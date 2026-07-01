ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ
ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ - один из мужей апостольских, епископ города Смирна (ныне Измир, Турция) (около 110), святой.
О происхождении Поликарпа Смирнского достоверных сведений нет. Был учеником апостола Иоанна Богослова, другом святителя Игнатия Антиохийского (сохранилось послание последнего к Поликарпу Смирнскому) и учителем священномученика Иринея Лионского. Из сочинений Поликарпа Смирнского сохранилось лишь одно послание к филиппийцам (полностью только в латинском переводе, на греческом языке дошли первые 9 глав, а также часть 13-й главы в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского), в котором содержится ряд христианских наставлений в добродетелях. Поликарп Смирнский предостерегает от общения с еретиками, излагает обязанности пресвитеров и диаконов, юношей и дев, супругов и вдов. По просьбе адресатов Поликарп Смирнский приложил к письму послания Игнатия Антиохийского.
Поликарп Смирнский пользовался большим авторитетом в Малой Азии. После кончины Игнатия Антиохийского (около 107) он, по словам Иеронима Блаженного, стал «вождём всей Азии». При папе Римском Аникете Поликарп Смирнский. предпринял путешествие в Рим, где обратил в христианство многих последователей гностицизма. В ходе обсуждения Поликарп Смирнский с папой вопроса о времени празднования Пасхи оба епископа не согласились отступить от своих местных обычаев, но раскола между их общинами не произошло. Поликарп Смирнский принял мученическую смерть, подробное повествование о которой сохранилось в окружном послании Смирнской церкви к христианам древних церквей, составленном, скорее всего, вскоре после мученичества Поликарп Смирнский. Это первый литературный памятник в жанре martyrium (passio), то есть повествование о мученичестве конкретного исторического лица. Его автор проводит параллели между последними днями и кончиной Поликарпа Смирнского и страстями Иисуса Христа. Время кончины Поликарпа Смирнского послужило предметом многих споров, не получивших окончательные решения.
День памяти по календарю РПЦ - 23 февраля (7/8 марта), по календарю Римско-католической церкви - 26 января и 23 февраля.
Издания:
Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne. Lettres;
Martyre de Polycarpe / Texte grec., intr., trad. et notes de P.-Th. Camelot. P., 1951;
Писания мужей апостольских. 2-е изд. М., 2003.