти Александра (323 г. до н.э.), Кратер и Полиперхонт достигли Македонии и соединились с войсками Антипатра. Их приход и участие в сражении при Кранноне в Фессалии (322 г.) внесли решающий вклад в поражение греческих союзников по антимакедонской коалиции, тем самым завершив так называемую Ламийскую войну (323–322 гг. до н.э.). Когда Антипатр и Кратер отправились в Азию для борьбы с регентом Пердиккой (320 г. до н.э.), Полиперхонт был оставлен в Македонии для ее защиты; эту задачу он выполнил с успехом, нанеся поражение фессалийцам. Вернувшийся из Азии Антипатр, умирая, назначил вместо себя новым регентом Полиперхонта (319 г. до н.э.), обойдя таким образом своего сына Кассандра, который надеялся сам получить подобное назначение.
Вскоре Кассандр бежал из Македонии и начал борьбу против Полиперхонта. Чтобы лишить Кассандра поддержки олигархических режимов, насаждавшихся в городах Греции его отцом Антипатром, Полиперхонт от имени царей издал указ, провозглашавший свободу для греков (осень 319 г. до н.э.), а в Азии, чтобы противостоять Антигону Одноглазому, привлек на свою сторону Эвмена из Кардии. Для проведения в жизнь указа о свободе греков Полиперхонт совершил поход в Грецию (318–317 гг. до н.э.), оказавшийся, впрочем, в общем неудачным: он не смог установить полный контроль над Афинами (Пирей и Мунихия оставались в руках Кассандра) и потерпел поражение при осаде Магалополя (в Аркадии), хотя многие другие города Пелопоннеса и перешли на его сторону.
Если положение Полиперхонта за это время ослабло (к неудачам добавился и разгром его флота и войска на Боспоре), то Кассандр тогда, напротив, резко усилил свои позиции. В отсутствие Полиперхонта в Македонии Адея-Эвридика, жена царя Филиппа III Арридея, объявила новым регентом Кассандра. Правда, весной 317 г. до н.э. Олимпиаде, матери Александра Великого, вторгшейся с войском эпиротов в Македонию, удалось одержать победу над Адеей-Эвридикой, а затем и казнить ее вместе с ее мужем. Однако при наступлении Кассандра на Македонию в конце этого же года Полиперхонт, блокированный в Фессалии, не смог прийти на помощь Олимпиаде, которая была осаждена в македонском городе Пидна. Спустя время она была вынуждена сдаться (вместе с царем Александром IV, сыном Александра Великого, и Роксаной) Кассандру (а в 316 г. до н.э. была убита()ла иинужденая время сдавшейсяндру. ее с ее мужем.драспореа, и удалось Грецию, имевший, однако, незначительный успех: он не ).
В последующих событиях Полиперхонт, сохранивший контроль лишь над некоторыми городами Пелопоннеса, играл второстепенную роль. В 315 г. до н.э. он согласился заключить союз с Антигоном Одноглазым, но значение этого союза было сильно подорвано переходом на сторону Кассандра Александра, сына Полиперхонта (впрочем, уже в 314 г. до н.э. Александр погиб). В 309 г. до н.э., после убийства Кассандром царя Александра IV и Роксаны (310/9 г. до н.э.), Полиперхонт приказал доставить из Пергама Геракла, внебрачного сына Александра Великого и персиянки Барсины, чтобы в противовес Кассандру выставить его претендентом на македонский престол. Однако Кассандру удалось убедить Полиперхонта заключить с ним союз при условии официального признания власти последнего на Пелопоннесе, так что Полиперхонт приказал убить Геракла и Барсину (309/8 г. до н.э.).
Далее, по всей видимости, вплоть до своей смерти ок. 301 г. до н.э., Полиперхонт продолжал сохранять контроль над рядом пелопоннесских городов.
Исторические источники:
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII-XX;
Плутарх. Биографии Александра и Фокиона;
Арриан. Поход Александра;
Арриан. История после Александра;
Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;
Полиэн. Стратегемы, IV;
Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XII-XV.