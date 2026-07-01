ПОЛИГНОТ (ВАЗОПИСЕЦ)

ПОЛИГНОТ - Древнегреческий вазописец середины - 3-й четверти V века до нашей эры.

Один из главных представителей краснофигурной вазописи эпохи классики. Один из главных пред­ста­ви­те­лей крас­но­фи­гур­ной ва­зо­пи­си эпо­хи клас­си­ки. Ра­бо­тал в Афи­нах. Ве­ро­ят­но, учил­ся у так называемого Мас­те­ра Нио­бид, ко­то­рый, в свою оче­редь, на­хо­дил­ся под влия­ни­ем жи­во­пис­ца По­ли­гно­та (в честь ко­то­ро­го Полигонт, оче­вид­но, взял своё имя). Полигнот из­вес­тен как ав­тор 5 под­пис­ных про­из­ве­де­ний (в том числе стам­но­сы из Ко­ро­лев­ско­го му­зея искусства и ис­то­рии, Брюс­сель , и из Бри­тан­ско­го му­зея, Лон­дон; ам­фо­ра из ГМИИ), по­ми­мо ко­то­рых ему при­пи­сы­ва­ет­ся около 75 ваз. Рас­пи­сы­вал пре­имущественно круп­ные со­су­ды, соз­да­вал рос­пи­си, от­ли­чаю­щие­ся стро­гой про­сто­той и мо­ну­мен­таль­но­стью ком­по­зи­ции, а так­же яс­ной чёт­ко­стью ри­сун­ка. Под влия­ни­ем сти­ля Полигнота на­хо­ди­лись многие ва­зо­пис­цы его об­шир­ной мас­тер­ской. Имя Полигнота но­сят так­же 2 дру­гих ат­ти­че­ских ва­зо­пис­ца, из­вест­ные под ус­лов­ны­ми име­на­ми ва­зо­пи­сец Льюи­са и ва­зо­пи­сец На­взи­каи.