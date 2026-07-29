ПОЛИБ (др.-греч. Πόλυβος, лат. Polybos)

В древнегреческой мифологии имя целого ряда персонажей.

Самые известные мифологические герои с именем Полиб – правитель Коринфа, которого обычно связывают с мифом об Эдипе и считают приемным его приемным отцом (см. подробнее: Полиб, царь Коринфа ) и царь Сикиона, который фигурирует в преданиях о герое Адрасте (см. подробнее: Полиб, царь Сикиона ). Имя Полиба также часто встречается в гомеровских поэмах для множества персонажей «второго ряда». Это имя носят: один из троянцев, сын Антенора (Il., XI, 59), был убит Неоптолемом; один из женихов Пенелопы, был убит Евмеем, слугой Одиссея (Od., XXII, 243; 284); отец Эвримаха, еще одного из женихов Пенелопы (Od., I, 399); один из феакийцев (Od., VIII, 373); царь египетских Фив, принимавший у себя Менелая и Елену, которые побывали в Египете во время восьмилетнего возвращения из-под стен Трои (Od., III, 276-312), а потом получили от фиванского царя и его супруги Алькандры богатые дары (IV, 125-135).

Автор статьи: О.В. Кулишова