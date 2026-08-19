ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР
ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР (полицмейстер) - должность начальника городской полиции и чиновника полицейского аппарата в крупнейших городах Российской империи в XVIII - начале XX веков.
В 1718 году указом царя Петра I была учреждена должность генерал-полицеймейстера в Санкт-Петербурге, а в 1722 году - обер-полицеймейстера в Москве. С началом 1730-х годов должности полицеймейстеров с функциями помощника и заместителя генерал-полицеймейстера или обер-полицеймейстера существовали в штате Московских и Санкт-Петербургских полицеймейстерских канцелярий. В 1733 годы введена в 23 городах (главным образом губернских и провинциальных) Российской империи одновременно с учреждением в них полиции. В XVIII веке полицеймейстер назначался из числа офицеров городского гарнизона, в губернских городах - из капитанов, в провинциальных - из поручиков; утверждался в должности Сенатом, затем министром внутренних дел. По Уставу благочиния 1782 года полицеймейстеры сохранялись только в Санкт-Петербурге и Москве, в других городах управами благочиния (полицейскими управами) руководили городничие (в 1803 году заменены полицеймейстерами). После Отечественной войны 1812 года при назначении на должность полицеймейстера преимуществом пользовались офицеры, состоявшие под попечительством Александровского комитета о раненых. В 1840-е годы в некоторых городах были введены должности старших полицеймейстеров, младших полицеймейстеров, помощников полицеймейстера. После объединения в конце 1862 года городской и сельской полиции в единые уездные полицейские управления во главе с исправниками самостоятельная городская полиция под руководством полицеймейстера была учреждена в 69 городах Российской империи. Вместо управ благочиния были созданы канцелярии обер-полицеймейстеров (градоначальников). В состав городской полиции входили полицеймейстер и один-два его помощника. Обер-полицеймейстер Санкт-Петербурга во 2-й половине 1860-х ггодов подчинялся кроме МВД также и Третьему отделению. Полицеймейстер руководил должностными лицами городской полиции, нёс персональную ответственность перед правительством и главой местной администрации за состояние охраны порядка и спокойствия, выполнение чинами городской полиции возложенных на полицию обязанностей. Назначал на должности и смещал рядовой и унтер-офицерский состав полиции, частично и офицерский состав, и «классных чиновников», налагал на них дисциплинарные взыскания. По определённому законодательством кругу вопросов обладал распорядительной властью по отношению к населению; вёл секретную переписку от собственного имени. В XIX - начале XX веков, как правило, полицеймейстер выполнял функции инспектора полиции: проверял исполнение обязанностей патрульной и постовой службы, порядок ведения делопроизводства в канцеляриях частей, участков, квартальных контор, полицейских домов, пожарных частей и других. С развитием аппарата полиции во 2-й половине XIX - начале XX веков в подчинение полицеймейстера перешли располагавшиеся по отделениям отряды конно-полицейской стражи и пешие роты полиции. В Санкт-Петербурге до 1867 года, в Москве до 1882 года полицеймейстер вёл делопроизводство через отдельную канцелярию, составляя самостоятельную административно-полицейскую инстанцию между частными приставами и обер-полицеймейстером, впоследствии являлся заведующим отделением при канцелярии обер-полицеймейстера (градоначальника). Постановлением Временного правительства от 10(23).3.1917 года упразднён Департамент полиции и подведомственные ему учреждения и чины, в том числе и полицеймейстеры.