ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ

ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ - один из му­жей апо­столь­ских, епи­скоп города Смир­на (ны­не Из­мир, Тур­ция) (около 110), свя­той.

О про­ис­хо­ж­де­нии Поликарпа Смирнского дос­то­вер­ных све­де­ний нет. Был уче­ни­ком апостола Ио­ан­на Бо­го­сло­ва, дру­гом святителя Иг­на­тия Ан­ти­о­хий­ско­го (со­хра­ни­лось по­сла­ние по­след­не­го к Поликарпу Смирнскому) и учи­те­лем священномученика Ири­нея Ли­он­ско­го. Из со­чи­не­ний Поликарпа Смирнского со­хра­ни­лось лишь од­но по­сла­ние к фи­лип­пий­цам (пол­но­стью толь­ко в латинском переводе, на греческом языке дош­ли пер­вые 9 глав, а так­же часть 13-й гла­вы в «Цер­ков­ной ис­то­рии» Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го), в ко­то­ром со­дер­жит­ся ряд хри­сти­ан­ских на­став­ле­ний в доб­ро­де­те­лях. Поликарп Смирнский пре­дос­те­ре­га­ет от об­ще­ния с ере­ти­ка­ми, из­ла­га­ет обя­зан­но­сти пре­сви­те­ров и диа­ко­нов, юно­шей и дев, суп­ру­гов и вдов. По прось­бе ад­ре­са­тов Поликарп Смирнский при­ло­жил к пись­му по­сла­ния Иг­на­тия Ан­ти­охий­ско­го.

Поликарп Смирнский поль­зо­вал­ся боль­шим ав­то­ри­те­том в Ма­лой Азии. По­сле кон­чи­ны Иг­на­тия Ан­ти­охий­ско­го (около 107) он, по сло­вам Иеро­ни­ма Бла­жен­но­го, стал «во­ж­дём всей Азии». При па­пе Рим­ском Ани­ке­те Поликарп Смирнский. пред­при­нял пу­те­ше­ст­вие в Рим, где об­ра­тил в хри­сти­ан­ст­во многих по­сле­до­ва­те­лей гно­сти­циз­ма. В хо­де об­су­ж­де­ния Поликарп Смирнский с па­пой во­про­са о вре­ме­ни празд­но­ва­ния Пас­хи оба епи­ско­па не со­гла­си­лись от­сту­пить от сво­их ме­ст­ных обы­ча­ев, но рас­ко­ла ме­ж­ду их об­щи­на­ми не про­изо­шло. Поликарп Смирнский при­нял му­че­ническую смерть, под­роб­ное по­ве­ст­во­ва­ние о ко­то­рой со­хра­ни­лось в ок­руж­ном по­сла­нии Смирн­ской церк­ви к хри­стиа­нам древних церк­вей, со­став­лен­ном, ско­рее все­го, вско­ре по­сле му­че­ни­че­ст­ва Поликарп Смирнский. Это пер­вый литературный па­мят­ник в жан­ре martyrium (passio), то есть по­ве­ст­во­ва­ние о му­че­ни­че­ст­ве кон­крет­но­го ис­то­рического ли­ца. Его ав­тор про­во­дит па­рал­ле­ли ме­ж­ду по­след­ни­ми дня­ми и кон­чи­ной Поликарпа Смирнского и стра­стя­ми Ии­су­са Хри­ста . Вре­мя кон­чи­ны Поликарпа Смирнского по­слу­жи­ло пред­ме­том многих спо­ров, не по­лу­чив­ших окон­чательные ре­ше­ния.

День па­мя­ти по ка­лен­да­рю РПЦ - 23 февраля (7/8 мар­та), по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 26 января и 23 фев­ра­ля.

Издания:

Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne. Lettres;

Martyre de Polycarpe / Texte grec., intr., trad. et notes de P.-Th. Camelot. P., 1951;

Пи­са­ния му­жей апо­столь­ских. 2-е изд. М., 2003.