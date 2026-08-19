ПОЛИМЕД ИЗ АРГОСА

ПОЛИМЕД ИЗ АРГОСА - древнегреческий скульп­тор.

Ра­бо­тал в начале VI века до нашей эры в Дель­фах . Мас­тер эпо­хи ар­хаи­ки, соз­дал и под­пи­сал упо­мя­ну­тые Ге­ро­до­том ста­туи-ку­ро­сы близ­не­цов Кле­о­би­са и Би­то­на (около 580 года, Ар­хео­ло­гический му­зей, Дель­фы). Для них ха­рак­тер­но со­че­та­ние ка­но­нических черт (на­пря­жён­ная, за­стыв­шая по­за с вы­став­лен­ной впе­рёд но­гой, фрон­таль­ная и сим­мет­рич­ная ком­по­зи­ция, обоб­щён­ность форм) с не­про­пор­цио­наль­ной уко­ро­чен­но­стью, ко­то­рая уси­ли­ва­ет впе­чат­ле­ние фи­зической си­лы фи­гу­ры.