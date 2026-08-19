ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ («Зу­ба­тов­щи­на») - вве­дён­ное в ре­во­лю­ци­он­ной пе­ча­ти и при­ня­тое в на­уч­ной литературе обо­зна­че­ние по­пе­чи­тель­ной по­ли­ти­ки российского МВД в ра­бо­чем во­про­се в 1-й половине 1900-х годов.

За­клю­ча­лась в соз­да­нии ле­галь­ных ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций под по­кро­ви­тель­ст­вом по­ли­тической по­ли­ции с це­лью не до­пус­тить рас­про­стра­не­ния со­циа­ли­стических идей сре­ди ра­бо­чих. Ини­циа­тор по­ли­ти­ки «Полицейского социализма» - начальник Московского ох­ран­но­го от­де­ле­ния, в 1902-1903 годы заведующий Осо­бым от­де­лом Департамента по­ли­ции МВД С.В. Зу­ба­тов , поль­зо­вав­ший­ся под­держ­кой московского обер-по­ли­цей­мей­сте­ра Д.Ф. Тре­по­ва, московского ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра великого князя Сер­гея Алек­сан­д­ро­ви­ча, министра внутренних дел В.К. Пле­ве. Про­тив «Полицейского социализма» бы­ли на­строе­ны многие влия­тель­ные государственные дея­те­ли, в том числе С.Ю. Вит­те, а так­же вла­дель­цы пред­при­ятий, не­до­воль­ные вме­ша­тель­ст­вом по­ли­ции в раз­ре­ше­ние тру­до­вых спо­ров. Пер­вая ле­галь­ная ра­бо­чая ор­га­ни­за­ция об­ра­зо­ва­на в 1901 году в Мо­ск­ве, та­кие же об­ще­ст­ва в 1902-1903 годы воз­ник­ли в Мин­ске, Виль­но, Одес­се, Кие­ве, Харь­ко­ве и других го­ро­дах. По­сле по­ли­тической стач­ки в ря­де го­ро­дов Юга Рос­сии (1903) Зу­ба­тов был от­прав­лен в от­став­ку, по­кро­ви­тель­ст­вуе­мые им ра­бо­чие ор­га­ни­за­ции пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние. Од­на­ко в начале 1904 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге священник Г.А. Га­пон при под­держ­ке ди­рек­то­ра Департамента по­ли­ции А.А. Ло­пу­хи­на и санкт-пе­тербургского гра­до­на­чаль­ни­ка И.А. Фул­ло­на соз­дал «Со­б­ра­ние рус­ских фаб­рич­но-за­во­дских ра­бо­чих Санкт-Пе­тер­бур­га» (1904), чле­ны ко­то­ро­го в начале 1905 года при­ня­ли уча­стие в мас­со­вой ра­бо­чей стач­ке в сто­ли­це и в по­пыт­ке пе­ре­дать пе­ти­цию императору Ни­ко­лаю II с по­ли­тическими тре­бо­ва­ния­ми, что при­ве­ло к мно­го­численным жерт­вам («Кро­ва­вое вос­кре­се­нье» 1905 год). По­сле это­го МВД окон­ча­тель­но от­ка­за­лось от по­пы­ток соз­да­ния под­кон­троль­ных ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)