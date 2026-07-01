ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ

ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ - по­ли­ре­ли­ги­оз­ность,

1) ре­ли­ги­оз­ное раз­но­об­ра­зие какой-либо тер­ри­то­рии, под­ра­зу­ме­ваю­щее со­су­ще­ст­во­ва­ние в её пре­де­лах не­сколь­ких ре­ли­ги­оз­ных те­че­ний. Чёт­ко­го кри­те­рия поликонфессиональности не су­ще­ст­ву­ет - в современном ми­ре прак­ти­че­ски нет го­су­дарств или их час­тей, на­се­ле­ние ко­то­рых в пол­ном со­ста­ве ис­по­ве­до­ва­ло бы толь­ко од­ну ре­ли­гию. Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция , бо­лее 70% на­се­ле­ния ко­то­рой со­став­ля­ют пра­во­слав­ные хри­стиа­не, обыч­но оп­ре­де­ля­ет­ся как по­ли­кон­фес­сио­наль­ное го­су­дар­ст­во.

2) Тер­ми­ном «Поликонфессиональность» так­же ино­гда обо­зна­ча­ет­ся ре­ли­гио­ведческий фе­но­мен, за­клю­чаю­щий­ся в од­но­вре­мен­ном ис­по­ве­да­нии од­ним че­ло­ве­ком не­сколь­ких ре­ли­гий. В клас­сической фор­ме это яв­ле­ние встре­ча­ет­ся в Ки­тае, жи­те­ли ко­то­ро­го мо­гут од­но­вре­мен­но быть буд­ди­ста­ми, кон­фу­ци­ан­ца­ми и дао­си­ста­ми, а так­же в Япо­нии, где за­мет­ная часть на­се­ле­ния от­но­сит се­бя и к буд­диз­му, и к син­то­из­му. При­дер­жи­ваю­щие­ся поликонфессиональности мо­гут, например, всту­пать в брак по син­тои­ст­ско­му об­ря­ду, а со­вер­шать по­гре­бе­ние по тра­ди­ци­ям буд­диз­ма. В современной Рос­сии поликонфессиональность на­блю­да­ет­ся пре­имущественно у хан­тов, ман­си , нен­цев, чук­чей, ко­ря­ков (дох­ри­сти­ан­ские ве­ро­ва­ния и пра­во­сла­вие), бу­ря­тов, ту­вин­цев (ша­ма­низм и буд­дизм), а так­же у осе­тин, аб­ха­зов (хри­сти­ан­ст­во, язы­че­ст­во и ре­же ис­лам). Встре­ча­ют­ся и бо­лее ред­кие фор­мы поликонфессиональности, не но­ся­щие мас­со­во­го ха­рак­те­ра (буд­дизм и пра­во­сла­вие, пра­во­сла­вие и ка­то­ли­че­ст­во, пра­во­сла­вие и ок­куль­тизм). В соз­на­нии лю­дей различные ре­лигиозне док­три­ны мо­гут сме­ши­вать­ся в од­ну, и то­гда поликонфессиональность транс­фор­ми­ру­ет­ся в син­кре­тизм.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)