ПОЛИГИМНИЯ, ПОЛИМНИЯ (др.-греч. Πολυύμνια, Πολύμνια, лат. Polyhymnia, Polymnia)

В древнегреческой мифологии одна из девяти муз .

Полигимния, как и другие олимпийские музы, – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1). Первоначально функции муз четко не разделялись, в эллинистическое время, когда делались попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род поэтического и музыкального творчества, Полигимния стала считаться музой гимнической поэзии, она покровительствовала поэтам, сочинявшим священные гимны, прославляющие богов, что приносило им бессмертную славу (Diod., V, 7); ей приписывали изобретение лиры.

Полигимния изображалась в задумчивой и серьезной позе, обычно в длинном плаще; особенных атрибутов она не имела, иногда ее представляли со свитком в руках; в живописи Нового времени у нее в качестве атрибута появляются различные музыкальные инструменты.

Иллюстрация:

Полигимния, муза гимнической поэзии. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова