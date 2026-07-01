ПОЛИГНОТ (ВАЗОПИСЕЦ)
ПОЛИГНОТ - Древнегреческий вазописец середины - 3-й четверти V века до нашей эры.
Один из главных представителей краснофигурной вазописи эпохи классики. Один из главных представителей краснофигурной вазописи эпохи классики. Работал в Афинах. Вероятно, учился у так называемого Мастера Ниобид, который, в свою очередь, находился под влиянием живописца Полигнота (в честь которого Полигонт, очевидно, взял своё имя). Полигнот известен как автор 5 подписных произведений (в том числе стамносы из Королевского музея искусства и истории, Брюссель, и из Британского музея, Лондон; амфора из ГМИИ), помимо которых ему приписывается около 75 ваз. Расписывал преимущественно крупные сосуды, создавал росписи, отличающиеся строгой простотой и монументальностью композиции, а также ясной чёткостью рисунка. Под влиянием стиля Полигнота находились многие вазописцы его обширной мастерской. Имя Полигнота носят также 2 других аттических вазописца, известные под условными именами вазописец Льюиса и вазописец Навзикаи.