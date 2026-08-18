ПОЛИКЛЕТ

ПОЛИКЛЕТ - древнегреческий скульп­тор V века до нашей эры. Уро­же­нец Ар­го­са.

Пли­ний Стар­ший от­но­сит рас­цвет твор­че­ст­ва Поликлета к 90-й Олим­пиа­де (420-417 годы до нашей эры). Уче­ник Аге­ла­да, Поликлет ра­бо­тал пре­имущественно в брон­зе. Наи­бо­лее ран­ней ра­бо­той Поликлета счи­та­ет­ся при­пи­сы­вае­мая ему Пав­са­ни­ем ста­туя маль­чи­ка-бок­сё­ра Ки­ни­ска из Ман­ти­неи, по­бе­ди­те­ля в Олим­пий­ских иг­рах в 464 или 460 годы до нашей эры. Воз­мож­но, ко­пи­ей этой ста­туи яв­ля­ет­ся «Ат­лет Вест­ма­кот­та» (мра­мор, I века нашей эры, Бри­тан­ский му­зей, Лон­дон). Под­лин­ную сла­ву Поликлету в древ­но­сти при­нес­ла ста­туя «До­ри­фор» (буквально «копь­е­но­сец»), обыч­но да­ти­руе­мая 450-440 годами до нашей эры. Так, по сло­вам Ци­це­ро­на, Ли­сипп ут­вер­ждал, что его учи­те­лем был «До­ри­фор» Поликлетом На­счи­ты­ва­ет­ся свыше 50 ко­пий этой ста­туи: наи­бо­лее пол­ной яв­ля­ет­ся мра­мор­ная ко­пия из Пом­пей (Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Не­аполь); два тор­са из Государственных му­зе­ев Бер­ли­на и га­ле­реи Уф­фи­ци во Фло­рен­ции (по­след­ний из чёр­но­го ба­заль­та) хо­ро­шо пе­ре­да­ют ар­хи­тек­то­ни­ку те­ла, то­гда как брон­зо­вая гер­ма I века до нашей эры (Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Не­аполь) с сиг­на­ту­рой ко­пии­ста (Апол­ло­ния из Афин) - строе­ние го­ло­вы, чер­ты ли­ца и трак­тов­ку во­лос. В 1921-1922 годы немецкий скульп­тор Г. Рё­мер ис­поль­зо­вал эти па­мят­ни­ки для соз­да­ния ре­кон­ст­рук­ции «До­ри­фо­ра» (брон­зи­ро­ван­ный гипс, Глип­то­те­ка, Мюн­хен). Древ­ние ав­то­ры про­воз­гла­ша­ли «До­ри­фо­ра» во­пло­ще­ни­ем «ме­ры» (τ&varia;ο μ&oxia;ετρον ) и «се­ре­ди­ны» (τ&varia;ο μ&oxia;εσον); Пли­ний Стар­ший пи­сал, что эту ста­тую ху­дож­ни­ки зо­вут «ка­но­ном» и по­лу­ча­ют из неё, слов­но из ка­ко­го-ни­будь за­ко­на, ос­но­ва­ния для сво­его искусства. Этой ста­туе-об­раз­цу со­от­вет­ст­во­вал литературный трак­тат Поликлета, так­же на­зы­вав­ший­ся «Ка­но­ном». Наи­бо­лее точ­ные све­де­ния об этом трак­та­те пе­ре­да­ёт Га­лен («О мне­ни­ях Гип­по­кра­та и Пла­то­на»): по-ви­ди­мо­му, глав­ным здесь бы­ло ус­та­нов­ле­ние но­во­го мо­ду­ля че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры. Со­глас­но Пли­нию Стар­ше­му, Поликлет по­бе­дил че­ты­рёх скульп­то­ров в кон­кур­се на луч­шую ста­тую «Ама­зон­ки» для Ар­те­ми­сио­на в Эфе­се (около 440 года до нашей эры); её обыч­но иден­ти­фи­ци­ру­ют с мра­мор­ной «Ама­зон­кой Со­сик­ла» (Ка­пи­то­лий­ские му­зеи, Рим), на­зван­ной так по име­ни ко­пии­ста I века нашей эры, чья сиг­на­ту­ра име­ет­ся на ста­туе. Иден­ти­фи­ка­ция «Диа­ду­ме­на» (буквально «ат­лет, об­вя­зы­ваю­щий свою го­ло­ву по­вяз­кой по­бе­ди­те­ля»; 430-420 годы до нашей эры) как ра­бо­ты Поликлета сре­ди римских мра­мор­ных ко­пий ста­ла воз­мож­ной бла­го­да­ря его срав­не­нию с «До­ри­фо­ром», хо­тя «Диа­ду­мен» как бо­лее позд­нее про­из­ве­де­ние мас­те­ра тонь­ше, изящ­нее, оду­шев­лён­нее. Луч­шая ре­п­ли­ка бы­ла най­де­на на острове Де­лос (мра­мор, Национально ар­хео­ло­гический му­зей, Афи­ны). Един­ст­вен­ная хри­со­эле­фан­тин­ная скульп­ту­ра Поликлета - позд­няя ста­туя Ге­ры для хра­ма Ге­ры в Ар­го­се (из­вест­на по де­таль­но­му опи­са­нию Пав­са­ния и изо­бра­же­ни­ям на ар­гос­ских мо­не­тах). По со­об­ще­нию Фу­ки­ди­да, ста­рый храм Ге­ры в Ар­го­се сго­рел в 423 году до нашей эры; но­вый был от­стро­ен к 400 году, что по­зво­ля­ет до­воль­но точ­но да­ти­ро­вать это про­из­ве­де­ние. Мас­тер гар­мо­нической ком­по­зи­ции и тон­кой от­дел­ки, Поликлет был скульп­то­ром ат­ле­тов, и мы зна­ем из тек­стов Пав­са­ния име­на олим­пий­ских по­бе­ди­те­лей в бок­се или борь­бе, ста­туи ко­то­рых он из­ва­ял: Ари­сти­он из Эпи­дав­ра, Фер­си­лох из Кер­ки­ры, Ан­ти­патр из Ми­ле­та, Пи­фокл из Эли­ды, Ксе­нокл из Ме­на­лии.

Зна­че­ние творческой дея­тель­но­сти Поликлета во мно­гом оп­ре­де­ля­ет­ся его со­пос­тав­ле­ни­ем со стар­шим со­вре­мен­ни­ком - Фи­ди­ем. Ес­ли тот до­вёл до со­вер­шен­ст­ва идеа­ли­стическое те­че­ние в древне-греческом искусстве и стал его главным вы­ра­зи­те­лем, то Поликлет усо­вер­шен­ст­во­вал кон­цеп­цию фи­гу­ры ат­ле­та: по сло­вам Квин­ти­лиа­на , «он сде­лал че­ло­ве­че­ское те­ло бо­лее пре­крас­ным, чем оно есть, но ему не уда­лось пе­ре­дать ве­ли­чие бо­гов». Тра­ди­ция Поликлета ещё дол­го су­ще­ст­во­ва­ла в древне-греческом искусстве; он был ос­но­ва­те­лем боль­шой скульп­тур­ной мас­тер­ской.