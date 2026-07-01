ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ
ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ - полирелигиозность,
1) религиозное разнообразие какой-либо территории, подразумевающее сосуществование в её пределах нескольких религиозных течений. Чёткого критерия поликонфессиональности не существует - в современном мире практически нет государств или их частей, население которых в полном составе исповедовало бы только одну религию. Российская Федерация, более 70% населения которой составляют православные христиане, обычно определяется как поликонфессиональное государство.
2) Термином «Поликонфессиональность» также иногда обозначается религиоведческий феномен, заключающийся в одновременном исповедании одним человеком нескольких религий. В классической форме это явление встречается в Китае, жители которого могут одновременно быть буддистами, конфуцианцами и даосистами, а также в Японии, где заметная часть населения относит себя и к буддизму, и к синтоизму. Придерживающиеся поликонфессиональности могут, например, вступать в брак по синтоистскому обряду, а совершать погребение по традициям буддизма. В современной России поликонфессиональность наблюдается преимущественно у хантов, манси, ненцев, чукчей, коряков (дохристианские верования и православие), бурятов, тувинцев (шаманизм и буддизм), а также у осетин, абхазов (христианство, язычество и реже ислам). Встречаются и более редкие формы поликонфессиональности, не носящие массового характера (буддизм и православие, православие и католичество, православие и оккультизм). В сознании людей различные религиозне доктрины могут смешиваться в одну, и тогда поликонфессиональность трансформируется в синкретизм.