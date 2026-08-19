ПОЛИЦИАНО АНДЖЕЛО

ПОЛИЦИАНО АНДЖЕЛО (Poliziano) (настоящая фамилия Ам­брод­жи­ни, Ambrogini) - итальянский по­эт, гу­ма­нист.

Обу­чал­ся во Фло­рен­ции у зна­ме­ни­тых гу­ма­ни­стов и эл­ли­ни­стов (Ио­анн Ар­ги­ро­пул, Ан­д­ро­ник Кал­лист, Кри­сто­фо­ро Лан­ди­но). С 1473 года в бли­жай­шем ок­ру­же­нии пра­ви­те­ля Фло­рен­ции Ло­рен­цо Ме­ди­чи , вна­ча­ле в ка­че­ст­ве сек­ре­та­ря, за­тем - на­став­ни­ка его сы­но­вей (в том числе бу­ду­ще­го па­пы Льва X). В 1480 году за­нял ка­фед­ру греческой и латинской сло­вес­но­сти во Фло­рен­тий­ском университете. В сти­хо­тво­ре­ни­ях ма­лой фор­мы, на­пи­сан­ных на италь­ян­ском, латинском и греческом язы­ках, Полициано осу­ще­ст­вил ор­га­ническое слия­ние клас­сических и народных тра­ди­ций, став в этом от­но­ше­нии од­ним из са­мых пред­ста­ви­тель­ных дея­те­лей куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния. Не­окон­чен­ная по­эма «Стан­сы на тур­нир» («Stanze per la Giostra», создана около 1475 года, издана в 1494 году) - один из пер­вых опы­тов ре­нес­санс­ной эс­те­тической уто­пии. На­пи­сан­ная на те­му ми­фа об Ор­фее и Эв­ри­ди­ке ко­рот­кая пье­са в сти­хах «Ска­за­ние об Ор­фее» («Fabula d’Orfeo», около 1480 года) - по­пыт­ка со­еди­нить гу­ма­ни­стическую идей­ность и приё­мы средневековой те­ат­раль­но­сти. Уни­вер­си­тет­ские лек­ции Полициано лег­ли в ос­но­ву его ком­мен­та­ри­ев к клас­си­кам, а так­же свое­об­раз­но­го по­этического жан­ра «вве­де­ния» в курс: на­пи­сан­ные гек­са­мет­ром «Ман­то» («Manto», 1482 год, о «Ге­ор­ги­ках» Вер­ги­лия), «Ам­бра» («Am­bra», 1485 год, о Го­ме­ре ), «Па­нэ­пи­сте­мон» («Panepistemon», 1490 год, об «Эти­ке» Ари­сто­те­ля), «Дар кор­ми­ли­це» («Nutri­cia», 1486 год, о по­эзии), где Полициано вы­дер­жи­ва­ет по­сле­до­ва­тель­но фи­ло­ло­гическую по­зи­цию, от­се­кая на­ко­пив­ший­ся за ве­ка груз ин­тер­пре­та­ций и вос­ста­нав­ли­вая из­на­чаль­ные смыс­лы тек­стов.

Сочинения:

Ска­за­ние об Ор­фее. М.; Л., 1933;

Opera omnia / A cura di I. Maїer. Torino, 1970–1971. Vol. 1-3;

Rime / A cura di D. Delcorno Bran­ca. Venezia, 1990;

L’Orfeo / A cura di A. Tis­soni Benvenuti. 2 ed. Roma; Padova, 2000.