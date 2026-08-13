ПОЛИЕН (др.-греч. Πoλύαινoς; лат. Polyaenus)

Греческий писатель II в. н.э.

Полиен происходил из Македонии, был адвокатом в Риме и ок. 162 г. написал «Стратегемы» – сборник рассказов о военных хитростях, посвятив его Марку Аврелию и Луцию Веру . Сочинение состоит из 8 книг; первые шесть рассказывают о греческих хитростях, седьмая – о варварах, восьмая – о римлянах и женщинах разных народов; оно дошло до нашего времени почти в полном объеме. Цель этого труда, как заявляет Полиен в предисловии, помочь императорам в Парфянской войне, чтобы, изучая опыт прошлого, они учились побеждать в настоящем.

«Стратегемы» состояли из почти 900 рассказов-анекдотов, описывающих военные хитрости, действия или замечательные слова полководцев; порядок изложения хронологический. Некоторые истории носят явно вымышленный характер, некоторые вполне достоверны. Полиен черпал свои сведения из различных источников, в первую очередь, греческих авторов (например, Ксенофонта , Эфора , Плутарха ), из римских писателей ему знаком только Светоний , «Стратегемами» Фронтина (I в.н.э.) Полиен не пользовался. Его изложение просто и ясно, но понимание отдельных пассажей затруднено из-за чрезмерной краткости. В византийское время существовали сокращенные версии этого сочинения.

Сочинения :

Polyaeni Strategematon libri VIII / Ex rec. Eduardi Woelfflin iterum rec. Ioannes Melber. Lipsiae, 1887;

Polyaenus: Stratagems of war / Ed. by P. Krentz, E. L. Wheeler. Vols. 1-2. Chicago, 1994;

Полиэн. Стратегемы / Пер. под общ. ред. А. К. Нефёдкина. СПб., 2002.