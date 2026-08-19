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ПОЛИМЕД ИЗ АРГОСА
ПОЛИМЕД ИЗ АРГОСА - древнегреческий скульптор.
Работал в начале VI века до нашей эры в Дельфах. Мастер эпохи архаики, создал и подписал упомянутые Геродотом статуи-куросы близнецов Клеобиса и Битона (около 580 года, Археологический музей, Дельфы). Для них характерно сочетание канонических черт (напряжённая, застывшая поза с выставленной вперёд ногой, фронтальная и симметричная композиция, обобщённость форм) с непропорциональной укороченностью, которая усиливает впечатление физической силы фигуры.
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